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Ари: «В матче со „Спартаком“ мы должны показать другой футбол»

сегодня, 03:57
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак06.10.2019 в 19:00 Не начался

Нападающий «Краснодара» Ари после поражения от «Хетафе» (1:2) в Лиге Европы поделился мыслями о предстоящей игре со «Спартаком» в 12-м туре чемпионата России.

— В чемпионате матч со «Спартаком», все знают игру этой команды. И нам нужно показать другой футбол, тем более игра дома. 

— Вы регулярно забиваете «Спартаку». Какие ожидания от матча?

— «Спартак» играл в последнее время не очень хорошо, и в Краснодаре он, конечно, захочет выиграть. Сейчас в команде поменяли тренера, и она попробует взять 3 очка здесь. Понятно, будет сложная игра. И, как я сказал, нужно показать другой футбол с первых минут, выигрывать всю борьбу. Мы поговорили сейчас об этом.

— Психологически команда успеет восстановиться?

— Да. В нашей команде хороший коллектив, хорошая атмосфера. Нужно только понять, как играть по-другому. Я думаю, всё будет хорошо.

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Все комментарии
Abordage
Abordage
   453 / 1005
сегодня в 13:44
Опять свиньям проиграете.
loko7
loko7
   481 / 1005
сегодня в 12:40
Другой футбол вы показали только в матче с "Порту" на выезде.
КЭТиК
КЭТиК
   224 / 1005
сегодня в 08:47
Хороший коллектив, хорошая атмосфера.... Проиграли - по фигу.
Adonius
Adonius
   218 / 1005
сегодня в 08:04
Вы его обещали после Базеля.
ДСА
ДСА
   147 / 1005
сегодня в 07:42
Уже даже не интересно.
Cremen
Cremen
   774 / 1005
сегодня в 05:57
Почему не слышно Намли, так много сказавшего на старте сезона?
FESCO
FESCO
   243 / 1005
сегодня в 04:46
Краснодар опять сдаст матч, как делает это каждый год.
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