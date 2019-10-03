Орлов: «„Зенит“ к Лиге чемпионов готовится лучше, чем к РПЛ»

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о победе «Зенита» над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов.

Во время матча и после я был доволен увиденным. Я увидел, как команда серьезно подготовилась к матчу с «Бенфикой». «Зенит» к Лиге чемпионов готовится лучше, это показал первый матч с «Лионом» и сейчас. Команда очень здорово изучила соперника, а футболисты выполнили все установки тренерского штаба.

Семак возвратил Шатова и Смольникова, первый был хорош против «Енисея», когда он задавал тон, он подошел к «Бенфике» в хорошей форме. Он противодействовал защитнику Гримальдо, которого «Зенит» хотел купить, он считается одним из сильнейших защитников в Европе. Шатов очень сильно помог вчера, он старался. Благодаря игре Шатова Гримальдо мы вчера почти не видели. Вообще, вся команда сыграла слаженно в обороне.