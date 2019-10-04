Бубнов: «Клубы, идущие в хвосте в Ла Лиге, уверенно обыграли лидеров РПЛ»

Футбольный эксперт Александр Бубнов подвёл итоги противостояния российских и испанских клубов на этой еврокубковой неделе. В поединке Лиги чемпионов «Локомотив» уступил «Атлетико» (0:2), тогда как в Лиге Европы ЦСКА потерпел поражение от «Эспаньола» (0:2), а «Краснодар» проиграл «Хетафе» (1:2).

Подводя итоги выступления наших клубов в еврокубках на этой неделе, напрашивается одна тема. В Россию приехали три испанских клуба, каждый из которых добился победы, забив по два мяча. Очевидно, что лидеры испанского чемпионата гораздо сильнее наших, если речь идёт о грандах. Потому оставим за скобками «Атлетико».

«Эспаньол» и «Хетафе» выстрелили в прошлом сезоне, но нынешний начали очень слабо, идут внизу турнирной таблицы Ла Лиги. Тем не менее они уверенно справились с лидерами российской Премьер-Лиги, без труда выдержали их темп, а в случае с «Хетафе» даже сами навязали его. О чём это говорит? Играя в национальном первенстве матчи с «Барселоной», «Реалом», тем же «Атлетико», они учатся у лучших, причём время от времени отбирают у них очки. В России играют в гораздо более низком темпе с не столь высоким уровнем концентрации на протяжении 90 минут, не столь высока цена ошибки. Отсюда и результат.