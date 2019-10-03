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Евсеев: «Подходим к игре с „Ахматом“ в боевой готовности»

вчера, 20:11
УфаЛоготип футбольный клуб Уфа-:-Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматЗавтра в 11:30 Не начался

Наставник «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о подготовке команды к матчу против «Ахмата» в рамках 12-го тура РПЛ.

У нас в кои-то веки образовалась пауза – неделя между играми. Отдохнули, готовимся в рабочем режиме. За две недели было 4 игры, сейчас подходим к игре с «Ахматом» в боевой готовности.

Мы можем только предполагать, как соперник будет действовать. Мы анализировали предыдущие команды Шалимова, к чему-то будем готовы, к чему-то нет. 

Напомним, что в прошлом туре «Уфа» сыграла вничью с «Рубином»

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Все комментарии
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответил Adonius
   109 / 991
вчера в 20:41
После вас.
Adonius
Adonius
   250 / 991
вчера в 20:29
Уфе победы, Ахмат в пердив!
EAGinLE
EAGinLE
   60 / 991
вчера в 20:24
Пусть будет ничья .
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   96 / 991
вчера в 20:16
окопы у своих ворот выкопали уже?
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