ГлавнаяНовости

Барриос: «Я получил максимальное удовольствие от матча с „Бенфикой“»

03 октября 2019, 02:20
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шаг за шагом мы движемся к намеченной цели. Сегодня был прекрасный вечер, мы выполнили поставленную перед нами задачу, победили на домашнем стадионе. Идём дальше и постараемся выйти из группы.

Выделю два момента. Первый — команда давно не играла дома в Лиге чемпионов. Конечно, это делало этот матч особенным. Второй — я и сам впервые играю в Лиге чемпионов. Поэтому для меня это тоже очень важное и особенное время. Я получил максимальное удовольствие.

С Малкомом виделись совсем недавно. Он находится в процессе восстановления, тренируется, чтобы скоро вернуться и приносить пользу команде.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Билялетдинов: «Уважаю Гильерме, но за сборную должны играть россияне»
Сегодня, 00:48 Комментарии16
«Торпедо» примет решение по поводу участия в РПЛ в конце сезона
Сегодня, 00:44 Комментарии6
Дмитрий Черышев: «Сборная России должна выйти на Евро с первого места»
Вчера, 23:32 Комментарии3
Новиков: «Матч с „Пюником“ показал, что команда готова играть в футбол»
Вчера, 23:27 Комментарии1
Боярский: «Мы завоевали уважение европейцев»
Вчера, 23:01 Комментарии13
Игнатьев: «Хотел бы, чтобы наши игроки уезжали в лучшие европейские клубы»
Вчера, 22:44 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   214 / 797
03 октября в 07:36
Барриос красавчик. Выжег всю середину поля. Гыгыгы
ArgonS
ArgonS
03 октября в 07:12
Барриос отлично сыграл, с победой!
ДСА
ДСА
   180 / 797
03 октября в 04:37
Спасибо за победу.
d_fincher
d_fincher
   77 / 797
03 октября в 02:45
А если серьезно, то мы невольно все вдруг поняли, почему Барса так легко рассталась с Малкомом. У него редкая травма - и 40 лямов за неё привели Барсу в восторг. Ну а Зенька... как всегда.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100