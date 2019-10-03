Медведев: «Победа „Зенита“ очень важна для сохранения трёх мест в ЛЧ»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Поздравляю всех болельщиков «Зенита» и нашего футбола с этой победой, поскольку она очень важна в рамках борьбы за сохранение трёх мест в Лиге чемпионов. Что касается самой игры, «Зенит» правильно построил её – действовал не от обороны, играл в атакующий футбол. Не случайно первый голевой момент был создан так быстро, но он оказался нереализованным. На мой взгляд, было очень много хорошего движения, в том числе и в прессинге – команда заслужила такую победу.

Что касается пропущенного мяча, всё-таки «Бенфика» – очень серьёзная команда, она может оказывать давление. Поэтому наш защитник Йордан Осорио под давлением неудачно сыграл. Удар сходу был, вратарю его было сложно отразить. 3:0 или 3:1 – надеюсь, до подсчёта разницы голов не дойдёт.

Сегодня «Лейпциг» проиграл дома «Лиону» – у нас с французами одинаковое количество очков. Тут считать места и очки ещё рано, впереди очень упорная борьба, где каждый матч ключевой, если не решающий. Команда будет готовиться к следующей игре в чемпионате России, а потом думать о том, как играть против «Лейпцига».