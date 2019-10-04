Касорла - в заявке сборной Испании на матчи отбора к Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено объявил состав команды на отборочные матчи Евро-2020 с Норвегией и Швецией.
Вратари: Де Хеа, Кепа, Пау Лопес.
Защитники: Карвахаль, Хесус Навас, Рамос, Льоренте, Регилон, Альбиоль, Пау Торрес, Бернат, Мартинес.
Полузащитники: Родри, Себальос, Касорла, Сарабия, Бускетс, Луис Альберто, Тьяго, Сауль, Фабиан Руис.
Нападающие: Херард Морено, Ойарсабаль, Родриго Морено.
Недавно стало известно о том, что федерация футбола Испании хочет натурализовать 16-летнего таланта «Барселоны» Анссумане Фати.