«Барса» надеется подписать Лаутаро Мартинеса

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«Барселона» продолжает следить за форвардом «Интера» .

СМИ сообщали, что руководство каталонского клуба видит в аргентинце замену Луису Суаресу. Вместе с тем сам Мартинес выразил желание остаться в «Интере». Это не смущает «Барселону», которая все еще надеется подписать контракт с форвардом «нерадзурри» в обозримом будущем.

Отметим, что ранее Лаутаро Мартинес поделился эмоциями от матча «Интера» против «Барсы» в Лиге чемпионов.