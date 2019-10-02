Тренер «Хетафе»: «У „Краснодара“ больше опыта, и он фаворит»

Главный тренер «Хетафе» рассказал о своих ожиданиях перед игрой с «Краснодаром» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы:

«Краснодар» — фаворит? Да, эта команда больше играет в еврокубках, у нее больше опыта. «Хетафе» долго не играл в Европе, но у нас много надежд на этот турнир, у нас команда высокого уровня. Мы будем готовиться к предстоящему матчу.

Мы посмотрели несколько матчей «Краснодара». Эта команда имеет много индивидуально интересных игроков, особенно в средней части. Эта команда всегда атакует и всегда отдается на поле, увеличивает свой уровень. Будет сложный матч.