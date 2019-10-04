Уткин: «„Эспаньол“ сделал ЦСКА как бык овцу»

Экс-комментатор, а ныне популярный блогер Василий Уткин прокомментировал матч 2-го тура группового этапа Лиги Европы между ЦСКА и «Эспаньолом».

Игрок ЦСКА Ваня Обляков, конечно, хотел как лучше. Он вообще парень мыслящий, что ценно. После поражения ЦСКА от «Эспаньола»... в котором, кстати, первый гол в еврокубках забил китаец! И этот китаец играет не за ЦСКА . То есть одновременно первый китайский гол - это сигнал, что вот оно, началось, теперь не остановится, два миллиарда китайцев прут повсеместно, - и в то же время если кто-то думал, что в геополитическом, а значит, в любом попавшемся смысле китайцам для этого пригодится Россия, то так подумавший болван.

Но вернемся к Облякову. Ваня сказал: что вы пеняете нам местом «Эспаньола» в чемпионате Испании (восемнадцатое), посмотрите, как они с мячом работают! То есть Обляков призвал фетишистов-журналистов, а в микст-зону другие не ходят, смотреть в корень. Но он не заметил, как сказал гораздо более важную вещь. Он сказал себе: смотри, Вань, приехали люди из топ-чемпионата, обычные, в прошлом году там шестые-седьмые, сейчас временно в г*вне, но они ж в футбол играть умеют! Да! И вот с этим умением они делают лидера чемпионата России, Ваня, как бык овцу. Этого умения там, Вань, твоего умения, которое тут на первое тянет, там...

Вот что на самом деле Иван и сказал. И это правда чистая. И они несколько более горькая. Потому что основана не на том, что журналист ленты новостей сопоставил две строчки в таблицах. А на наблюдении профессионального футболиста о профессиональном же уровне соперника.