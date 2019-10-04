Игнатьев: «Будет очень интересно сыграть против Роналду»

Защитник «Локомотива» поделился ожиданиями от матча против «Ювентуса» в Лиге чемпионов и противостояния с форвардом туринцев .

Мы сыграли с «Зенитом» одну из ключевых игр чемпионата, отдали кучу эмоций. Через три дня уже игра с «Атлетико». Сами понимаете, тут нужно быть максимально свежими, чтобы добиться положительного результата.

— С «Ювентусом» вам играть после выездных матчей с «Ахматом» и «Уфой». После них полегче будет?

— Там хотя бы у нас будет четыре дня на восстановление и подготовку. С «Ахматом» мы играем 18 октября, а с «Юве» — 22-го. Это совершенно другая ситуация, чем то, что было с «Зенитом» и «Атлетико».

— Чувствуете, что «Локомотив» сейчас уже не та команда, которая в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов быстро потеряла шансы на выход из не самой сложной группы с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем»?

— Сейчас и группа другая. От нас никто ничего не ждёт. Но да, мы можем спокойно играть, действовать организованно и ничего не бояться. Надо выходить на поле и стараться получать удовольствие от таких матчей.

— Команда не собирается заранее сдаваться и думать только о борьбе с «Байером» за третье место и участие в весенней части Лиги Европы?

— Надо просто на каждый отдельный матч выходить и играть на победу. Есть у нас сейчас впереди игра с Тулой — готовимся к Туле. А что будет с «Ювентусом» 22-го числа и в начале ноября, об этом будем думать ближе к этим матчам. До первого из них почти три недели — не люблю так далеко загадывать.

— Доводилось наблюдать за нынешним «Ювентусом»?

— Скажу только, что мне нравится Криштиану Роналду. В восторге от того, что он всегда забивает, отдаёт передачи и является лидером команды. Будет очень интересно против него сыграть.

— Понимаете, как его нейтрализовать?

— Сначала надо попасть в стартовый состав, перед этим хорошо подготовившись к матчу. А как играть против него? Вроде все знают, как это делать, но не всегда получается (улыбается). Криштиану всё равно забивает.