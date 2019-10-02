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Голкипер «Хетафе»: «Постараемся нейтрализовать атаку „Краснодара“»

02 октября 2019, 20:31
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Голкипер «Хетафе» Леандро Чичисола прокомментировал ожидания от предстоящей встречи с «Краснодаром»:

Я хочу сделать хорошо свою работу. Из недели в неделю мы работаем, чтобы в наши ворота не залетали мячи. Команда хочет подготовиться и провести хорошую игру.

Каждый раз, когда мы выходим, мы хотим заработать 3 очка. На этой стадии важно заработать любые очки. Мы хотим сделать хорошо свою работу.

Я думаю, что в защите очень важно играть хорошо. Такие команды, которые хорошо обороняются, достаточно далеко проходят. Мы постараемся нейтрализовать атаку «Краснодара». Нужно играть во всех фазах хорошо — и сзади, и впереди.

Команда хорошо подготовилась перед началом сезона. Мы хорошо себя чувствуем в нашем графике. Каждый матч требует большой концентрации, но мы готовы играть в разных турнирах.

Ранее об этом матче высказался главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   111 / 797
02 октября в 23:59
В прошлом сезоне Хетафе в обороне душил всех подряд (меньше в Испании пропустил только Атлетико), однако сейчас в защите не все так гладко.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   145 / 797
02 октября в 21:10
Я уверен Краснодар дома победит
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