Караваев: «У „Зенита“ нет никаких проблем с графиком. Никто не жалуется»

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев после победы над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов поделился ожиданиями от выездной игры с «Уралом» в 12-м туре РПЛ.
У нас нет никаких проблем с графиком, все нормальные европейские клубы играют через два дня на третий. Никто у нас на это не жалуется, просто готовимся к следующей игре с «Уралом». У нас отличный позитивный заряд после победы над «Бенфикой».
Ты никогда не пытался разобраться в футболе, и понять, что в команде 17 в мире, у футболистов просто есть желание играть. Не в псевдовеликой секте, которая только и умеет, что визжать и безтолку облизывать ромб, а в команде, в которой непопадание в ЛЧ, считается провалом! Поэтому и идут играть! Никто, никого, никуда силками не тянет - футболисты тоже не безвольные дураки.
Ты никогда не пытался разобраться в футболе, и понять, что в команде 17 в мире, у футболистов просто есть желание играть. Не в псевдовеликой секте, которая только и умеет, что визжать и безтолку облизывать ромб, а в команде, в которой непопадание в ЛЧ, считается провалом! Поэтому и идут играть! Никто, никого, никуда силками не тянет - футболисты тоже не безвольные дураки.
Работай больше и не будет ни каких проблем!
Кто виноват что Вам не на что покупать игроков?
Нет спонсоров ищите!
Не ходят зрители работайте над этим!
Если не будет зрителей не будет футбола!
Работай больше и не будет ни каких проблем!
Кто виноват что Вам не на что покупать игроков?
Нет спонсоров ищите!
Не ходят зрители работайте над этим!
Если не будет зрителей не будет футбола!
Это называется ни себе , ни людям!!!
Я всегда уважительно относился и отношусь к Зениту, но то что ваше руководство творит в последнее время - это полное безобразие.
Это называется ни себе , ни людям!!!
Я всегда уважительно относился и отношусь к Зениту, но то что ваше руководство творит в последнее время - это полное безобразие.
Да и в других клубах не по 13 человек в составе...
Да и в других клубах не по 13 человек в составе...