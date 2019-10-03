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Нойок про Украину: «У нас страна православная, не надо нам гей-парадов»

вчера, 16:41

Украинский полузащитник брестского «Динамо» Александр Нойок заявил, что выступает против проведения ЛГБТ-парадов в Украине.

Я не гомофоб, но считаю, что у нас страна православная и здесь не надо парадов всяких гейских. То, что в Киеве провели (марш равенства KyivPride), я считаю, этого не должно было быть. Мне было больно.

Как это? Страна победила фашизм, все бились. У нас же должна закалка быть советская. Наши родители жили хорошо и счастливо. Все вспоминают это время с такой долей ностальгии — всё было так хорошо, классно. Вот наши родители жили в то время и дали нам хорошую базу. То есть мы нормальные парни: жена, семья, счастье, потом внуки. Вообще класс.

Также недавно другой игрок брестской команды Артем Милевский заявил, что вышел бы играть за сборную Украины только на 20 минут.

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