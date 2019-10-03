«Фейеноорд» обыграл «Порту»

«Фейеноорд» одержал победу над «Порту» в рамках матча группового этапа Лиги Европы.
Роттердам, стадион Де Кейп
«Фейеноорд» - «Порту» 2:0 (0:0)
Голы: Торнстра 49, Карсдорп 80
«Фейеноорд»: Вермеер, Карсдорп (Геертруида 85), Боттегин, Ие, Хапс, Торнстра, Тапиа, Фер, Бергейс, Синистерра Лукуми (Нарсинг 82), Ларссон (Сенеси 83)
Главный тренер: Стам Яп.
«Порту»: Маркесин, Манафа Янко, Пепе, Маркано , Теллес, Отавиньо, Урибе, Данилу (Силва Фабио 81), Накадзима (Диас Маруланда 53), Марега, Зе Луиш (Тикиньо 62)
Главный тренер: Консейсау Сержиу.
Предупреждения: Фер 44, Синистерра Лукуми 67, Боттегин 70, Тапиа 90+4
ну тогда принимайтесь за работу
BenderBender
30.09.2019, 20:01
ответ пользователю Юрниекс (раскрыть)
Ты читать умеешь? Чьи "ваши"?!
В общем, смотрю, вы уже привыкли к позорным поражениям. Это многое объясняет о конях.
BenderBender
20.09.2019, 13:48
Кони теперь флагман российского позора.
Ответ Караул! Игнор 1
BenderBender
20.09.2019, 13:38
ответ пользователю oFANATo (раскрыть)
Нееет. Сам знаешь. 5-1 от лудогорца, вот верх позора. Ну и в дерби вы были рядом с таким же результатом. Жесть. Вот это позор!!!
BenderBender
17.09.2019, 19:54
ответ пользователю главный сектант туринско-мадридских балерин (комментарий удаленхраскрыть)
Если бы, да кабы. Значит, команда такая днищная.
BenderBender
17.09.2019, 10:57
От Локо и коней не ждём ничего, кроме позора.
BenderBender
12.09.2019, 10:52
Пфл, цска - один х...
BenderBender
06.09.2019, 11:04
ответ пользователю Don trambon (раскрыть)
Это ВСЁ, что нужно знать о конюшне.
От себя :Хрюшатник у вас не проходит и свинарник тоже ))
BenderBender
28.08.2019, 21:54, редактировал 28.08.2019, 21:57
ответ пользователю blitz (раскрыть)
Не только она опозорилась. Кони ещё хуже опозорились. И бомжи.
напомнить Вам как вы яростно слово опозорозились закрывали в внтке спартака что потом пришлось писать оспартачились ?
Это только цветочки . сейчас конечно все задним числом будете закрывать ))
ну тогда принимайтесь за работу
BenderBender
30.09.2019, 20:01
ответ пользователю Юрниекс (раскрыть)
Ты читать умеешь? Чьи "ваши"?!
В общем, смотрю, вы уже привыкли к позорным поражениям. Это многое объясняет о конях.
BenderBender
20.09.2019, 13:48
Кони теперь флагман российского позора.
Ответ Караул! Игнор 1
BenderBender
20.09.2019, 13:38
ответ пользователю oFANATo (раскрыть)
Нееет. Сам знаешь. 5-1 от лудогорца, вот верх позора. Ну и в дерби вы были рядом с таким же результатом. Жесть. Вот это позор!!!
BenderBender
17.09.2019, 19:54
ответ пользователю главный сектант туринско-мадридских балерин (комментарий удаленхраскрыть)
Если бы, да кабы. Значит, команда такая днищная.
BenderBender
17.09.2019, 10:57
От Локо и коней не ждём ничего, кроме позора.
BenderBender
12.09.2019, 10:52
Пфл, цска - один х...
BenderBender
06.09.2019, 11:04
ответ пользователю Don trambon (раскрыть)
Это ВСЁ, что нужно знать о конюшне.
От себя :Хрюшатник у вас не проходит и свинарник тоже ))
BenderBender
28.08.2019, 21:54, редактировал 28.08.2019, 21:57
ответ пользователю blitz (раскрыть)
Не только она опозорилась. Кони ещё хуже опозорились. И бомжи.
напомнить Вам как вы яростно слово опозорозились закрывали в внтке спартака что потом пришлось писать оспартачились ?
Это только цветочки . сейчас конечно все задним числом будете закрывать ))
никакая команда не радуется, речь о болельщиках, вопрос закрыт
никакая команда не радуется, речь о болельщиках, вопрос закрыт
Сегодня 22:28
Мне нравится что в основном радуются неудачники типа свиней , ахматов и пр.
модер и в чем тут троллинг ? Клубы находятся в нижнецй части таблицы эторазве не неудачники ? щась я вам начну кидать комменты бендербендпо вот будет веселухы)
Сегодня 22:28
Мне нравится что в основном радуются неудачники типа свиней , ахматов и пр.
модер и в чем тут троллинг ? Клубы находятся в нижнецй части таблицы эторазве не неудачники ? щась я вам начну кидать комменты бендербендпо вот будет веселухы)