Капелло: «Не уверен в защитниках „Ювентуса“»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Фабио Капелло поделился мнением о центральных защитниках «бьянконери»:
Я не уверен, что пара центральных защитников «Ювентуса» сыграна. Так, как например раньше играли Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Потребуется время, чтобы Матийс де Лигт заиграл на таком же уровне, как Кьеллини, и стал таким же верным напарником для Бонуччи.
Де Лигт перешёл из «Аякса» в «Ювентус» в летнее межсезонье. Молодой голландский защитник начал сезон весьма неубедительно.
Ранее Капелло признался, что пытался переманить Лионеля Месси в «Ювентус».