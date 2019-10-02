Капелло: «Не уверен в защитниках „Ювентуса“»

Бывший главный тренер «Ювентуса» поделился мнением о центральных защитниках «бьянконери»:

Я не уверен, что пара центральных защитников «Ювентуса» сыграна. Так, как например раньше играли и . Потребуется время, чтобы заиграл на таком же уровне, как Кьеллини, и стал таким же верным напарником для Бонуччи.