Кирьяков: «После отставки Кононова давление на „Спартак“ должно снизиться»

Экс-нападающий сборной России не считает, что игра «Спартака» претерпит серьёзные изменения в матче с «Краснодаром» после отставки с поста главного тренера «красно-белых».

«Спартак» вряд ли отойдёт от прежней модели игры в матче с «быками». Кузнецов (Прим. – и.о главного тренера «Спартака») – человек Кононова, и он вряд ли что-то кардинально поменяет, тем более за такой небольшой строк. Возможно, конечно, произойдёт несколько изменений в составе, но не более. Для того чтобы в клубе случилась серьёзная встряска, в команду должен прийти человек извне. Сейчас в «Спартаке» работают всё те же люди. При этом определённое эмоциональное напряжение всё-таки спадёт. На «красно-белых» очень сильно давили, требовали отставки Кононова. Теперь, когда это случилось, градус должен понизиться.