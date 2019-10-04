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Уткин: «„Эспаньол“ сделал ЦСКА как бык овцу»

сегодня, 08:43
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Экс-комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин прокомментировал матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Эспаньолом».

Игрок ЦСКА Ваня Обляков, конечно, хотел как лучше. Он вообще парень мыслящий, что ценно. После поражения ЦСКА от «Эспаньола»... в котором, кстати, первый гол в еврокубках забил китаец! И этот китаец играет не за ЦСКА.  То есть одновременно первый китайский гол - это сигнал, что вот оно, началось, теперь не остановится, два миллиарда китайцев прут повсеместно, - и в то же время если кто-то думал, что в геополитическом, а значит, в любом попавшемся смысле китайцам для этого пригодится Россия, то так подумавший болван.

Но вернемся к Облякову. Ваня сказал: что вы пеняете нам местом «Эспаньола» в чемпионате Испании (восемнадцатое), посмотрите, как они с мячом работают! То есть Обляков призвал фетишистов-журналистов, а в микст-зону другие не ходят, смотреть в корень. Но он не заметил, как сказал гораздо более важную вещь. Он сказал себе: смотри, Вань, приехали люди из топ-чемпионата, обычные, в прошлом году там шестые-седьмые, сейчас временно в г*вне, но они ж в футбол играть умеют! Да! И вот с этим умением они делают лидера чемпионата России, Ваня, как бык овцу. Этого умения там, Вань, твоего умения, которое тут на первое тянет, там...

Вот что на самом деле Иван и сказал. И это правда чистая. И они несколько более горькая. Потому что основана не на том, что журналист ленты новостей сопоставил две строчки в таблицах. А на наблюдении профессионального футболиста о профессиональном же уровне соперника. 

