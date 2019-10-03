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МЮ на выезде сыграл вничью с «АЗ Алкмар»

вчера, 21:47
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МЮ на выезде не смог обыграть «АЗ Алкмар» в рамках 2-го группового раунда Лиги Европы.

Энсхеде, стадион Де Гролш Весте

«АЗ Алкмар» - «Манчестер Юнайтед» 0:0

«АЗ Алкмар»: Бизо, Сугувара, Влар, Вуйтенс, Вейндаль, Мидтсьё, Купмейнерс, Стенгс, Де Вит (Хацидиакос 87), Идрисси, Боаду
Главный тренер: Слот Арне.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Рохо, Уилльямс, Фред, Матич, Гринвуд (Лингард 76), Мата (МакТоминэй 83), Гомес, Джеймс (Рэшфорд 63)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.

Предупреждение: Диогу Далот 90+2

В прошлом туре МЮ дома обыграл «Астану».

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответил Ice van Reed
   306 / 991
вчера в 23:34
Основа слаба, молодёжка нетотягивает, либо играем чем как есть, либо расформировывать, пока глэйзеры не выжмут все соки с клуба, будет ни шатко ни валко,Тренер нужен норм, и игроки не инстаграмные с агентами Райолами! Пока будут играть за имя на спине, а не за герб на груди, писец клубу!!! P.S. опробовал, но ни всех, вместо в СтартеМакТоминэйя и вместо Фрэда ,Гарнера надо ставить было, плюс Чонга не было
надежда умирает последней, но у меня оптимизма насчет будущего МЮ вообще нет: в 6-ку если войдут в АПЛ будет неплохо. Уле Гунар со своей трусливой тактикой "лишь бы не пропустить" и с потаканием амбициям Матича и Погбы далеко не уйдет. Он не стратег, в долгую сыграть не сможет. Здесь нужен другой план, а может он и есть?
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   738 / 991
вчера в 23:07
выстояли против могучего АЗ !
респект
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   230 / 991
вчера в 23:00
не будь в раме ДДХ, точно бы проиграли.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   417 / 991
вчера в 22:58
Дома Манчестер выиграет
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   230 / 991
вчера в 22:55
ну хоть какой то позитив в стане МЮ. Такими усилиями могут и из группы выйти.
allemz
allemz ответил Верг
   26 / 991
вчера в 22:38
Сульшера уволят после выходных походу, или того раньше
До НГ точно не уволят.
Верг
Верг
   173 / 991
вчера в 22:35
Сульшера уволят после выходных походу, или того раньше
Ice van Reed
Ice van Reed ответил lobsterdam
   147 / 991
вчера в 22:27
но вот и опробовал с АЗ. Не с Барсой же или Баварией. Надо их накачивать, но по-моему это все впустую, не вижу в них перспективы.
Основа слаба, молодёжка нетотягивает, либо играем чем как есть, либо расформировывать, пока глэйзеры не выжмут все соки с клуба, будет ни шатко ни валко,Тренер нужен норм, и игроки не инстаграмные с агентами Райолами! Пока будут играть за имя на спине, а не за герб на груди, писец клубу!!! P.S. опробовал, но ни всех, вместо в СтартеМакТоминэйя
и вместо Фрэда ,Гарнера надо ставить было, плюс Чонга не было
lobsterdam
lobsterdam ответил Ice van Reed
   306 / 991
вчера в 22:23
Их нужно не сразу на абразуру, но давать время играть, игра с молодёжью одна, в основе с такой основой Ж полная!
но вот и опробовал с АЗ. Не с Барсой же или Баварией. Надо их накачивать, но по-моему это все впустую, не вижу в них перспективы.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил lobsterdam
   147 / 991
вчера в 22:21
не вижу перспективы у этих двух (системные ошибки у них) и какой-то зачаточный дриблинг без завершения не поможет им. Это не игроки основы в МЮ. Так, шум за сценой, кушать подано. Нету креатива,Тренер в МЮ, конечно, расстрельная должность: времени нет, игроков тоже, но давай результат.
