ГлавнаяНовости

«Фейеноорд» обыграл «Порту»

вчера, 22:02
ФейеноордЛоготип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)2 : 0Логотип футбольный клуб ПортуПортуМатч завершен

«Фейеноорд» одержал победу над «Порту» в рамках матча группового этапа Лиги Европы.

Роттердам, стадион Де Кейп

«Фейеноорд» - «Порту» 2:0 (0:0)
Голы: Торнстра 49, Карсдорп 80

«Фейеноорд»: Вермеер, Карсдорп (Геертруида 85), Боттегин, Ие, Хапс, Торнстра, Тапиа, Фер, Бергейс, Синистерра Лукуми (Нарсинг 82), Ларссон (Сенеси 83)
Главный тренер: Стам Яп.

«Порту»: Маркесин, Манафа Янко, Пепе, Маркано , Теллес, Отавиньо, Урибе, Данилу (Силва Фабио 81), Накадзима (Диас Маруланда 53), Марега, Зе Луиш (Тикиньо 62)
Главный тренер: Консейсау Сержиу.

Предупреждения: Фер 44, Синистерра Лукуми 67, Боттегин 70, Тапиа 90+4

Встречу обслуживала бригада россиянина Сергея Карасева.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Трабзонспор» и «Базель» сыграли вничью
Вчера, 23:55 Комментарии0
ПСВ разгромил «Русенборг»
Вчера, 23:53 Комментарии3
«Севилья» переиграла АПОЭЛ
Вчера, 23:53 Комментарии0
«Краснодар» проиграл «Хетафе»
Вчера, 23:52 Комментарии123
«Лацио» обыграл «Ренн»
Вчера, 23:50 ВидеоКомментарии1
Киевское «Динамо» и «Лугано» сыграли вничью
Вчера, 23:49 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
jobss
jobss ответил mangoх12
   189 / 991
вчера в 23:57
ну когда я назвал клуб неудачником это по вашему оскорбление ну тогда принимайтесь за работу BenderBender 30.09.2019, 20:01 ответ пользователю Юрниекс (раскрыть) Ты читать умеешь? Чьи "ваши"?! В общем, смотрю, вы уже привыкли к позорным поражениям. Это многое объясняет о конях. BenderBender 20.09.2019, 13:48 Кони теперь флагман российского позора. Ответ Караул! Игнор 1 BenderBender 20.09.2019, 13:38 ответ пользователю oFANATo (раскрыть) Нееет. Сам знаешь. 5-1 от лудогорца, вот верх позора. Ну и в дерби вы были рядом с таким же результатом. Жесть. Вот это позор!!! BenderBender 17.09.2019, 19:54 ответ пользователю главный сектант туринско-мадридских балерин (комментарий удаленхраскрыть) Если бы, да кабы. Значит, команда такая днищная. BenderBender 17.09.2019, 10:57 От Локо и коней не ждём ничего, кроме позора. BenderBender 12.09.2019, 10:52 Пфл, цска - один х... BenderBender 06.09.2019, 11:04 ответ пользователю Don trambon (раскрыть) Это ВСЁ, что нужно знать о конюшне. От себя :Хрюшатник у вас не проходит и свинарник тоже )) BenderBender 28.08.2019, 21:54, редактировал 28.08.2019, 21:57 ответ пользователю blitz (раскрыть) Не только она опозорилась. Кони ещё хуже опозорились. И бомжи. напомнить Вам как вы яростно слово опозорозились закрывали в внтке спартака что потом пришлось писать оспартачились ? Это только цветочки . сейчас конечно все задним числом будете закрывать ))
которые нарушают правила, будут скрыты
mangoх12
mangoх12 ответил jobss
   20 / 991
вчера в 23:55
вы оскорбляете не только клуб, но и его болельщиков, которые пишут комментарии
ну когда я назвал клуб неудачником это по вашему оскорбление

ну тогда принимайтесь за работу

BenderBender
30.09.2019, 20:01
ответ пользователю Юрниекс (раскрыть)
Ты читать умеешь? Чьи "ваши"?!
В общем, смотрю, вы уже привыкли к позорным поражениям. Это многое объясняет о конях.

