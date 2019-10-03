Барриос: «Я получил максимальное удовольствие от матча с „Бенфикой“»

Полузащитник «Зенита» прокомментировал победу над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Шаг за шагом мы движемся к намеченной цели. Сегодня был прекрасный вечер, мы выполнили поставленную перед нами задачу, победили на домашнем стадионе. Идём дальше и постараемся выйти из группы.

Выделю два момента. Первый — команда давно не играла дома в Лиге чемпионов. Конечно, это делало этот матч особенным. Второй — я и сам впервые играю в Лиге чемпионов. Поэтому для меня это тоже очень важное и особенное время. Я получил максимальное удовольствие.

С Малкомом виделись совсем недавно. Он находится в процессе восстановления, тренируется, чтобы скоро вернуться и приносить пользу команде.