Их нужно не сразу на абразуру, но давать время играть, игра с молодёжью одна, в основе с такой основой Ж полная!
lobsterdam
lobsterdam ответил galem72
   306 / 991
вчера в 22:21
Да какие же тут должны быть другие выводы, если голландских ноунеймов не могут поставить на место? Такие статистические встречи должны быть априори трёхочковыми для большого клуба. Но когда игра любимой команды приносит лишь рвотные чувства в АПЛ, то здесь даже и предполагать другого не можешь.
а надо было смотреть через силу, плеваться, ругаться... в этом и состоит привязанность к клубу. А если он постоянно всех глушит, то это даже неинтересно.
lobsterdam
lobsterdam ответил Ice van Reed
   306 / 991
вчера в 22:18
Гомес и Чонг дают скорость и дриблинг, а вот как их использует тренер это уже другой вопрос!!!
не вижу перспективы у этих двух (системные ошибки у них) и какой-то зачаточный дриблинг без завершения не поможет им. Это не игроки основы в МЮ. Так, шум за сценой, кушать подано. Нету креатива,Тренер в МЮ, конечно, расстрельная должность: времени нет, игроков тоже, но давай результат.
galem72
galem72 ответил Ice van Reed
   211 / 991
вчера в 22:15
Походу кони хотят своё почётное 4 место!!!
Лошади сильно просили пятёрик в раму канифея, но Эспаньол очень сопротивлялся этому, а жаль...
))
galem72
galem72 ответил lobsterdam
   211 / 991
вчера в 22:13
ну если не смотрел, то откуда выводы?
Да какие же тут должны быть другие выводы, если голландских ноунеймов не могут поставить на место? Такие статистические встречи должны быть априори трёхочковыми для большого клуба. Но когда игра любимой команды приносит лишь рвотные чувства в АПЛ, то здесь даже и предполагать другого не можешь.
Ice van Reed
Ice van Reed ответил galem72
   147 / 991
вчера в 22:11
Пассивное позорище! Как хорошо, что не смотрел это унылое г...
Походу кони хотят своё почётное 4 место!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил lobsterdam
   147 / 991
вчера в 22:10
По-моему, Оле сильно рисковал поставив в состав студентов-практикантов, но с другой стороны, не знаю, может у него и задачи-то такой нет совершить что-то выдающееся в ЛЕ. Поражение от АЗ (если бы случилось) воспринято было бы как должное большинством, т.к. АЗ в общем-то сыгранная команда, техникой не блещет, но момент-другой создаст. Но все-таки непонятно, зачем в составе Матич, Мата и Фред (считай в 7 полевых играли, если их не считать)? Если они опорная зона, то почему АЗ проходил через центр безо всяких преград, Матич с Матой только и сопровождали их взглядом (старость - не радость). Потом, зачем карликов набирают в основу? Что сможет Гомес или тот же Чонг ? Ни роста, ни физики. Все тщедушные, недокормленные. Куда лезут с большими играть?
Гомес и Чонг дают скорость и дриблинг, а вот как их использует тренер это уже другой вопрос!!!
lobsterdam
lobsterdam ответил galem72
   306 / 991
вчера в 22:09
Пассивное позорище! Как хорошо, что не смотрел это унылое г...
ну если не смотрел, то откуда выводы?
galem72
galem72 ответил Ice van Reed
   211 / 991
вчера в 22:09
Сберёг 90 минут своей жизни!!!
Зато каких: лошади радовали все 2 тайма. ))
Ice van Reed
Ice van Reed ответил lobsterdam
   147 / 991
вчера в 22:09
