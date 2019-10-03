ГлавнаяНовости

ЦСКА уступил «Эспаньолу»

вчера, 21:50
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы.

Москва, стадион ВЭБ-Арена

ЦСКА - «Эспаньол» 0:2 (0:0)
Голы: Ву 64, Кампузано Бонилья 90+5

ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Дивеев (Гогуа Коуаме 46), Магнуссон, Ахметов (Бийол 77), Марио Фернандес, Влашич, Бистрович, Кучаев (Обляков 67), Чалов, Сигурдссон
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.

«Эспаньол»: Лопес, Коршья, Лопес, Калеро Вилья, Педроса, Санчес, Марк Рока, Гранеро, Ву (Пьятти 76), Кальери (Кампузано Бонилья 22), Варгас
Главный тренер: Гальего Давид.

Предупреждения: Марио Фернандес 37, Гранеро 66, Ву 70, Обляков 87, Бистрович 90+2

В предыдущем матче ЦСКА разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Трабзонспор» и «Базель» сыграли вничью
Вчера, 23:55 Комментарии0
ПСВ разгромил «Русенборг»
Вчера, 23:53 Комментарии3
«Севилья» переиграла АПОЭЛ
Вчера, 23:53 Комментарии0
«Краснодар» проиграл «Хетафе»
Вчера, 23:52 Комментарии123
«Лацио» обыграл «Ренн»
Вчера, 23:50 ВидеоКомментарии1
Киевское «Динамо» и «Лугано» сыграли вничью
Вчера, 23:49 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Greiba
   68 / 991
сегодня в 01:47
Поражение Цска меня не удивляет, удивляет что с такой игрой они лидируют в чемпионате.
Так это РПЛ!!!!!В сотый раз уже напишу,что не надо судить по уровню РПЛ т.к это просто болото,а судить надо по еврокубкам!!!!!!!Вот чемпионат Голландии,Бельгии или даже Юж.Кореи,не говоря о других европейских чемпионатах(Турция,Хорватия и тд),так вот,от туда в европейские большие чемпионаты ,уходят в разы больше игроков,чем из РПЛ(тут я еще и легов считаю,а ни только наших ребят) т.к если считать только наших ребят-то господа,мы в полной ....,даже по сравнению с каким нибудь чемпионатом Хорватии или Сербии!!!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил Димон Булыкин
   68 / 991
сегодня в 01:42
Капец, походу только Зенит может играть в еврокубках более менее стабильно. Смысл этого 6го места??? Обыгрываем прямых конкурентов и тут же такие позорные сливы(
Проект и Локо!!!!
Локо то с Атлетико мог забить 2 мяча,но и Атлетико мог 4 забить!!!!!

Да и вообще уровень групп проекта и Локо не сопоставим просто!!!!!

У Локо группа смерти фактически для самого Локо.Тут 2 явных фаворита-Юве и Атлетико!!!!

А у проекта кто лидер?!!!!Группа равная фактически!!!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил viv
   68 / 991
сегодня в 01:38
Главное не 0:7....антирекорд спартака устоял...
Ну помолчал бы уже наконец то!!!!!)))))))
Самому не смешно такое говорить,после 1-5 от ВЕЛИКОГО Лудогорца и 5 голов за тайм?!))))))))))

Ну или Лудогороец и Ливер,команды сопоставимые по классу?!))))

Аааааа,наверное они просто начинаются на Л,по этому наверное они схожи?!!!)))))))))))))))))))))
Ген Геныч
Ген Геныч
   68 / 991
сегодня в 01:36
Ну это п.... полный!!!!!!

Ну с венграми ЦСКА возьмет 6 очков-там просто нереально даже в ничью сыграть!!!А дальше с Эспаньолом на выезде и с болгарами дома!!!!!

Короче вряд ли ЦСКА выйдет из группы!!!!

