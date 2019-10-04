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Манчини назвал расширенный состав сборной Италии

сегодня, 21:19

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини огласил расширенный состав на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Греции и Лихтенштейна. 

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма («Милан»), Пьерлуиджи Голлини («Аталанта»), Алекс Мерет («Наполи»), Сальваторе Сиригу («Торино»);

Защитники: Франческо Ачерби («Лацио»), Кристиано Бираги, Данило Д’Амброзио (оба — «Интер»), Леонардо Бонуччи («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Алессандро Флоренци («Торино»), Джанлука Манчини, Леонардо Спинаццола (оба — «Рома»), Алессио Романьоли («Милан»);

Полузащитники: Николо Барелла, Стефано Сенси (оба — «Интер»), Федерико Бернардески («Ювентус»), Брайан Кристанте, Николо Дзаньоло (оба — «Рома»), Жоржиньо («Челси», Англия), Марко Верратти (ПСЖ, Франция);

Нападающие: Андреа Белотти («Торино»), Федерико Кьеза («Фиорентина»), Стефан Эль-Шаарави («Шанхай Шэньхуа», Китай), Винченцо Грифо («Фрайбург», Германия), Чиро Иммобиле («Лацио»), Лоренсо Инсинье («Наполи»).

Напомним, что в сентябре сборная Италии в рамках отбора к Евро-2020 одержала победу над командой Финляндии.

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Все комментарии
773sergeytank
773sergeytank ответил joma_inter
   92 / 1027
сегодня в 23:01
Учитывая, что Сборная практически обеспечила себе выход, то можно хоть интерастов своих выпускать, да и уровень соперников такой же как и Славия.
Sunny.
Sunny. ответил jobss
сегодня в 22:32
если будет и жест, который присутствует на картинку, то, конечно, да
аааа так и говорите что проблема в жесте а не в свинке
jobss
jobss ответил Sunny.
   130 / 1027
сегодня в 22:26
То есть если будет конь на картинке , то это тоже троллинг согласно вашим пояснениям ?
если будет и жест, который присутствует на картинку, то, конечно, да
Sunny.
Sunny. ответил jobss
сегодня в 22:21
иногда такое происходит, но все комментарии, которые нарушают правила, получают нужный статус про картинку поросенок у всех ассоциируется со Спартаком, поэтому троллинг, тем более была подпись связанная с командой
То есть если будет конь на картинке , то это тоже троллинг согласно вашим пояснениям ?
joma_inter
joma_inter
сегодня в 22:17
Хорош Манчини только двух гоббов позвал!
jobss
jobss ответил Sunny.
   130 / 1027
сегодня в 22:17
Это понятно , ну почему в отношении спартака это закрывается моментально а в отошении др. клубов надо напоминать? И так во всем . И по картигке там нарисован поросенок и нет символики Спартака . В чем проблема ?
иногда такое происходит, но все комментарии, которые нарушают правила, получают нужный статус
про картинку поросенок у всех ассоциируется со Спартаком, поэтому троллинг, тем более была подпись связанная с командой
Sunny.
Sunny. ответил jobss
сегодня в 22:11
скрыл
Это понятно , ну почему в отношении спартака это закрывается моментально а в отошении др. клубов надо напоминать? И так во всем . И по картигке там нарисован поросенок и нет символики Спартака . В чем проблема ?
jobss
jobss ответил Sunny.
   130 / 1027
сегодня в 22:00
А как так Джобс получается стыдно за спартак нельзя а ЦСКА можно ? почему у вас это проходит ? BenderBender Сегодня 14:33 Ха-ха. Как в спаме уже помойка))) Приняли эстафету по всем фронтам. Стыдно за цска
скрыл
Sunny.
Sunny.
сегодня в 21:59
А как так Джобс получается стыдно за спартак нельзя а ЦСКА можно ? почему у вас это проходит ?
BenderBender
Сегодня 14:33
Ха-ха. Как в спаме уже помойка))) Приняли эстафету по всем фронтам. Стыдно за цска
jobss
jobss ответил mangoх12
   130 / 1027
сегодня в 21:54
что вас тут не устроило , речь идет о некой секте никто персонально тут не задевается . У вас на слово "секта" не совсем адекватноая реакция mangoх12 Сегодня 21:21 ответ пользователю cska1948 (раскрыть) Гнать надо Гончаренко а то прям секта любителей клецок развелась. Ты ведь высказываешь свое мнение тут публично , почему ей нельзя ?
этот в топе
mangoх12
mangoх12
   28 / 1027
сегодня в 21:51
что вас тут не устроило , речь идет о некой секте никто персонально тут не задевается . У вас на слово "секта" не совсем адекватноая реакция


mangoх12
Сегодня 21:21
ответ пользователю cska1948 (раскрыть)
Гнать надо Гончаренко а то прям секта любителей клецок развелась. Ты ведь высказываешь свое мнение тут публично , почему ей нельзя ?
Дабуламанзи Лумумба
Дабуламанзи Лумумба
   399 / 1027
сегодня в 21:38
Мачини-физручини
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