Также прошедший матч прокомментировал игрок ЦСКА Никола Влашич

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Все комментарии
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил mangoх12
   212 / 1009
сегодня в 13:49
Ну да обыграли твой Реал два раза в чем у тебя тут проблема? ты не стесняйся этого
Ну иного ответа я и не ждал от поклонника ЦСКА... Ничего по существу.
SHMEL
SHMEL ответил galem72
   48 / 1009
сегодня в 12:24
Армянский шнобель, чтобы хоть как-то подбодрить любителей лошадей во втором тайме ляпнул, что цска ведёт Эспаньол 7 - 3, но правда по фолам. ))
На радость любителям свиней?
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил LOpp
   252 / 1009
сегодня в 12:23
Реал это уже в прошлом. Хватит жить прошлым! В настоящем позорное поражение дома от 18-ой команды Испании. В очередной раз убедился в предвзятости комментаторов на Матч ТВ. Когда Спартак играл с Вильярреалом комментаторы каждые 10 минут повторяли, что Вильярреал находиться на 16 месте в Ла Лиге. О том что Эспаньол на 18-ом месте комментаторы и не вспомнили.
Бесполезно тут спорить
Хуже всех в Еврокубках из российских команд это спартак
спартак
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
SHMEL
SHMEL ответил LOpp
   48 / 1009
сегодня в 12:21
Реал это уже в прошлом. Хватит жить прошлым! В настоящем позорное поражение дома от 18-ой команды Испании. В очередной раз убедился в предвзятости комментаторов на Матч ТВ. Когда Спартак играл с Вильярреалом комментаторы каждые 10 минут повторяли, что Вильярреал находиться на 16 месте в Ла Лиге. О том что Эспаньол на 18-ом месте комментаторы и не вспомнили.
Так никто и не спорит,что сыграли позорно с испанской командой.Если ты предлагаешь не жить прошлым,то давай взглянем в таблицу чемпиоеата России и вспомним последние матчи спартака.Что скажешь?
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1 ответил LOpp
   144 / 1009
сегодня в 12:21
Реал это уже в прошлом. Хватит жить прошлым! В настоящем позорное поражение дома от 18-ой команды Испании. В очередной раз убедился в предвзятости комментаторов на Матч ТВ. Когда Спартак играл с Вильярреалом комментаторы каждые 10 минут повторяли, что Вильярреал находиться на 16 месте в Ла Лиге. О том что Эспаньол на 18-ом месте комментаторы и не вспомнили.
Туп тот, кто до ведьмина заговенья будет вспоминать победы над никаким Реалом, который, в конце-концов прошел дальше в турнире, а вы опять окунулись в 62о. по-привычке, очевидно.
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   144 / 1009
сегодня в 12:19
Ребята, хватит жить прошлым - живите настоящим. И не надо вспоминать о Реале. Где в конце-концов оказался Реал, а где вы ? Правильно, все там-же. в .. Караганде !
болельщик из Хакасии
болельщик из Хакасии
сегодня в 12:18
Сразу видно, что Уткин не эксперт :0 Барана бык не может свалить, сколько видел, баран 1 на 1 валит быка с ног
FESCO
FESCO
   253 / 1009
сегодня в 12:16
Не понимаю свиней, которые на девятом месте, а еще и хрюкают.
viv
viv
   39 / 1009
сегодня в 12:09
Как тогда можно сказать ...как Ливерпуль сделал Спартак? После 0:7
galem72
galem72 ответил LOpp
   150 / 1009
сегодня в 12:07
Реал это уже в прошлом. Хватит жить прошлым! В настоящем позорное поражение дома от 18-ой команды Испании. В очередной раз убедился в предвзятости комментаторов на Матч ТВ. Когда Спартак играл с Вильярреалом комментаторы каждые 10 минут повторяли, что Вильярреал находиться на 16 месте в Ла Лиге. О том что Эспаньол на 18-ом месте комментаторы и не вспомнили.
Армянский шнобель, чтобы хоть как-то подбодрить любителей лошадей во втором тайме ляпнул, что цска ведёт Эспаньол 7 - 3, но правда по фолам. ))
mihaluch
mihaluch
   120 / 1009
сегодня в 11:33
Надо как-то связать еврокубки с чемпионатом РПЛ,системой бонусов и вычетом очков.
mangoх12
mangoх12 ответил Stormtrooper-26
   20 / 1009
сегодня в 11:26
Реал после ухода Роналду уже далеко не тот, как вы все этого понять не можете...его даже сейчас чуть Брюгге не уделал, хосспади))) а вы всё "Реал обыграли, Реал обыграли, Реал обыграли")))
Ну да обыграли твой Реал два раза в чем у тебя тут проблема? ты не стесняйся этого
mangoх12
mangoх12 ответил LOpp
   20 / 1009
сегодня в 11:24
Реал это уже в прошлом. Хватит жить прошлым! В настоящем позорное поражение дома от 18-ой команды Испании. В очередной раз убедился в предвзятости комментаторов на Матч ТВ. Когда Спартак играл с Вильярреалом комментаторы каждые 10 минут повторяли, что Вильярреал находиться на 16 месте в Ла Лиге. О том что Эспаньол на 18-ом месте комментаторы и не вспомнили.
позорно это когда вылетаешь от браги паоков кто там у вас еще в списк)) ..а здесь групповая стадия
mangoх12
mangoх12 ответил Супервайзер
   20 / 1009
сегодня в 11:15
Изящно выразился.
Уткин и изящество ? да вы батенька эстет )) ахаха
25процентный клоун
25процентный клоун ответил SHMEL
   7 / 1009
сегодня в 11:14
Ну ты и подписался)))

