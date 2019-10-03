Евсеев: «Подходим к игре с „Ахматом“ в боевой готовности»

Наставник «Уфы» рассказал о подготовке команды к матчу против «Ахмата» в рамках 12-го тура РПЛ .

У нас в кои-то веки образовалась пауза – неделя между играми. Отдохнули, готовимся в рабочем режиме. За две недели было 4 игры, сейчас подходим к игре с «Ахматом» в боевой готовности.

Мы можем только предполагать, как соперник будет действовать. Мы анализировали предыдущие команды Шалимова, к чему-то будем готовы, к чему-то нет.