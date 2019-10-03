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Орлов: «„Зенит“ к Лиге чемпионов готовится лучше, чем к РПЛ»

вчера, 21:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)3 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о победе «Зенита» над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов.

Во время матча и после я был доволен увиденным. Я увидел, как команда серьезно подготовилась к матчу с «Бенфикой». «Зенит» к Лиге чемпионов готовится лучше, это показал первый матч с «Лионом» и сейчас. Команда очень здорово изучила соперника, а футболисты выполнили все установки тренерского штаба.

Семак возвратил Шатова и Смольникова, первый был хорош против «Енисея», когда он задавал тон, он подошел к «Бенфике» в хорошей форме. Он противодействовал защитнику Гримальдо, которого «Зенит» хотел купить, он считается одним из сильнейших защитников в Европе. Шатов очень сильно помог вчера, он старался. Благодаря игре Шатова Гримальдо мы вчера почти не видели. Вообще, вся команда сыграла слаженно в обороне.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4 ответил Конунг Рагнар
   11 / 991
вчера в 22:56
Ну ничего, скоро питерский проект начнет проигрывать в ЛЧ. Уровень проекта - ЛЕ
Уровень свиней это Камаз и Мура. Гыгыгы
Морозовский
Морозовский
   15 / 991
вчера в 21:54
Гена, вы вчера два гола по чём купили?!
Doping87
Doping87
   192 / 991
вчера в 21:46
Мотивация разная. РПЛ "шляпа Киркорова" посравнению с Лигой Чемпионов.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   341 / 991
вчера в 21:45
Ну ничего, скоро питерский проект начнет проигрывать в ЛЧ. Уровень проекта - ЛЕ
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   22 / 991
вчера в 21:42
Дедушка жжот!
Josep Guardiola_777
Josep Guardiola_777
   102 / 991
вчера в 21:40
Естественно и это не удивительно матчи разного уровня! в РФПЛ можно матч слить и позже исправить положение а в ЛЧ ошибки не прощаются!
волгoдoн
волгoдoн
   70 / 991
вчера в 21:37
Чего не скажешь о ЦСКА. Старание наперевес нарочитой беспечности. Абсолютная противоположность.
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