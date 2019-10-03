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«Астана» дома проиграла «Партизану»

вчера, 19:57
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«Партизан» на выезде обыграл «Астану» в рамках 2-го группового раунда Лиги Европы.

Нур-Султан, стадион Астана Арена

«Астана» - «Партизан» 1:2 (0:1)
Голы: Сигурйонссон 85 - Умар 29, Умар 73

«Астана»: Эрич, Рукавина, Симунович, Томашевич (Постников 15), Шомко, Ротариу, Сигурйонссон , Маевский, Бейсебеков (Джанья 79), Перцух, Хижниченко (Муртазаев 46)
Главный тренер: Григорчук Роман.

«Партизан»: Стойкович, Милетич, Остойич, Павлович, Урошевич, Натхо, Здьелар, Тошич (Маркович 77), Сума (Щекич 66), Асано (Брежанчич 79), Умар
Главный тренер: Милошевич Саво.

В прошлом туре «Астана» на выезде уступила МЮ.

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Все комментарии
makerdream
makerdream ответил Так Себе Аналитик
   842 / 991
вчера в 21:46
Казахи на донышке. Кстати, почему ее не переименовали в "Нур-Султан"?) А сербы приютили у себя многих знакомых нам личностей, Натхо, Тошича)
весь шлак пфл
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   412 / 991
вчера в 20:37
Я ставил на победу Партизана не подвели
Illuha
Illuha
   195 / 991
вчера в 20:25
Партизан оказался сильнее.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   5 / 991
вчера в 19:57
Казахи на донышке. Кстати, почему ее не переименовали в "Нур-Султан"?) А сербы приютили у себя многих знакомых нам личностей, Натхо, Тошича)
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