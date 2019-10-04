Гризманн может покинуть «Барселону» из-за его плохих отношений с Месси

«Барселона» может расстаться с нападающим Антуаном Гризманном. Причиной этому могут послужить плохие отношения француза с капитаном каталонской команды Лионелем Месси.
В таком случае «Барселона» готова будет обменять Гризманна на нападающего ПСЖ Неймара.
В этом вся гнилость гнома.
В этом вся гнилость гнома.
Это топ игрок, возможно более узкопрофильный нежели Суарес, но это топ. 40-50 результативных действий за сезон это топ уровень, и тут другого мнения быть не может
Это топ игрок, возможно более узкопрофильный нежели Суарес, но это топ. 40-50 результативных действий за сезон это топ уровень, и тут другого мнения быть не может
Месси-купил.
Месси-продаст.
Месси-купил.
Месси-продаст.
Вся беда в команде в том,что физрук упал на глазах у всех,не может организовать ничего,нет авторитета.
Вся беда в команде в том,что физрук упал на глазах у всех,не может организовать ничего,нет авторитета.