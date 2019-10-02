ГлавнаяНовости

Капелло: «Не уверен в защитниках „Ювентуса“»

02 октября 2019, 20:27

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло поделился мнением о центральных защитниках «бьянконери»:

Я не уверен, что пара центральных защитников «Ювентуса» сыграна. Так, как например раньше играли Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Потребуется время, чтобы Матийс де Лигт заиграл на таком же уровне, как Кьеллини, и стал таким же верным напарником для Бонуччи.

Де Лигт перешёл из «Аякса» в «Ювентус» в летнее межсезонье. Молодой голландский защитник начал сезон весьма неубедительно.

Ранее Капелло признался, что пытался переманить Лионеля Месси в «Ювентус».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Тренер сборной Кипра: «Россия нас просто наказала»
Вчера, 21:34 Комментарии3
Бонуччи: «В сборной Италии семейная атмосфера»
Вчера, 19:59 Комментарии2
Олдридж: «Гвардиола сказал, что никого не купит? Потратит 100 млн фунтов»
Вчера, 19:58 Комментарии6
Манчини: «В Италии есть таланты»
Вчера, 19:29 Комментарии6
Жоржиньо может вернуться в Серию А
Вчера, 19:28 Комментарии3
Ватцке: «Лучше буду просить милостыню, чем попрошу денег у „Баварии“»
Вчера, 19:06 Комментарии1
Обсудить
Все комментарии
BagioR
BagioR
   442 / 797
02 октября в 20:52
Он всего то несколько матчей с Богом. Дальше больше. Хотя если ли бы Кьеллини играл то Матийс стал бы увереннее выступать
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100