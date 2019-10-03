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Бубнов: «Неизвестно, какие результаты были бы у „Зенита“ в группе „Локо“»

03 октября 2019, 06:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о победе «Зенита» над «Бенфикой» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Здесь нужно говорить, прежде всего, о слабости португальского клуба, который за 90 минут почти не создал голевых моментов. Гости в основном пользовались ударами с дальней дистанции и один даже сумели реализовать. Кроме того, «Бенфика» переигрывала «Зенит» на угловых, но на этом – всё! Больше ничего особенного португальцы не показали, потому абсолютно заслуженно потерпели поражение.

В свою очередь, хозяева много атаковали и обостряли, соорудив немало хороших возможностей для гола. По таким моментам «Зенит» уж точно выглядел лучше соперника, не говоря уже о реализации. В целом же игра протекала в неспешном темпе, что полностью устраивало петербуржцев. А после перерыва они действовали уже на контратаках, тогда как игрового преимущества как такового у них не было. «Бенфика», как казалось, даже больше владела мячом, но «Зенит» перестроился и довёл дело до победы.

В то же время петербуржцам отчасти даже повезло. Как-никак в концовке команда Семака успокоилась и расслабилась, тут же получив гол в свои ворота. «Бенфика» имела ещё несколько неплохих возможностей с угловых, так что встреча могла закончиться иначе.

Индивидуально отметил бы Оздоева и Барриоса, отыгравших отличный матч в середине поля. Отрадно, что оба стабильно демонстрируют высокий уровень, и по большому счёту выделять их можно после каждой игры. Безусловно, похвалы заслуживают Азмун и Дзюба, который придумывал неплохие решения в атаке. «Бенфика» позволила нападению «Зенита» так сыграть, а «Локомотив» несколькими днями ранее – нет. Португальцы вообще предстали командой, у которой серьёзные проблемы с организацией игры.

Старт «Зенита» в Лиге чемпионов определённо можно признать удачным, хотя нужно делать поправку на уровень сопротивления. «Локомотиву» досталась куда более сложная группа, и неизвестно, какие результаты были бы у петербуржцев, если бы им попались «Атлетико» и «Ювентус». Те же мадридцы уж точно сильнее «Бенфики» по уровню – тут и сравнивать нечего. Теперь «Зенит» ждут два тяжелейших матча с «Лейпцигом», которые и покажут, на что он может рассчитывать.

