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Максим Власов - новый исполнительный директор «Спартака»

02 октября 2019, 17:46

Пресс-служба «Спартака» объявила о том, что Максим Власов приступил к работе в должности исполнительного директора клуба.

36-летний специалист обладает богатым опытом в управлении финансами, стратегическом и операционном менеджменте, поддержке роста бизнеса.

Максим Анатольевич работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний: The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers, а также Universal Music, где на протяжении последних трех лет был исполнительным директором по России и странам СНГ.

Желаем Максиму Анатольевичу успехов в работе на благо «Спартака»!

Недавно новым коммерческим директором клуба стал Алексей Власов

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov ответил Absinthe2
   83 / 797
04 октября в 22:52
Так, вроде, и прежде был Дисней) Что изменится?
Цирк уехал. Клоуны остались.
nikoladolgov
nikoladolgov
   83 / 797
04 октября в 22:44
The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers,
------------------------------------------
Только такого 56а в Спартаке не хватало ....
Absinthe2
Absinthe2 ответил Суеверный
   756 / 797
03 октября в 17:13
Надеюсь к любимчику Сталина - генералу Власову Андрею Андревичу не имеет отношения. Дети последнего имеют иные фамилии.
Что с мозгами у коней? Как можно проводить такую параллель? Есть борец Власов, есть депутат Власов, есть Власов волейболист. Настолько редкая фамилия в России, что можно было такое предположить?
Суеверный
Суеверный
   118 / 797
03 октября в 16:17
Надеюсь к любимчику Сталина - генералу Власову Андрею Андревичу не имеет отношения. Дети последнего имеют иные фамилии.
Absinthe2
Absinthe2
   756 / 797
02 октября в 22:21
Так, вроде, и прежде был Дисней) Что изменится?
tuman960
tuman960
   333 / 797
02 октября в 20:33
род Власова ,как раз подходит Спартаку ,им не привыкать!!!!
Levadia
Levadia
   62 / 797
02 октября в 20:07
Прям Ералаш какой-то!
Зафод Библброкс
Зафод Библброкс
   298 / 797
02 октября в 18:42
все уже посмеялись)))))))
лучше бы промолчали
блин ну почему The Walt Disney Company
что своих клоунов с цирка на Цветном или Вернадского мало
dino-hsv
dino-hsv
   75 / 797
02 октября в 18:37
"The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers, а также Universal Music"

ну нормально. в индустрии развлечений работал. там же и продолжить решил :)
Роман Романов
Роман Романов
02 октября в 18:23
Цирк и шоу у Спартака продолжают радовать.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   82 / 797
02 октября в 18:16
Цорн скалачивает свою ОПГ, такими темпами начнет и федуна кошмарить
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 797
02 октября в 18:11
В 36 лет богатый опыт...Не смешите.
Binger
Binger
02 октября в 18:09
Будет хорошим помощником Цорну деньги таскать.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   449 / 797
02 октября в 18:09
А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь...
Illuha
Illuha
02 октября в 18:01
Еще один до денег голодный пришел поживиться за счет свиней.
mortid
mortid
   334 / 797
02 октября в 18:00
Я под столом )))))))))))))))))))))) Он про футбол хотя бы слышал что-то, не про американский? Или главное знание финансовых схем связанных с офшорами?
Литейный 4
Литейный 4
   214 / 797
02 октября в 17:59
Главное Цорна не выгоняйте. Он ещё дюжину неликвида Федуну впарит. Скоро подгонит главный неликвид - физрука. Дорога в Пердив открыта. Гыгыгы
Т34
Т34
   20 / 797
02 октября в 17:57
Спартак омолаживается. Опять пацан.
Footbolista
Footbolista
   3 / 797
02 октября в 17:55
The Walt Disney Company это то что Спартаку сейчас нужно больше всего...
Армейская душа
Армейская душа
   98 / 797
02 октября в 17:52
В скором будущем стоит ждать новые наклейки на ходячие рекламные щиты
GYTSYL
GYTSYL
   516 / 797
02 октября в 17:51
Удачи в лучшем клубе страны.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   7 / 797
02 октября в 17:47
Шок, в "Спартак" берут профессионалов. Не к добру это, так в ФНЛ не вылететь((
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