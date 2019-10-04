Пуцко: «Думаю, из „Уфы“ тяжело попасть в сборную России»

Защитник «Уфы» Александр Пуцко оценил свои шансы получить вызов в сборную России.
— У тебя очень дефицитная позиция для России, центральный защитник, рослый, высокий, как думаешь, реально ли из «Уфы» попасть в сборную России?
— Я думаю, возможно, хотя это тяжело. Прежде всего, команда должна идти вверху турнирной таблицы, чтобы на тебя обратили внимание. Даже если ты будешь играть очень хорошо, а команда будет идти внизу, то тебя никуда не вызовут.
Пуцко также назвал причину, по которой у нынешнего наставника лондонского «Арсенала» Унаи Эмери не получилось добиться успеха со «Спартаком».