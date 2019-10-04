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Касорла - в заявке сборной Испании на матчи отбора к Евро-2020

сегодня, 16:30

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено объявил состав команды на отборочные матчи Евро-2020 с Норвегией и Швецией.

Вратари: Де Хеа, Кепа, Пау Лопес.

Защитники: Карвахаль, Хесус Навас, Рамос, Льоренте, Регилон, Альбиоль, Пау Торрес, Бернат, Мартинес.

Полузащитники: Родри, Себальос, Касорла, Сарабия, Бускетс, Луис Альберто, Тьяго, Сауль, Фабиан Руис.

Нападающие: Херард Морено, Ойарсабаль, Родриго Морено.

Недавно стало известно о том, что федерация футбола Испании хочет натурализовать 16-летнего таланта «Барселоны» Анссумане Фати.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   275 / 1027
сегодня в 17:25
Касорла прямо сейчас лучший в Ла Лиге.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   114 / 1027
сегодня в 17:00
Обнищала на имена сборная
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