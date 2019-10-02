Максим Власов - новый исполнительный директор «Спартака»

Пресс-служба «Спартака» объявила о том, что Максим Власов приступил к работе в должности исполнительного директора клуба.
36-летний специалист обладает богатым опытом в управлении финансами, стратегическом и операционном менеджменте, поддержке роста бизнеса.
Максим Анатольевич работал на руководящих постах в ряде ведущих международных компаний: The Walt Disney Company, PricewaterhouseCoopers, а также Universal Music, где на протяжении последних трех лет был исполнительным директором по России и странам СНГ.
Желаем Максиму Анатольевичу успехов в работе на благо «Спартака»!
Недавно новым коммерческим директором клуба стал Алексей Власов.
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Только такого 56а в Спартаке не хватало ....
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Только такого 56а в Спартаке не хватало ....
лучше бы промолчали
блин ну почему The Walt Disney Company
что своих клоунов с цирка на Цветном или Вернадского мало
лучше бы промолчали
блин ну почему The Walt Disney Company
что своих клоунов с цирка на Цветном или Вернадского мало
ну нормально. в индустрии развлечений работал. там же и продолжить решил :)
ну нормально. в индустрии развлечений работал. там же и продолжить решил :)