Уткин: «„Эспаньол“ сделал ЦСКА как бык овцу»

Экс-комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин прокомментировал матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Эспаньолом».
Игрок ЦСКА Ваня Обляков, конечно, хотел как лучше. Он вообще парень мыслящий, что ценно. После поражения ЦСКА от «Эспаньола»... в котором, кстати, первый гол в еврокубках забил китаец! И этот китаец играет не за ЦСКА. То есть одновременно первый китайский гол - это сигнал, что вот оно, началось, теперь не остановится, два миллиарда китайцев прут повсеместно, - и в то же время если кто-то думал, что в геополитическом, а значит, в любом попавшемся смысле китайцам для этого пригодится Россия, то так подумавший болван.
Но вернемся к Облякову. Ваня сказал: что вы пеняете нам местом «Эспаньола» в чемпионате Испании (восемнадцатое), посмотрите, как они с мячом работают! То есть Обляков призвал фетишистов-журналистов, а в микст-зону другие не ходят, смотреть в корень. Но он не заметил, как сказал гораздо более важную вещь. Он сказал себе: смотри, Вань, приехали люди из топ-чемпионата, обычные, в прошлом году там шестые-седьмые, сейчас временно в г*вне, но они ж в футбол играть умеют! Да! И вот с этим умением они делают лидера чемпионата России, Ваня, как бык овцу. Этого умения там, Вань, твоего умения, которое тут на первое тянет, там...
Вот что на самом деле Иван и сказал. И это правда чистая. И они несколько более горькая. Потому что основана не на том, что журналист ленты новостей сопоставил две строчки в таблицах. А на наблюдении профессионального футболиста о профессиональном же уровне соперника.
Также прошедший матч прокомментировал игрок ЦСКА Никола Влашич.
Хуже всех в Еврокубках из российских команд это спартак
спартак
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Хуже всех в Еврокубках из российских команд это спартак
спартак
сезон 2019/20
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома Браге 1:2
сезон 2018/19
занял последнее место в группе ЛЕ установил антирекорд среди российских клубов с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
сезон 2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Научись принимать критику, тем более он не тебя критиковал
Научись принимать критику, тем более он не тебя критиковал
Эта травля Спартака, геничами черданцевымипорядком надоела
Эта травля Спартака, геничами черданцевымипорядком надоела
лучше бы Тему " пернатых " применил согласно своей фамилии
кряква herova ...
лучше бы Тему " пернатых " применил согласно своей фамилии
кряква herova ...
Красава
Красава
В настоящем позорное поражение дома от 18-ой команды Испании.
В очередной раз убедился в предвзятости комментаторов на Матч ТВ.
Когда Спартак играл с Вильярреалом комментаторы каждые 10 минут повторяли, что Вильярреал находиться на 16 месте в Ла Лиге. О том что Эспаньол на 18-ом месте комментаторы и не вспомнили.
В настоящем позорное поражение дома от 18-ой команды Испании.
В очередной раз убедился в предвзятости комментаторов на Матч ТВ.
Когда Спартак играл с Вильярреалом комментаторы каждые 10 минут повторяли, что Вильярреал находиться на 16 месте в Ла Лиге. О том что Эспаньол на 18-ом месте комментаторы и не вспомнили.
И вам больше не о чем спорить со спартаком. Вы такие же.
Такие же позорники.
И вам больше не о чем спорить со спартаком. Вы такие же.
Такие же позорники.