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Матвеев: «Наверное, люди хотят от нас большего, но...»

сегодня, 00:41
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев поделился впечатлениями после поражения от «Хетафе» в Лиге Европы. 

Это игра. Где-то недосмотрели. Люди ошибаются, так бывает. После выхода Ари на поле матч кардинально изменился. Конечно, нам не хватает людей, которые связывали бы игру. Мы понимаем это. Наверное, люди хотят от нас большего, но, к сожалению, когда системообразующие игроки выпадают, то меняется стиль и возможности становятся ниже. 

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   239 / 991
сегодня в 00:53
А вы все продолжайте хохотать над нашей длинной скамейкой, А мы будем выигрывать в кубках, сейчас ещё на первое место в РПЛ выйдем. Тренера пусть жалуются на травмы и отсутствие людей, вы продолжайте хихикать, а мы будем побеждать.
А вы купайтесь в своих позорах и поражениях, только хихикать на счет длинной скамейки Зенита не забывайте.
Объективное мнение
Объективное мнение
   715 / 991
сегодня в 00:52
Много трат у краснодара было но выхлопа нет к сожалению
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 991
сегодня в 00:45
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