BenderBender
20.09.2019, 13:48
Кони теперь флагман российского позора.
Ответ Караул! Игнор 1

BenderBender
20.09.2019, 13:38
ответ пользователю oFANATo (раскрыть)
Нееет. Сам знаешь. 5-1 от лудогорца, вот верх позора. Ну и в дерби вы были рядом с таким же результатом. Жесть. Вот это позор!!!

BenderBender
17.09.2019, 19:54
ответ пользователю главный сектант туринско-мадридских балерин (комментарий удаленхраскрыть)
Если бы, да кабы. Значит, команда такая днищная.

BenderBender
17.09.2019, 10:57
От Локо и коней не ждём ничего, кроме позора.


BenderBender
12.09.2019, 10:52
Пфл, цска - один х...


BenderBender
06.09.2019, 11:04
ответ пользователю Don trambon (раскрыть)
Это ВСЁ, что нужно знать о конюшне.

От себя :Хрюшатник у вас не проходит и свинарник тоже ))

BenderBender
28.08.2019, 21:54, редактировал 28.08.2019, 21:57
ответ пользователю blitz (раскрыть)
Не только она опозорилась. Кони ещё хуже опозорились. И бомжи.

напомнить Вам как вы яростно слово опозорозились закрывали в внтке спартака что потом пришлось писать оспартачились ?

Это только цветочки . сейчас конечно все задним числом будете закрывать ))
jobss
jobss ответил mangoх12
   189 / 991
вчера в 23:38
клуб который играет неудачно - клуб неудачник, где вы оскорбление видели , эачем сочинять Джобс ?
"Мне нравится что в основном радуются неудачники"
никакая команда не радуется, речь о болельщиках, вопрос закрыт
mangoх12
mangoх12 ответил jobss
   20 / 991
вчера в 23:36
вы оскорбляете не только клуб, но и его болельщиков, которые пишут комментарии
клуб который играет неудачно - клуб неудачник, где вы оскорбление видели , эачем сочинять Джобс ?
jobss
jobss ответил mangoх12
   189 / 991
вчера в 23:33
то есть клуб неудачник это троллинг )) Хорошо, дайте мне свой синоним клуба который неудачно сыграл в ЛЕ или на послежнем месте . Жду ! Покажите как надо)
нужно без оскорблений, если не хотите тролиинга или банов
jobss
jobss ответил mangoх12
   189 / 991
вчера в 23:32
mangoх12 Сегодня 22:28 Мне нравится что в основном радуются неудачники типа свиней , ахматов и пр. модер и в чем тут троллинг ? Клубы находятся в нижнецй части таблицы эторазве не неудачники ? щась я вам начну кидать комменты бендербендпо вот будет веселухы)
вы оскорбляете не только клуб, но и его болельщиков, которые пишут комментарии
mangoх12
mangoх12 ответил mangoх12
   20 / 991
вчера в 23:31
mangoх12 Сегодня 22:28 Мне нравится что в основном радуются неудачники типа свиней , ахматов и пр. модер и в чем тут троллинг ? Клубы находятся в нижнецй части таблицы эторазве не неудачники ? щась я вам начну кидать комменты бендербендпо вот будет веселухы)
то есть клуб неудачник это троллинг )) Хорошо, дайте мне свой синоним клуба который неудачно сыграл в ЛЕ или на послежнем месте . Жду ! Покажите как надо)
mangoх12
mangoх12
   20 / 991
вчера в 23:29
mangoх12
Сегодня 22:28
Мне нравится что в основном радуются неудачники типа свиней , ахматов и пр.

модер и в чем тут троллинг ? Клубы находятся в нижнецй части таблицы эторазве не неудачники ? щась я вам начну кидать комменты бендербендпо вот будет веселухы)
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   155 / 991
вчера в 23:04
Голландский футбол сейчас на подъеме и это радует наверное скоро Голландия вернет себе свое 7 место в рейтинге УЕФА среди футбольных ассоциаций как было раньше
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   66 / 991
вчера в 23:04
отстой :(
Twisted
Twisted
   761 / 991
вчера в 22:21
Спасибо Фейе! Но вряд ли это нам поможет удержаться на шестой строчке
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
   540 / 991
вчера в 22:07
Что там с Порту творится?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100