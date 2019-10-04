Ари: «В матче со „Спартаком“ мы должны показать другой футбол»

Нападающий «Краснодара» Ари после поражения от «Хетафе» (1:2) в Лиге Европы поделился мыслями о предстоящей игре со «Спартаком» в 12-м туре чемпионата России.

— В чемпионате матч со «Спартаком», все знают игру этой команды. И нам нужно показать другой футбол, тем более игра дома.

— Вы регулярно забиваете «Спартаку». Какие ожидания от матча?

— «Спартак» играл в последнее время не очень хорошо, и в Краснодаре он, конечно, захочет выиграть. Сейчас в команде поменяли тренера, и она попробует взять 3 очка здесь. Понятно, будет сложная игра. И, как я сказал, нужно показать другой футбол с первых минут, выигрывать всю борьбу. Мы поговорили сейчас об этом.

— Психологически команда успеет восстановиться?

— Да. В нашей команде хороший коллектив, хорошая атмосфера. Нужно только понять, как играть по-другому. Я думаю, всё будет хорошо.