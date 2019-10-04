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Бубнов: «Клубы, идущие в хвосте в Ла Лиге, уверенно обыграли лидеров РПЛ»

сегодня, 04:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 2Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)ЭспаньолМатч завершен

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги противостояния российских и испанских клубов на этой еврокубковой неделе. В поединке Лиги чемпионов «Локомотив» уступил «Атлетико» (0:2), тогда как в Лиге Европы ЦСКА потерпел поражение от «Эспаньола» (0:2), а «Краснодар» проиграл «Хетафе» (1:2).

Подводя итоги выступления наших клубов в еврокубках на этой неделе, напрашивается одна тема. В Россию приехали три испанских клуба, каждый из которых добился победы, забив по два мяча. Очевидно, что лидеры испанского чемпионата гораздо сильнее наших, если речь идёт о грандах. Потому оставим за скобками «Атлетико».

«Эспаньол» и «Хетафе» выстрелили в прошлом сезоне, но нынешний начали очень слабо, идут внизу турнирной таблицы Ла Лиги. Тем не менее они уверенно справились с лидерами российской Премьер-Лиги, без труда выдержали их темп, а в случае с «Хетафе» даже сами навязали его. О чём это говорит? Играя в национальном первенстве матчи с «Барселоной», «Реалом», тем же «Атлетико», они учатся у лучших, причём время от времени отбирают у них очки. В России играют в гораздо более низком темпе с не столь высоким уровнем концентрации на протяжении 90 минут, не столь высока цена ошибки. Отсюда и результат.

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Все комментарии
Bazuka-Limon
Bazuka-Limon
   685 / 1005
сегодня в 12:44
да уж.....жалко выглядели наши дворовые лидеры....
viv
viv ответил SHMEL
   39 / 1005
сегодня в 12:36
спартак даже собеседование не может пройти в квалификации....
oFANATo
oFANATo
   31 / 1005
сегодня в 12:34
Злее будут в следующем туре РПЛ.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   409 / 1005
сегодня в 12:00
Хваленные ЦСКА и Краснодар бесславно выступили, на этот раз уже дома. По 7-1 у обоих по мячам и ноль очков. Странная закономерность
инштандзетцунг
инштандзетцунг
   619 / 1005
сегодня в 11:35
Еда,размножение. доминантность в подвальном ЧР. Какая нахрен ЛЕ?
ФорвардЪ
ФорвардЪ
   646 / 1005
сегодня в 11:16
Все закономерно. Наши клубы только по зарплатам в топ входят, а по игре аутсайдеры всех турниров.
Palex
Palex ответил Leha-ha50
   347 / 1005
сегодня в 10:54
Скорее это не наш вид спорта.
cska59
cska59
   190 / 1005
сегодня в 10:12
Не нужен нам этот турнир и точка .
ДСА
ДСА
   147 / 1005
сегодня в 09:56
Какая боль, какая боль: Испания-Россия 3-0 !
SHMEL
SHMEL
   48 / 1005
сегодня в 09:26
Если уж ЦСКА с Краснодаром так жалко выглядят ,то представляю что бы сделали со спартаком...
SHMEL
SHMEL
   48 / 1005
сегодня в 09:24
Сыграли отвратительно,нет слов.Но будем надеяться еще можно поправить положение.
kastites
kastites
   54 / 1005
сегодня в 09:21
    BenderBender
    BenderBender ответил VIPded
       141 / 1005
    сегодня в 08:36
    Не забили. Просто играть не умеют.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       9 / 1005
    сегодня в 08:30
    Не наш год - это бывает!!!
    Владимир Немченков
    Владимир Немченков ответил Nekit92
       322 / 1005
    сегодня в 08:24
    Нет спартака в еврокубках, нет позоров сминольных...
    когда,цска в 2005,а зенит в 2008,заваёвывали еврочашки,спартак был выкинут на обочину европейского футбола
    Nekit92
    Nekit92 ответил LOpp
       189 / 1005
    сегодня в 08:18
    Нет Спартака в еврокубках, нет побед наших клубов! Правило жизни.
      alex074
      alex074
         131 / 1005
      сегодня в 08:03
      Вот истинный уровень "грандов" РПЛ. А ещё на Арсенал из Тулы, что то говорили.
      FESCO
      FESCO ответил mihaluch
         243 / 1005
      сегодня в 07:59
      Так и будет пока у руководства будут стоять мутки, фурсенки и дюковы.
      Мутки, фурсенки и дюковы за телок и кобыл не играют.
      LOpp
      LOpp
         17 / 1005
      сегодня в 07:19
      Нет Спартака в еврокубках, нет побед наших клубов!
      Правило жизни.
      mihaluch
      mihaluch
         122 / 1005
      сегодня в 07:10
      Так и будет пока у руководства будут стоять мутки, фурсенки и дюковы.
      VIPded
      VIPded
         76 / 1005
      сегодня в 06:59
      Мда, забили наши болт на ЛЕ... Печалька...(((
      kastites
      kastites
         54 / 1005
      сегодня в 06:42
      Надежды ни на кого нет . ТОЛЬКО великий ЗЕНИТ тянет лямку в Европе
      Знатог
      Знатог
         196 / 1005
      сегодня в 06:41
      Я че подумал, эт всё кризис виноват. Видно обеднели наши олигархи, не покупают новых игроков, приходится играть одним составом вот и устали не тянут. У Зенита деньги пока есть, глубина состава есть. Надо пройти с шапкой, пенсионеров ещё почистить.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
         330 / 1005
      сегодня в 06:20
      Ну и чему ты радуешься?
      cska plus
      cska plus
         16 / 1005
      сегодня в 05:51
      Беда какая то в ЛЕ с нашими командами.
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca ответил fczp14
         288 / 1005
      сегодня в 05:27
      Неважно. Клуб тогда лихорадило. Зато мы сейчас смотрим отличные матчи, а не тухлое 62о
      ага , посмотрим как сыграют с Лейпцигом, только не надо потом включать свою шарманку типа - зато мы духовно богаты,. футбол не праздник России. тот же Осер (деревня с 38тыс населении ) не пустил зенитку в ЛЧ
      Schalke-04
      Schalke-04
         460 / 1005
      сегодня в 05:17
      Вот и весь уровень нашего чемпионата!
      fczp14
      fczp14 ответил Happyboy Barca
         425 / 1005
      сегодня в 05:11
      Неважно. Клуб тогда лихорадило. Зато мы сейчас смотрим отличные матчи, а не тухлое 62о
      Happyboy Barca
      Happyboy Barca ответил fczp14
         288 / 1005
      сегодня в 05:06
      Только один клуб сейчас может играть в еврокубках. Зенит Питер!!!
      как обычно, 6 матчей сыграют потом с 1/8 смотреть как другие играют, Вильярреал тоже в прошлой весной боролся за выживание но зенитку выгнали с еврокубков
      fczp14
      fczp14
         425 / 1005
      сегодня в 05:02
      Гинер и Галицкий тащат свои недоклубы за бабки вверх. Все вчера видели уровень хваленных чаловых и шапито)))
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