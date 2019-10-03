Бубнов: «Неизвестно, какие результаты были бы у „Зенита“ в группе „Локо“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о победе «Зенита» над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Здесь нужно говорить, прежде всего, о слабости португальского клуба, который за 90 минут почти не создал голевых моментов. Гости в основном пользовались ударами с дальней дистанции и один даже сумели реализовать. Кроме того, «Бенфика» переигрывала «Зенит» на угловых, но на этом – всё! Больше ничего особенного португальцы не показали, потому абсолютно заслуженно потерпели поражение.

В свою очередь, хозяева много атаковали и обостряли, соорудив немало хороших возможностей для гола. По таким моментам «Зенит» уж точно выглядел лучше соперника, не говоря уже о реализации. В целом же игра протекала в неспешном темпе, что полностью устраивало петербуржцев. А после перерыва они действовали уже на контратаках, тогда как игрового преимущества как такового у них не было. «Бенфика», как казалось, даже больше владела мячом, но «Зенит» перестроился и довёл дело до победы.

В то же время петербуржцам отчасти даже повезло. Как-никак в концовке команда Семака успокоилась и расслабилась, тут же получив гол в свои ворота. «Бенфика» имела ещё несколько неплохих возможностей с угловых, так что встреча могла закончиться иначе.

Индивидуально отметил бы Оздоева и Барриоса, отыгравших отличный матч в середине поля. Отрадно, что оба стабильно демонстрируют высокий уровень, и по большому счёту выделять их можно после каждой игры. Безусловно, похвалы заслуживают Азмун и Дзюба, который придумывал неплохие решения в атаке. «Бенфика» позволила нападению «Зенита» так сыграть, а «Локомотив» несколькими днями ранее – нет. Португальцы вообще предстали командой, у которой серьёзные проблемы с организацией игры.

Старт «Зенита» в Лиге чемпионов определённо можно признать удачным, хотя нужно делать поправку на уровень сопротивления. «Локомотиву» досталась куда более сложная группа, и неизвестно, какие результаты были бы у петербуржцев, если бы им попались «Атлетико» и «Ювентус». Те же мадридцы уж точно сильнее «Бенфики» по уровню – тут и сравнивать нечего. Теперь «Зенит» ждут два тяжелейших матча с «Лейпцигом», которые и покажут, на что он может рассчитывать.