Научись принимать критику, тем более он не тебя критиковал
25процентный клоун
25процентный клоун ответил LOpp
   7 / 1009
сегодня в 11:13
+500
Эта травля Спартака, геничами черданцевымипорядком надоела
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 1009
сегодня в 11:12
На самом это всего лишь одна игра
6pbIH
6pbIH ответил 6pbIH
   848 / 1009
сегодня в 11:00
Ухахахаха. Уткин отжег конечно!
Эспаньол, это вам не реал!
ermak6848
ermak6848
   177 / 1009
сегодня в 10:38
Нехороший вы Василий - алибабаевич блогер, так высказываться..
лучше бы Тему " пернатых " применил согласно своей фамилии
кряква herova ...
GYTSYL
GYTSYL
   67 / 1009
сегодня в 10:23
ХА ХА ХА ХА
Красава
LOpp
LOpp ответил SHMEL
   17 / 1009
сегодня в 10:13
Сыграли конечно ужасно и оправдания этому нет,но если по Уткину,то в прошлом году мы должны были быть где-то во главе испанского чемпионата,дважды обыграв Реал.Тупойбывшийжурналистблоггертрольжирнаяутка.
Реал это уже в прошлом. Хватит жить прошлым!
В настоящем позорное поражение дома от 18-ой команды Испании.

В очередной раз убедился в предвзятости комментаторов на Матч ТВ.
Когда Спартак играл с Вильярреалом комментаторы каждые 10 минут повторяли, что Вильярреал находиться на 16 месте в Ла Лиге. О том что Эспаньол на 18-ом месте комментаторы и не вспомнили.
6pbIH
6pbIH
   848 / 1009
сегодня в 10:12
Ухахахаха. Уткин отжег конечно!
Illuha
Illuha
   142 / 1009
сегодня в 10:10
А бык овцу это как?
karnager
karnager
   208 / 1009
сегодня в 10:02
Путин с Китаем дружит, в Москву все больше и больше едут туристов. Через 2-3 года кроме темнокожих за Зенит и Спартак будут играть Джеки Чаны
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил SHMEL
   212 / 1009
сегодня в 09:51
Сыграли конечно ужасно и оправдания этому нет,но если по Уткину,то в прошлом году мы должны были быть где-то во главе испанского чемпионата,дважды обыграв Реал.Тупойбывшийжурналистблоггертрольжирнаяутка.
А чем ЦСКА лучше прошлогоднего Реала если вас Лудогорец разделал как бог черепаху?) А теперь вот Эспаньол... ЦСКА для Реала был тогда как сейчас Лудогорец для ЦСКА...
Stormtrooper-26
Stormtrooper-26 ответил -Inquisitоr-
   212 / 1009
сегодня в 09:48
Ежели год назад лошади дважды отжарили сливочных девиц, то это не значит, что остальные испанские клубы будут так же безропотно раздвигать ноги. Кроме мадридского кабинета, который без прикормленных судьишек полное ничтожество, в Испании в футбол умеют играть все независимо от места в таблице...
Реал после ухода Роналду уже далеко не тот, как вы все этого понять не можете...его даже сейчас чуть Брюгге не уделал, хосспади))) а вы всё "Реал обыграли, Реал обыграли, Реал обыграли")))
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   206 / 1009
сегодня в 09:46
Поздравляю, теперь у ЦСКА появился личный командный антирекорд, от китайца первыми в европе пропустили. Добавить сюда 43 шайбы Акинфеева, фееричный матч с Лудогорцем.
И вам больше не о чем спорить со спартаком. Вы такие же.
Такие же позорники.
cska plus
cska plus
   16 / 1009
сегодня в 09:39
Снова утка свои гнусные писанины публикует.
Семьнуль команда
Семьнуль команда ответил SHMEL
   435 / 1009
сегодня в 09:33
Сыграли конечно ужасно и оправдания этому нет,но если по Уткину,то в прошлом году мы должны были быть где-то во главе испанского чемпионата,дважды обыграв Реал.Тупойбывшийжурналистблоггертрольжирнаяутка.
Такой Реал в Испании любой Хетафе делает.
SHMEL
SHMEL
   48 / 1009
сегодня в 09:19
Сыграли конечно ужасно и оправдания этому нет,но если по Уткину,то в прошлом году мы должны были быть где-то во главе испанского чемпионата,дважды обыграв Реал.Тупойбывшийжурналистблоггертрольжирнаяутка.
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