Пуцко: «Думаю, из „Уфы“ тяжело попасть в сборную России»

Защитник «Уфы» оценил свои шансы получить вызов в сборную России.

— У тебя очень дефицитная позиция для России, центральный защитник, рослый, высокий, как думаешь, реально ли из «Уфы» попасть в сборную России?

— Я думаю, возможно, хотя это тяжело. Прежде всего, команда должна идти вверху турнирной таблицы, чтобы на тебя обратили внимание. Даже если ты будешь играть очень хорошо, а команда будет идти внизу, то тебя никуда не вызовут.