Магнуссон: «Произошедшее с ЦСКА на старте ЛЕ может случиться с кем угодно»

Защитник ЦСКА накануне матча с «Эспаньолом» во 2-м туре группового этапа Лиги Европы прокомментировал разгромное поражение от «Лудогорца» в предыдущем матче ЛЕ (1:5).

То, что произошло с ЦСКА на старте ЛЕ , может случиться с кем угодно в любой момент. Это очень неприятно для нас, но хорошо, что ещё не поздно всё исправить. У нас нет никаких оправданий за то, что случилось, но мы попробуем загладить свою вину перед фанатами и отблагодарить их за поддержку своими результатами. Постараемся продолжить побеждать для наших болельщиков.