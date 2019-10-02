Максим Власов - новый исполнительный директор «Спартака»

02 октября 2019, 17:46

Пресс-служба «Спартака» объявила о том, что Максим Власов приступил к работе в должности исполнительного директора клуба.

36-летний специалист обладает богатым опытом в управлении финансами, стратегическом и операционном менеджменте, поддержке роста бизнеса. Максим Анатольевич работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний: The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers, а также Universal Music, где на протяжении последних трех лет был исполнительным директором по России и странам СНГ . Желаем Максиму Анатольевичу успехов в работе на благо «Спартака»!

Недавно новым коммерческим директором клуба стал Алексей Власов.