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Тренер «Хетафе»: «У „Краснодара“ больше опыта, и он фаворит»

02 октября 2019, 20:23
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Главный тренер «Хетафе» Хосе Бордалас рассказал о своих ожиданиях перед игрой с «Краснодаром» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы:

«Краснодар» — фаворит? Да, эта команда больше играет в еврокубках, у нее больше опыта. «Хетафе» долго не играл в Европе, но у нас много надежд на этот турнир, у нас команда высокого уровня. Мы будем готовиться к предстоящему матчу.

Мы посмотрели несколько матчей «Краснодара». Эта команда имеет много индивидуально интересных игроков, особенно в средней части. Эта команда всегда атакует и всегда отдается на поле, увеличивает свой уровень. Будет сложный матч.

Ранее об игре высказался наставник «Краснодара» Сергей Матвеев.

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Все комментарии
Питер Ман
Питер Ман
   103 / 797
02 октября в 21:08
Удачи вам от всей страны!
Союзник противников
Союзник противников
   75 / 797
02 октября в 21:02
2-1.
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