Играли даже хуже,чем Спартак с Брагой!!!!Вообще убожество!!!!
Mangur
Mangur
сегодня в 01:26
Без комментария
Багров-брат
Багров-брат ответил viv
   199 / 991
сегодня в 01:07
Главное не 0:7....антирекорд спартака устоял...
Европу можно удивлять!...)))
oleg3k
oleg3k
   167 / 991
сегодня в 00:59
    oleg3k
    oleg3k
       167 / 991
    сегодня в 00:52
    Жаль вчера бомжи подкачали.Но я надеюсь они исправятся.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
       32 / 991
    сегодня в 00:34
    Мне повезло. Я уснул после первого тайма. Проснулся... что кони, что быки - мимо. "Грустно, девицы."(с)
    praporchik zadov
    praporchik zadov
       465 / 991
    сегодня в 00:28
    Казалось бы ветка болел ЦСКА...и есть что обсудить...
    Сидят и обсуждают какой плохой Спартак...…
    Вам пообщаться больше не о чем?
    Comentarios
    Comentarios
       474 / 991
    сегодня в 00:24
    Мда ребят .. хотя бы вничью
    viv
    viv ответил oleg3k
       39 / 991
    сегодня в 00:19
    Конечно держим...впереди ещё четыре матча....
    Андрей Нефтянник
    Андрей Нефтянник
    сегодня в 00:18
      Фернандо Риксен
      Фернандо Риксен ответил viv
      сегодня в 00:16
        viv
        viv
           39 / 991
        сегодня в 00:14
        Главное не 0:7....антирекорд спартака устоял...
        Фернандо Риксен
        Фернандо Риксен
        сегодня в 00:13
          jobss
          jobss ответил BenderBender
             189 / 991
          сегодня в 00:12
          Почему скрыли коммент "наблюдаю за позором коней"? Я на соккере и пожестче коменты видел? Или коням сочувствуете?
          комментарий написан с целью спровоцировать конкретного пользователя на ответный троллинг или оскорбления, поэтому был скрыт
          BenderBender
          BenderBender
             157 / 991
          сегодня в 00:10
          Почему скрыли коммент "наблюдаю за позором коней"? Я на соккере и пожестче коменты видел? Или коням сочувствуете?
          BenderBender
          BenderBender ответил Красно Синий воин
             157 / 991
          сегодня в 00:07
          Даже не играя)))
          BenderBender
          BenderBender ответил амурец
             157 / 991
          сегодня в 00:06
          Для них Лудогорец и ливер одно и то же)))
          BenderBender
          BenderBender ответил Red blu
             157 / 991
          сегодня в 00:04
          Вы одного уровня команды
          BenderBender
          BenderBender ответил mangoх12
             157 / 991
          сегодня в 00:02
            mihaluch
            mihaluch
               112 / 991
            вчера в 23:58
            Спартачи торжествуют.
            BAHbKA BCTAHbKA
            BAHbKA BCTAHbKA ответил radist_21
               59 / 991
            вчера в 23:49
            Берг играет до сих пор. Краснодар показал характер.
            radist_21
            radist_21 ответил BAHbKA BCTAHbKA
               279 / 991
            вчера в 23:48
            Второй тайм отличный, вышел Ари, началась битва
            Так какого х.. держали Ари на лавке,а играло это чудище Берг?Непонятно.
            Палыч82
            Палыч82 ответил Ваня лучший
               328 / 991
            вчера в 23:45
            Ты не внимателен. Я уже самый первый высказал. Одним словом. Позорище. Это уровеет РПЛ, когда 16 команда Испании возит лидера РПЛ.
            Ну уж уровнем РПЛ тут не прикроешься, все таки Зенит и отчасти Локомотив показывают, что со средними европейскими командами вполне еще могут тягаться отечественные клубы
            Против_всех
            Против_всех ответил Red blu
               267 / 991
            вчера в 23:37
              Red blu
              Red blu ответил Против_всех
                 759 / 991
              вчера в 23:34
              Согласен, СРАМОТА не проходить собеседование в квалификации.
              oleg3k
              oleg3k
                 167 / 991
              вчера в 23:34
              Армейцы мужественно отстояли 4 место в своей группе,в жесточайшей битве с грандом испанского футбола с 18го места.Так держать ребята.Я держу за вас кулаки.
              Палыч82
              Палыч82 ответил cska59
                 328 / 991
              вчера в 23:34
              Значит в следующем матче выиграем у Ростова.Не нужна нам ЛЕ .
              Если вам ЛЕ не нужна, то нужно не набирать очки в чемпионате, а скорее разбазаривать,) А то, глядишь, снова можно в ЛЕ угодить,)
              Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
              Отправить
               
              Rambler's Top100