Манчини назвал расширенный состав сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини огласил расширенный состав на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Греции и Лихтенштейна.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»);
Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Кристиано Бираги, Данило Д’Амброзио (оба — «Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («Торино»), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба — «Рома»), Алессио Романьоли («Милан»);
Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — «Интер»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Брайан Кристанте, Николо Дзаньоло (оба — «Рома»), Жоржиньо («Челси», Англия), Марко Верратти (ПСЖ, Франция);
Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Стефан Эль-Шаарави («Шанхай Шэньхуа», Китай), Винченцо Грифо («Фрайбург», Германия), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренсо Инсинье («Наполи»).
Напомним, что в сентябре сборная Италии в рамках отбора к Евро-2020 одержала победу над командой Финляндии.
про картинку поросенок у всех ассоциируется со Спартаком, поэтому троллинг, тем более была подпись связанная с командой
про картинку поросенок у всех ассоциируется со Спартаком, поэтому троллинг, тем более была подпись связанная с командой
BenderBender
Сегодня 14:33
Ха-ха. Как в спаме уже помойка))) Приняли эстафету по всем фронтам. Стыдно за цска
BenderBender
Сегодня 14:33
Ха-ха. Как в спаме уже помойка))) Приняли эстафету по всем фронтам. Стыдно за цска
mangoх12
Сегодня 21:21
ответ пользователю cska1948 (раскрыть)
Гнать надо Гончаренко а то прям секта любителей клецок развелась. Ты ведь высказываешь свое мнение тут публично , почему ей нельзя ?
mangoх12
Сегодня 21:21
ответ пользователю cska1948 (раскрыть)
Гнать надо Гончаренко а то прям секта любителей клецок развелась. Ты ведь высказываешь свое мнение тут публично , почему ей нельзя ?