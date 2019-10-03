МЮ на выезде сыграл вничью с «АЗ Алкмар»

МЮ на выезде не смог обыграть «АЗ Алкмар» в рамках 2-го группового раунда Лиги Европы.
Энсхеде, стадион Де Гролш Весте
«АЗ Алкмар» - «Манчестер Юнайтед» 0:0
«АЗ Алкмар»: Бизо, Сугувара, Влар, Вуйтенс, Вейндаль, Мидтсьё, Купмейнерс, Стенгс, Де Вит (Хацидиакос 87), Идрисси, Боаду
Главный тренер: Слот Арне.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Рохо, Уилльямс, Фред, Матич, Гринвуд (Лингард 76), Мата (МакТоминэй 83), Гомес, Джеймс (Рэшфорд 63)
Главный тренер: Сульшер Оле-Гуннар.
Предупреждение: Диогу Далот 90+2
В прошлом туре МЮ дома обыграл «Астану».
респект
респект
и вместо Фрэда ,Гарнера надо ставить было, плюс Чонга не было
и вместо Фрэда ,Гарнера надо ставить было, плюс Чонга не было
))
))
физики. Все тщедушные, недокормленные. Куда лезут с большими играть?
физики. Все тщедушные, недокормленные. Куда лезут с большими играть?