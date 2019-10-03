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Медведев: «Победа „Зенита“ очень важна для сохранения трёх мест в ЛЧ»

03 октября 2019, 03:42
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Поздравляю всех болельщиков «Зенита» и нашего футбола с этой победой, поскольку она очень важна в рамках борьбы за сохранение трёх мест в Лиге чемпионов. Что касается самой игры, «Зенит» правильно построил её – действовал не от обороны, играл в атакующий футбол. Не случайно первый голевой момент был создан так быстро, но он оказался нереализованным. На мой взгляд, было очень много хорошего движения, в том числе и в прессинге – команда заслужила такую победу.

Что касается пропущенного мяча, всё-таки «Бенфика» – очень серьёзная команда, она может оказывать давление. Поэтому наш защитник Йордан Осорио под давлением неудачно сыграл. Удар сходу был, вратарю его было сложно отразить. 3:0 или 3:1 – надеюсь, до подсчёта разницы голов не дойдёт.

Сегодня «Лейпциг» проиграл дома «Лиону» – у нас с французами одинаковое количество очков. Тут считать места и очки ещё рано, впереди очень упорная борьба, где каждый матч ключевой, если не решающий. Команда будет готовиться к следующей игре в чемпионате России, а потом думать о том, как играть против «Лейпцига».

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Все комментарии
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   44 / 797
03 октября в 08:29
Бенфика ни о чем, Медведев. С Лейпцигом покажете свой " класс".
Литейный 4
Литейный 4
   214 / 797
03 октября в 07:40
Зенит набирает каждый год очки, а свиньи в те редкие выступления в Лиге Европы только профукивают их. Гыгыгы
kastites
kastites
   193 / 797
03 октября в 07:00
Только ЗЕНИТ и цска тянет Россию на верх
Illuha
Illuha
03 октября в 06:56
А зачем эти три места, если спартак или краснодар от этого места могут с легкостью отказаться?
Знатог
Знатог
   144 / 797
03 октября в 06:48
Уфа борется за место в еврокубках! В прошлый раз когда Уфа играла в ЛЕ, проиграли только один матч из 6. Вот кто даёт России очки!
Остапчук 67
Остапчук 67
   508 / 797
03 октября в 06:32
У Португалии 4 клуба в ЛЕ.
А у нас только два, и один из двух - мертвый "Краснодар".
Подложили свинью Федун с Кононовым.
Шуnя771
Шуnя771
   38 / 797
03 октября в 06:23
Посмотрим , что из этого получится!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил Аха-ха
   44 / 797
03 октября в 06:17
А зачем нам три места в ЛЧ? Мы в ЛЕ вон десять мячей от ноунеймов выгребаем, значит даже тот уровень не тянем. Португальские клубы просто в этом году слабые, Краснодар тоже Порту выбил, а толку, быстро на место поставили. Вас тоже немцы на место поставят в следующей игре.
Но в ЛЕ они попадут, как ни прискорбно!
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
03 октября в 05:44
Теперь в Лиге Европы надо два матча выигрывать.
mihaluch
mihaluch
   103 / 797
03 октября в 04:25
Две игры с Лейпцигом решат почти всё.
Zenit_84
Zenit_84
   124 / 797
03 октября в 04:00
Держитесь
Аха-ха
Аха-ха
   4 / 797
03 октября в 03:46
А зачем нам три места в ЛЧ? Мы в ЛЕ вон десять мячей от ноунеймов выгребаем, значит даже тот уровень не тянем. Португальские клубы просто в этом году слабые, Краснодар тоже Порту выбил, а толку, быстро на место поставили. Вас тоже немцы на место поставят в следующей игре.
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