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Пуцко: «Думаю, из „Уфы“ тяжело попасть в сборную России»

сегодня, 03:45

Защитник «Уфы» Александр Пуцко оценил свои шансы получить вызов в сборную России.

— У тебя очень дефицитная позиция для России, центральный защитник, рослый, высокий, как думаешь, реально ли из «Уфы» попасть в сборную России?

— Я думаю, возможно, хотя это тяжело. Прежде всего, команда должна идти вверху турнирной таблицы, чтобы на тебя обратили внимание. Даже если ты будешь играть очень хорошо, а команда будет идти внизу, то тебя никуда не вызовут.

Пуцко также назвал причину, по которой у нынешнего наставника лондонского «Арсенала» Унаи Эмери не получилось добиться успеха со «Спартаком».

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Все комментарии
cadmiy
cadmiy
   295 / 1005
сегодня в 09:18
Легко попасть из спартака, а потом опозориться.
Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   677 / 1005
сегодня в 06:07
да как то смешно звучит))) дорога в сборную только через Зенит Спам и т.д. да если ты талантлив, играл бы уже в Барселоне а не в Уфе))) С Барселоны легче попасть в сборную)
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