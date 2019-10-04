«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах нападающего «Крыльев Советов»

сегодня, 20:50

Нападающий «Крыльев Советов» попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы могут приобрести 22-летнего форварда в зимнее трансферное окно.

По данным британской прессы, скауты МЮ в этом сезоне внимательно следили за игрой молодого футболиста. Также отмечается, что «Крылья» могут отпустить игрока за компенсацию свыше 15 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что в услугах Соболева заинтересован московский клуб.