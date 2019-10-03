ЦСКА уступил «Эспаньолу»

ЦСКА потерпел второе поражение подряд в Лиге Европы.
Москва, стадион ВЭБ-Арена
ЦСКА - «Эспаньол» 0:2 (0:0)
Голы: Ву 64, Кампузано Бонилья 90+5
ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Дивеев (Гогуа Коуаме 46), Магнуссон, Ахметов (Бийол 77), Марио Фернандес, Влашич, Бистрович, Кучаев (Обляков 67), Чалов, Сигурдссон
Главный тренер: Ганчаренко Виктор.
«Эспаньол»: Лопес, Коршья, Лопес, Калеро Вилья, Педроса, Санчес, Марк Рока, Гранеро, Ву (Пьятти 76), Кальери (Кампузано Бонилья 22), Варгас
Главный тренер: Гальего Давид.
Предупреждения: Марио Фернандес 37, Гранеро 66, Ву 70, Обляков 87, Бистрович 90+2
В предыдущем матче ЦСКА разгромил «Урал» и возглавил турнирную таблицу РПЛ.
Локо то с Атлетико мог забить 2 мяча,но и Атлетико мог 4 забить!!!!!
Да и вообще уровень групп проекта и Локо не сопоставим просто!!!!!
У Локо группа смерти фактически для самого Локо.Тут 2 явных фаворита-Юве и Атлетико!!!!
А у проекта кто лидер?!!!!Группа равная фактически!!!!!!
Локо то с Атлетико мог забить 2 мяча,но и Атлетико мог 4 забить!!!!!
Да и вообще уровень групп проекта и Локо не сопоставим просто!!!!!
У Локо группа смерти фактически для самого Локо.Тут 2 явных фаворита-Юве и Атлетико!!!!
А у проекта кто лидер?!!!!Группа равная фактически!!!!!!
Самому не смешно такое говорить,после 1-5 от ВЕЛИКОГО Лудогорца и 5 голов за тайм?!))))))))))
Ну или Лудогороец и Ливер,команды сопоставимые по классу?!))))
Аааааа,наверное они просто начинаются на Л,по этому наверное они схожи?!!!)))))))))))))))))))))
Самому не смешно такое говорить,после 1-5 от ВЕЛИКОГО Лудогорца и 5 голов за тайм?!))))))))))
Ну или Лудогороец и Ливер,команды сопоставимые по классу?!))))
Аааааа,наверное они просто начинаются на Л,по этому наверное они схожи?!!!)))))))))))))))))))))
Ну с венграми ЦСКА возьмет 6 очков-там просто нереально даже в ничью сыграть!!!А дальше с Эспаньолом на выезде и с болгарами дома!!!!!
Короче вряд ли ЦСКА выйдет из группы!!!!
Играли даже хуже,чем Спартак с Брагой!!!!Вообще убожество!!!!
Ну с венграми ЦСКА возьмет 6 очков-там просто нереально даже в ничью сыграть!!!А дальше с Эспаньолом на выезде и с болгарами дома!!!!!
Короче вряд ли ЦСКА выйдет из группы!!!!
Играли даже хуже,чем Спартак с Брагой!!!!Вообще убожество!!!!
Сидят и обсуждают какой плохой Спартак...…
Вам пообщаться больше не о чем?
Сидят и обсуждают какой плохой Спартак...…
Вам пообщаться больше не о чем?