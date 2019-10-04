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Кирьяков: «После отставки Кононова давление на „Спартак“ должно снизиться»

сегодня, 05:02
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак06.10.2019 в 19:00 Не начался

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков не считает, что игра «Спартака» претерпит серьёзные изменения в матче с «Краснодаром» после отставки Олега Кононова с поста главного тренера «красно-белых».

«Спартак» вряд ли отойдёт от прежней модели игры в матче с «быками». Кузнецов (Прим. – и.о главного тренера «Спартака»)  – человек Кононова, и он вряд ли что-то кардинально поменяет, тем более за такой небольшой строк. Возможно, конечно, произойдёт несколько изменений в составе, но не более. Для того чтобы в клубе случилась серьёзная встряска, в команду должен прийти человек извне. Сейчас в «Спартаке» работают всё те же люди. При этом определённое эмоциональное напряжение всё-таки спадёт. На «красно-белых» очень сильно давили, требовали отставки Кононова. Теперь, когда это случилось, градус должен понизиться.

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Все комментарии
ArgonS
ArgonS
   480 / 1005
сегодня в 12:32
Спартак лучше расформировать.
SHMEL
SHMEL
   48 / 1005
сегодня в 12:27
Ну вот уж нет,спартак нужно давить всегда и везде.
Великолепный
Великолепный
   82 / 1005
сегодня в 11:47
Кирьяков сильно ошибается.
Давление не будет снижено.
FESCO
FESCO
   243 / 1005
сегодня в 11:06
В пердиве давление снизится.
Illuha
Illuha
   142 / 1005
сегодня в 08:01
Если на свиней не давить, то они вместо 7-0 будут делать 10-0.
ДАША Д
ДАША Д
   143 / 1005
сегодня в 07:43
Теперь станет ясно: сливали тренера или нет.
Zenit_84
Zenit_84
   208 / 1005
сегодня в 07:27
Смотря кто придет
Abordage
Abordage
   453 / 1005
сегодня в 06:18
Чушь несет.
ABir
ABir
   155 / 1005
сегодня в 06:11
Т.е. Киры хочет сказать, слили тренера и теперь у всех появилось правдание: или не так тренировал, или видите без него-то мы как можем
Karabal
Karabal
   426 / 1005
сегодня в 05:04
Неужели спартак со своим шлаком заиграет лучше?
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