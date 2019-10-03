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«Вулверхэмптон» вырвал победу в концовке матча над «Бешикташем»

вчера, 22:07
БешикташЛоготип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)0 : 1Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Вулверхэмптон» одержал победу в компенсированное время в матче с «Бешикташем».

«Бешикташ» - «Вулверхэмптон» 0:1 (0:0)
Голы: Боли 90+3

«Бешикташ»: Кариус, Дуглас, Вида, Уйсал, Педру Ребошу, Токез (Озякуп 79), Эль-Нени, Льяич, Ленс (Генюл 84), Ялчин (Найир 27), Эркин
Главный тренер: Авчи Абдулла.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Саисс, Дохерти, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Гиббс-Уайт (Дендонкер 62), Хименес (Кутроне 79), Нету (Траоре 46)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

Предупреждения: Токез 31, Кастро 67, Озякуп 90+4

Ранее президент «Бешикташа» объявил об отставке.

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Все комментарии
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
   99 / 991
вчера в 23:06
из Италии списанные бойцы отправляются в Анталию.
Wolverhampton
Wolverhampton
   551 / 991
вчера в 22:56
Молодцы Wolves!
allemz
allemz
   26 / 991
вчера в 22:20
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