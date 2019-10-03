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Магнуссон: «Произошедшее с ЦСКА на старте ЛЕ может случиться с кем угодно»

03 октября 2019, 07:24
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Защитник ЦСКА Хордур Магнуссон накануне матча с «Эспаньолом» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы прокомментировал разгромное поражение от «Лудогорца» в предыдущем матче ЛЕ (1:5).

То, что произошло с ЦСКА на старте ЛЕ, может случиться с кем угодно в любой момент. Это очень неприятно для нас, но хорошо, что ещё не поздно всё исправить. У нас нет никаких оправданий за то, что случилось, но мы попробуем загладить свою вину перед фанатами и отблагодарить их за поддержку своими результатами. Постараемся продолжить побеждать для наших болельщиков.

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Все комментарии
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   227 / 797
03 октября в 17:17
Сегодня только победа!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   58 / 797
03 октября в 11:36
Конь о четырёх ногах и то бывает спотыкается.
Удачи нашим парням сегодня, нужна реабилитация .
Суеверный
Суеверный
   118 / 797
03 октября в 11:24
Правильно. Может случиться. Просто мяч круглый а игра не пошла. Отвернулся Футбольный Бог. Надо принести ему жертву. Жаль что это Кононов.
viv
viv ответил АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   56 / 797
03 октября в 11:08
спартак попал с ливерпулем тут все зубоскалили а это болгарским почтальонам и говорят ну с кем не бывает
И Краснодар проиграл 0:5 в первом туре.. но все таки так не опозорился как спартак 0:7
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   639 / 797
03 октября в 10:47
спартак попал с ливерпулем тут все зубоскалили
а это болгарским почтальонам и говорят ну с
кем не бывает
viv
viv
   56 / 797
03 октября в 10:46
Магнуссон...главное что не 0:7 мясных случилось....
cska plus
cska plus
   2 / 797
03 октября в 09:17
Сегодня надо всё исправить.
КЭТиК
КЭТиК
   100 / 797
03 октября в 08:50
Тоттенхэм, например.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   44 / 797
03 октября в 08:26
Как-же много этого Магнуссона последнее время ! После игры трещать надо, а не до.
cadmiy
cadmiy
03 октября в 08:09
Дешевая отмазка, это закономерный результат.
Юрниекс
Юрниекс
   205 / 797
03 октября в 07:44
Выходите и доказывайте. А срывы бывают со всеми.У нас есть например клуб, ко орый вылетает в первом же раунде,а если случайно и не вылетет...то такие рекорды начинаются..Для него специально верблюжий кубок имени Канделаки придумали,чтоб хоть где то играл..
karnager
karnager
   167 / 797
03 октября в 07:41
Игорь, настало твоё время бить рекорды в ЛЕ!
Остапчук 67
Остапчук 67
   508 / 797
03 октября в 07:30
Это может случиться и в следующих играх.
GYTSYL
GYTSYL
   516 / 797
03 октября в 07:28
Да пять от Лудогорца это смешно.
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