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Гризманн может покинуть «Барселону» из-за его плохих отношений с Месси

сегодня, 21:40

«Барселона» может расстаться с нападающим Антуаном Гризманном. Причиной этому могут послужить плохие отношения француза с капитаном каталонской команды Лионелем Месси.

В таком случае «Барселона» готова будет обменять Гризманна на нападающего ПСЖ Неймара.

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Все комментарии
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 23:46
Гризману тоже не стоило переходить в этот балет. Он знак, куда и к кому он идет. В Барселоне надо подлизывать Месси, а не портить с ним отношения.
Игорь Волков
Игорь Волков
сегодня в 23:42
Гном постоянно сливает лидеров команды. Роналдиньо, Ибрагимович, Это-О, Вилья, теперь вот Гризман. Ничего нового.
Colchoneros
Colchoneros
   96 / 1027
сегодня в 23:39
Рад за Гризманна!😁
FERIS
FERIS
   146 / 1027
сегодня в 23:30
Очередное подтверждение кто сливает в барсе всех неугодных.
В этом вся гнилость гнома.
Pancher_95
Pancher_95
   277 / 1027
сегодня в 23:22
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
       361 / 1027
    сегодня в 23:15
    Все на уровне слухов.
    lexatver
    lexatver
       909 / 1027
    сегодня в 23:11
    Вся политика соккера это опубликовать какой-нибудь бред из желтой прессы про Месси или Роналду и подать на лопате глупым персофанам и глорам) Но что самое печальное - это работает))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил steelhead
       11 / 1027
    сегодня в 23:09
    Дружище, уважаю твое мнение, но надеюсь ты потраллил просто, ведь "просто футболистом" француз никогда не был.
    Это топ игрок, возможно более узкопрофильный нежели Суарес, но это топ. 40-50 результативных действий за сезон это топ уровень, и тут другого мнения быть не может
    красавчик серж
    красавчик серж ответил neomessi
       635 / 1027
    сегодня в 23:03
    А вообще для чего купили ? Зачем он перешел ? Если не считать пару хороших трансферов, последные годы одни провалы в этом направлении!
    Не переживай!
    Месси-купил.
    Месси-продаст.
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       81 / 1027
    сегодня в 22:58
    мне кажется коррупция в Барселоне еще похлеще Зенита, и того же Вальверде не выгоняют, потому что он сказал, что спалит всех
    Ruslik1982
    Ruslik1982
       81 / 1027
    сегодня в 22:57
    кто его вообще там решил покупать, да еще за такие деньги, нападающего, который всю свою карьеру был единственным в клубе и играл как хотел
    alex lebedev
    alex lebedev ответил ALBA BARCELONA 21
       895 / 1027
    сегодня в 22:57
    Если так,тогда Месси категорически не прав.Мне кажется характер у Месси гнилой,замнкнутый но лучший игрок. Вся беда в команде в том,что физрук упал на глазах у всех,не может организовать ничего,нет авторитета.
    если не желтуха, то полная иррациональность в действиях. хочет что-то выигрывать и у упор не понимает, что престарелых дружков надо менять на свежую кровь.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
       185 / 1027
    сегодня в 22:55
    Если так,тогда Месси категорически не прав.Мне кажется характер у Месси гнилой,замнкнутый но лучший игрок.
    Вся беда в команде в том,что физрук упал на глазах у всех,не может организовать ничего,нет авторитета.
    mihaluch
    mihaluch
       128 / 1027
    сегодня в 22:52
    В Барселоне Месси всегда прав.
    alex lebedev
    alex lebedev
       895 / 1027
    сегодня в 22:51
      mortid
      mortid
         264 / 1027
      сегодня в 22:49
      Вот мерзопакостный коротышка. Не зря говорят что коротышки как люди овно и с манией величия все.
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
         114 / 1027
      сегодня в 22:48
      Может Гризман ему как и Ибра сажу труханул? Аха-ха)
      они просто на него с высока смотрят. В виду того, что выше )))
      Курбaн Бердыев
      Курбaн Бердыев
         251 / 1027
      сегодня в 22:48
      На колени, смерд, на колени к Симеоне. Если простит, возьмёт обратно))
      ЮЗИК
      ЮЗИК
         282 / 1027
      сегодня в 22:47
      Если это правда, то не делает команде пользу, Месся начинает утомлять своими выходками
      Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
      Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
         10 / 1027
      сегодня в 22:46
      Может Гризман ему как и Ибра сажу труханул? Аха-ха)
      Evilhuman
      Evilhuman
         15 / 1027
      сегодня в 22:46
      Гном истинный хозяин барсуков, серый кардинал недоволен, очередная жертва найдена, Гризман отказался сдувать пыль с бутс карлика пенсионного возраста и теперь будет искать пристанище
      Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
      Великий Князь навсегда ушёл в офтоп ответил Superman.
         10 / 1027
      сегодня в 22:44
      В Европейский суд по правам человека не пробовал обратиться)
      Пробовал, там не знают что такое соккер. Аха-ха)
      ermak6848
      ermak6848
         182 / 1027
      сегодня в 22:44
      то игра сникнет на нет...
      Союзник противников
      Союзник противников
         35 / 1027
      сегодня в 22:44
      Карла оказалась ревнивой.
      Superman.
      Superman. ответил Великий Князь навсегда ушёл в офтоп
         830 / 1027
      сегодня в 22:43
      На износ, а соккер не то что не доплачивает, так ещё и полтора десятка аккаунтов порезал)
      В Европейский суд по правам человека не пробовал обратиться)
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Великий Император
         11 / 1027
      сегодня в 22:43
      Суарес топ, барса без него давно бы севильей была
      VIPded
      VIPded
         83 / 1027
      сегодня в 22:42
      Нефиг было Атлетико предавать, переходя к конкуренту...
      Zenit_84
      Zenit_84
         232 / 1027
      сегодня в 22:40
      Опять Неймар
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman ответил neomessi
         114 / 1027
      сегодня в 22:39
      А вообще для чего купили ? Зачем он перешел ? Если не считать пару хороших трансферов, последные годы одни провалы в этом направлении!
      зачем из Арсенала кучу игроков брали?)) Главное взять - нужен или нет - разберутся после))))))))))
      Kurt Bekelman
      Kurt Bekelman
         114 / 1027
      сегодня в 22:38
      принцЕсси ойвсёкает?
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