По-моему, Оле сильно рисковал поставив в состав студентов-практикантов, но с другой стороны, не знаю, может у него и задачи-то такой нет совершить что-то выдающееся в ЛЕ. Поражение от АЗ (если бы случилось) воспринято было бы как должное большинством, т.к. АЗ в общем-то сыгранная команда, техникой не блещет, но момент-другой создаст. Но все-таки непонятно, зачем в составе Матич, Мата и Фред (считай в 7 полевых играли, если их не считать)? Если они опорная зона, то почему АЗ проходил через центр безо всяких преград, Матич с Матой только и сопровождали их взглядом (старость - не радость). Потом, зачем карликов набирают в основу? Что сможет Гомес или тот же Чонг ? Ни роста, ни физики. Все тщедушные, недокормленные. Куда лезут с большими играть?
Поставь основу, теже яйца только в профиль!!!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил galem72
   147 / 991
вчера в 22:08
Пассивное позорище! Как хорошо, что не смотрел это унылое г...
Сберёг 90 минут своей жизни!!!
lobsterdam
lobsterdam
   306 / 991
вчера в 22:08
По-моему, Оле сильно рисковал поставив в состав студентов-практикантов, но с другой стороны, не знаю, может у него и задачи-то такой нет совершить что-то выдающееся в ЛЕ. Поражение от АЗ (если бы случилось) воспринято было бы как должное большинством, т.к. АЗ в общем-то сыгранная команда, техникой не блещет, но момент-другой создаст. Но все-таки непонятно, зачем в составе Матич, Мата и Фред (считай в 7 полевых играли, если их не считать)? Если они опорная зона, то почему АЗ проходил через центр безо всяких преград, Матич с Матой только и сопровождали их взглядом (старость - не радость). Потом, зачем карликов набирают в основу? Что сможет Гомес или тот же Чонг ? Ни роста, ни
физики. Все тщедушные, недокормленные. Куда лезут с большими играть?
galem72
galem72
   211 / 991
вчера в 22:07
Пассивное позорище! Как хорошо, что не смотрел это унылое г...
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Groove000
   147 / 991
вчера в 22:05
Ждем Аллегри)
Пока троицу не выпрут будет как в Спартаке Чехарда с тренерами!!! ОПГ ромашка Английского розлива!
Groove000
Groove000 ответил Ice van Reed
   41 / 991
вчера в 22:02
Играли на отбой, казалось, что МЮ играл вторым номером, игра на отбой, контратаки -слабые, угловые играть, а не тупо исполнять куда-нибудь, тоже самое со штрафными, и это проблема МЮ (молчу про пенали которые в этом сезоне не забили) По играм ясно Сульшера сплавляют!!!Погба, рэш и Лингард главные крысы на корабле! Хотя и к тренеру вопросы когда была приставка И.О. команда играла, а как главным стал проблемы появились, вот что значит панибратство с игроками сегодня они тебе контракт выбивают, а завтра с клуба выпирают!!!
Ждем Аллегри)
Evilhuman
Evilhuman ответил Groove000
   10 / 991
вчера в 21:59
Тоже самое и ощущения схожи)...
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Groove000
   147 / 991
вчера в 21:58
Матч, к сожалению, не смог посмотреть, но... Чувствую, был конченый футбол в исполнении МЮ
Играли на отбой, казалось, что МЮ играл вторым номером, игра на отбой, контратаки -слабые, угловые играть, а не тупо исполнять куда-нибудь, тоже самое со штрафными, и это проблема МЮ (молчу про пенали которые в этом сезоне не забили) По играм ясно Сульшера сплавляют!!!Погба, рэш и Лингард главные крысы на корабле! Хотя и к тренеру вопросы когда была приставка И.О. команда играла, а как главным стал проблемы появились, вот что значит панибратство с игроками сегодня они тебе контракт выбивают, а завтра с клуба выпирают!!!
beefs
beefs
   256 / 991
вчера в 21:57
Вот тебе и АЗ...
Groove000
Groove000
   41 / 991
вчера в 21:53
Матч, к сожалению, не смог посмотреть, но... Чувствую, был конченый футбол в исполнении МЮ
Ice van Reed
Ice van Reed
   147 / 991
вчера в 21:51
Игра ни 5, ни 6, ни кукареку...
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