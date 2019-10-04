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Караваев: «У „Зенита“ нет никаких проблем с графиком. Никто не жалуется»

сегодня, 04:32
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит06.10.2019 в 11:30 Не начался

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев после победы над «Бенфикой» (3:1) в Лиге чемпионов поделился ожиданиями от выездной игры с «Уралом» в 12-м туре РПЛ.

У нас нет никаких проблем с графиком, все нормальные европейские клубы играют через два дня на третий. Никто у нас на это не жалуется, просто готовимся к следующей игре с «Уралом». У нас отличный позитивный заряд после победы над «Бенфикой».

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Стыдно за Спартак
Стыдно за Спартак ответил Leha-ha50
   349 / 1005
сегодня в 13:47
Спонсор ни при чем??? Вы нещадно бомбите клубы и чаще делаете это наобум. А потом выкидываете пачками. Это называется ни себе , ни людям!!! Я всегда уважительно относился и отношусь к Зениту, но то что ваше руководство творит в последнее время - это полное безобразие.
Да вот вы несёте?))) У нас что, рабовладельческий строй, чтобы Зенит всё скупал????
Ты никогда не пытался разобраться в футболе, и понять, что в команде 17 в мире, у футболистов просто есть желание играть. Не в псевдовеликой секте, которая только и умеет, что визжать и безтолку облизывать ромб, а в команде, в которой непопадание в ЛЧ, считается провалом! Поэтому и идут играть! Никто, никого, никуда силками не тянет - футболисты тоже не безвольные дураки.
nubom
nubom ответил Leha-ha50
   94 / 1005
сегодня в 13:22
Спонсор ни при чем??? Вы нещадно бомбите клубы и чаще делаете это наобум. А потом выкидываете пачками. Это называется ни себе , ни людям!!! Я всегда уважительно относился и отношусь к Зениту, но то что ваше руководство творит в последнее время - это полное безобразие.
Зенит не бомбит, а покупает за бусы. Наверно в развивающихся странах Африки так принято..
protest58us
protest58us ответил Leha-ha50
   387 / 1005
сегодня в 12:53
Что такого бесстыжего оно наделало в последнее время? Паредаса с выгодой продали?ужас...Малкома купили? Но да не все выстреливают сразу...из не очень хорошо вспоминается ослабление сильного Ростова( Полоз и Новосельцев) и ослабление Рубина( Бухаров,Семак, но Семак много пользы принёс Зениту, так что под определение не себе ни людям точно не подходит)
Nikola45
Nikola45
   37 / 1005
сегодня в 12:11
Просто умиляет как Московские журналисты выгораживают свои клубы!
Работай больше и не будет ни каких проблем!
Кто виноват что Вам не на что покупать игроков?
Нет спонсоров ищите!
Не ходят зрители работайте над этим!
Если не будет зрителей не будет футбола!
Михалыч 75
Михалыч 75
   392 / 1005
сегодня в 10:58
камень в огород Феди Лопырева
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил yrasikos22
   9 / 1005
сегодня в 10:24
Глупость у Зенита сейчас один состав по сути остальные игроки либо на багаже как Маманна к примеру, либо на поддержку но не на состав, и говоря о Спонсоре у Спартака к примеру второй самый богатый спонсор в Чемпионате а команда дно,так что Спонсор тут не причем.
Спонсор ни при чем??? Вы нещадно бомбите клубы и чаще делаете это наобум. А потом выкидываете пачками.
Это называется ни себе , ни людям!!!
Я всегда уважительно относился и отношусь к Зениту, но то что ваше руководство творит в последнее время - это полное безобразие.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Ангел неБесГрешен
   9 / 1005
сегодня в 10:13
В это ТО распустили весь второй состав, так что не надо песен. Да и в других клубах не по 13 человек в составе...
Надо , Федя, надо!!!
Adonius
Adonius
   218 / 1005
сегодня в 10:13
Зенит каждый год за всех пашет в еврокубках, жаловаться некогда.
Footbolista
Footbolista
   2 / 1005
сегодня в 09:17
До первого проигрыша...потом заплачут как обычно...
Illuha
Illuha
   142 / 1005
сегодня в 09:04
Запели старую песенку, но не деньги в футбол играют, даже грязно-преступные, как в ЦСКА, а люди.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответил Leha-ha50
   19 / 1005
сегодня в 08:52
Зениту грех жаловаться, имея такого спонсора, который позволяет иметь в наличии 2-3 состава. Скупается все, что чуть засветилось. И ничего если кто то не заиграет, в Сочи тропинка набита.
В это ТО распустили весь второй состав, так что не надо песен.
Да и в других клубах не по 13 человек в составе...
yrasikos22
yrasikos22 ответил Leha-ha50
   363 / 1005
сегодня в 08:49
Зениту грех жаловаться, имея такого спонсора, который позволяет иметь в наличии 2-3 состава. Скупается все, что чуть засветилось. И ничего если кто то не заиграет, в Сочи тропинка набита.
Глупость у Зенита сейчас один состав по сути остальные игроки либо на багаже как Маманна к примеру, либо на поддержку но не на состав, и говоря о Спонсоре у Спартака к примеру второй самый богатый спонсор в Чемпионате а команда дно,так что Спонсор тут не причем.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 1005
сегодня в 08:25
Зениту грех жаловаться, имея такого спонсора, который позволяет иметь в наличии 2-3 состава. Скупается все, что чуть засветилось. И ничего если кто то не заиграет, в Сочи тропинка набита.
mihaluch
mihaluch
   122 / 1005
сегодня в 08:10
Зенит в равновесии, на него ничего не давит.
Cremen
Cremen
   774 / 1005
сегодня в 04:53
Это командам, приближенным к РФС и симоняну, всегда тяжко после 7-0 и 5-0.
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