«Вулверхэмптон» вырвал победу в концовке матча над «Бешикташем»

«Вулверхэмптон» одержал победу в компенсированное время в матче с «Бешикташем».
«Бешикташ» - «Вулверхэмптон» 0:1 (0:0)
Голы: Боли 90+3
«Бешикташ»: Кариус, Дуглас, Вида, Уйсал, Педру Ребошу, Токез (Озякуп 79), Эль-Нени, Льяич, Ленс (Генюл 84), Ялчин (Найир 27), Эркин
Главный тренер: Авчи Абдулла.
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Боли, Коади, Саисс, Дохерти, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Гиббс-Уайт (Дендонкер 62), Хименес (Кутроне 79), Нету (Траоре 46)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
Предупреждения: Токез 31, Кастро 67, Озякуп 90+4
Ранее президент «Бешикташа» объявил об отставке.