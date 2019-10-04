Матвеев: «Наверное, люди хотят от нас большего, но...»

Главный тренер «Краснодара» поделился впечатлениями после поражения от «Хетафе» в Лиге Европы.

Это игра. Где-то недосмотрели. Люди ошибаются, так бывает. После выхода Ари на поле матч кардинально изменился. Конечно, нам не хватает людей, которые связывали бы игру. Мы понимаем это. Наверное, люди хотят от нас большего, но, к сожалению, когда системообразующие игроки выпадают, то меняется стиль и возможности становятся ниже.