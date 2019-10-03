«Астана» дома проиграла «Партизану»

«Партизан» на выезде обыграл «Астану» в рамках 2-го группового раунда Лиги Европы.
Нур-Султан, стадион Астана Арена
«Астана» - «Партизан» 1:2 (0:1)
Голы: Сигурйонссон 85 - Умар 29, Умар 73
«Астана»: Эрич, Рукавина, Симунович, Томашевич (Постников 15), Шомко, Ротариу, Сигурйонссон , Маевский, Бейсебеков (Джанья 79), Перцух, Хижниченко (Муртазаев 46)
Главный тренер: Григорчук Роман.
«Партизан»: Стойкович, Милетич, Остойич, Павлович, Урошевич, Натхо, Здьелар, Тошич (Маркович 77), Сума (Щекич 66), Асано (Брежанчич 79), Умар
Главный тренер: Милошевич Саво.
В прошлом туре «Астана» на выезде уступила МЮ.