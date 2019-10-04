Караваев: «У „Зенита“ нет никаких проблем с графиком. Никто не жалуется»

Защитник «Зенита» после победы над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов поделился ожиданиями от выездной игры с «Уралом» в 12-м туре РПЛ .

У нас нет никаких проблем с графиком, все нормальные европейские клубы играют через два дня на третий. Никто у нас на это не жалуется, просто готовимся к следующей игре с «Уралом». У нас отличный позитивный заряд после победы над «Бенфикой».