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Палыч82
   415 / 797
04 октября в 09:56
Ни по очным встречам, ни по результатам с одними и теми же соперниками в чемпионате этого не видно. Вот Атлетико, например, однозначно более мастеровитая команда нежели любая наша.
Ещё раз говорю: я не уверен в том что Локомотив бы сумел взять 4 очка в играх с Лионом и Бенфикой. Но я не говорю о том что Зенит разделал бы Атлетико под орех...хотя с Байером скорее всего бы победил.
Палыч82
Палыч82 ответил Stormtrooper-26
   377 / 797
04 октября в 09:52
Хм... А может дело вовсе не в том какие соперники у Локомотива, а в том что Зенит попросту более мастеровитая и классная команда?
Ни по очным встречам, ни по результатам с одними и теми же соперниками в чемпионате этого не видно. Вот Атлетико, например, однозначно более мастеровитая команда нежели любая наша.
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Заратустра
   415 / 797
04 октября в 08:32
А ты прям сама объективность)
Я ведь не говорил сразу что Лион бы проехался катком по Локомотиву...
Заратустра
Заратустра ответил Stormtrooper-26
   29 / 797
03 октября в 20:06
А ты прям сама объективность)
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил Заратустра
   415 / 797
03 октября в 20:01
Нет, не уверен. Зато уверен, что Атлетико на классе бы раскатал зенитужку не напрягаясь.
В тебе говорит не адекватность, а предвзятость)
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил шацк
   415 / 797
03 октября в 20:00
Правду не любите? Но факты надо уметь признавать... Не пишите "ахинею" и за умного сойдете)
    Знатог
    Знатог ответил Заратустра
       144 / 797
    03 октября в 19:14
    На старковский мотив?) Поэма влюблённых цистерн?)
    Честно говоря ту крню я не знал, только сейчас прочитал. А это сам произвёл. точнее высокая Муза подсказала.
    halfbeek
    halfbeek
       464 / 797
    03 октября в 18:57
    Не буду говорить про все команды обеих групп, но Атлетико на голову выше Бенфики. Зениту с Атлетиком было бы тяжело, а возможно и невыносимо.
    Заратустра
    Заратустра ответил Stormtrooper-26
       29 / 797
    03 октября в 17:47
    Нет, не уверен. Зато уверен, что Атлетико на классе бы раскатал зенитужку не напрягаясь.
    Wolf77785
    Wolf77785
       99 / 797
    03 октября в 17:16
    Локо бы в группе у Зенита сейчас бы был с баранко!
    шацк
    шацк ответил n272nm
       297 / 797
    03 октября в 17:01
    Победа Локо была обусловлена грубейшей ошибкой арбитров, которы не поставили стопудовый пенальти в ворота Локо на первой же минуте. Поэтому не нужно так превозносить победу Локомотива, ибо она случилась благодаря помощи судьи.
    Матч не видел, но все знакомые сошлись на мнении, что ВАР в данном матче был справедлив и правилен, не доверять им нет причины. Счет на табло - остальное выдумки слабых!
    шацк
    шацк ответил Stormtrooper-26
       297 / 797
    03 октября в 17:00
    Не надоело ещё писать одну и ту же ахинею насчёт Газпрома? Газпром спонсор не только у Зенита...
    Правду не любите? Но факты надо уметь признавать... Не пишите "ахинею" и за умного сойдете)
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответил Заратустра
       415 / 797
    03 октября в 16:57
    К чему эти умозрительные ничем не аргументированные предположения? Ещё недели не прошло, как Локомотив победил Зенит в очной встрече, полностью доминируя над ним на протяжении всего матча. Поэтому кто более классная и мастеровитая команда очевидно. Это не зенит.
    ОК. Давай так: Ты уверен что Локомотив набрал бы 4 очка в матчах с Лионом и Бенфикой?
    Заратустра
    Заратустра ответил Знатог
       29 / 797
    03 октября в 16:05
    На старковский мотив?) Поэма влюблённых цистерн?)
    Заратустра
    Заратустра ответил Stormtrooper-26
       29 / 797
    03 октября в 15:58
    К чему эти умозрительные ничем не аргументированные предположения? Ещё недели не прошло, как Локомотив победил Зенит в очной встрече, полностью доминируя над ним на протяжении всего матча. Поэтому кто более классная и мастеровитая команда очевидно. Это не зенит.
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov ответил Stormtrooper-26
       748 / 797
    03 октября в 15:29
    Что-то в последних 2х личных встречах, да и по очкам в чемпионате, этого как то не видно...
    breezcool
    breezcool
    03 октября в 15:22
    Какое-то глупое мнение...
    n272nm
    n272nm ответил шацк
       149 / 797
    03 октября в 14:43
    Победа Локо была обусловлена грубейшей ошибкой арбитров, которы не поставили стопудовый пенальти в ворота Локо на первой же минуте. Поэтому не нужно так превозносить победу Локомотива, ибо она случилась благодаря помощи судьи.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответил Dirty_Harry
       415 / 797
    03 октября в 13:39
    Юве, с Реалом были у них в группе. Для Зенита печально все закончилось.
    Печально? Заняли 3-е место в такой группе - это нормальный результат...
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответил шацк
       415 / 797
    03 октября в 13:33
    Чисто арифметически, после победы Локо над Питером 1-0, Зенит проиграл бы матрасикам 0-4, а Локо победил бы португалов 6-2. Но это конечно бред. Газпром генеральный спонсор ЛЧ, поэтому и группа у Зенита такая и результаты соответствующие - УРА товарищи!
    Не надоело ещё писать одну и ту же ахинею насчёт Газпрома? Газпром спонсор не только у Зенита...
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
       428 / 797
    03 октября в 12:54
    Какие то фантазии на тему...Зениту повезло, что они играют в чемпионате России, а вот в Англии бы они...Зениту повезло, что есть Лунёв, вот был бы Лодыгин...повезло, что есть Дзюба, а вот был бы Корниленко... и т.д. и т.п.
    PITER_1
    PITER_1
       757 / 797
    03 октября в 12:05
    зато известно какие были бы результаты у парасей в любой группе
    Рожден в СССР
    Рожден в СССР
       357 / 797
    03 октября в 11:46
    если бы у бабушки были причиндалы.....
    Знатог
    Знатог
       144 / 797
    03 октября в 11:17
    Бубнов бубнит в бубновый бубен
    Спартак портачил с Порту, Брагой,
    Зенит в зените в группе будет
    быков бодал безвестный Базель.
    iri13
    iri13 ответил Leningrad 84
       55 / 797
    03 октября в 11:11
    Бубнов, хватит бубнить о Зените! Переживай лучше за свои любимые Спартак и Динамо...
    В Москве траур, приспущены флаги...
    viv
    viv
       56 / 797
    03 октября в 10:49
    Бубнов прав...на все 100%
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответил Знатог
       196 / 797
    03 октября в 10:32
    Это что-то новое, рассуждать а че если бы эта команда была бы в той группе, а та в этой. Если бы да кабы. Могла быть группа сильнее а могла быть слабее. Хотя.... не помню, чтобы Зениту попадались Барселона, Реал, Бавария, Ювентус... а почему-то всё время попадают португальцы. Может какая-то невидимая рука управляет жеребьёвкой?
    Юве, с Реалом были у них в группе. Для Зенита печально все закончилось.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
       196 / 797
    03 октября в 10:26
    Ну если и из такой группы Зенит не сможет выйти, то можно в следующий раз в ЛЧ ине выходить. Все соперники примерно равны. Все клубы атакующие, и дают другим поиграть, периодически пожарят в обороне. А Локомотиву действительно с группой очень не повезло, будут в итоге с Байером за третье место бороться
    RussianMango
    RussianMango
       120 / 797
    03 октября в 10:15
    Чё гадать, какая была бы группа, как бы сыграли...победили тех, кто имелся в группе и хорошо. Даже я порадовался за бомжец.
    NickKos
    NickKos
    03 октября в 10:12
    Семин иди смотри телевизор
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