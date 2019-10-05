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«Барса» надеется подписать Лаутаро Мартинеса

сегодня, 17:48

«Барселона» продолжает следить за форвардом «Интера» Лаутаро Мартинесом.

СМИ сообщали, что руководство каталонского клуба видит в аргентинце замену Луису Суаресу. Вместе с тем сам Мартинес выразил желание остаться в «Интере». Это не смущает «Барселону», которая все еще надеется подписать контракт с форвардом «нерадзурри» в обозримом будущем.

Отметим, что ранее Лаутаро Мартинес поделился эмоциями от матча «Интера» против «Барсы» в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответил NGYRZ
   59 / 1032
сегодня в 19:41
Вот 16и, уже и на лидера Аргентинской сборной Лаутаро Мартинеса глаз положили! Хотят загубить парню карьеру!
Так это гномяра опять воду мутит! Парень если не дурак,то ему лучше быть первым в Интере,чем у гномяры на побегушках!
NGYRZ
NGYRZ
   51 / 1032
сегодня в 18:00
Вот 16и, уже и на лидера Аргентинской сборной Лаутаро Мартинеса глаз положили!

Хотят загубить парню карьеру!
dimagas1
dimagas1
   115 / 1032
сегодня в 17:55
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