«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах нападающего «Крыльев Советов»

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы могут приобрести 22-летнего форварда в зимнее трансферное окно.
По данным британской прессы, скауты МЮ в этом сезоне внимательно следили за игрой молодого футболиста. Также отмечается, что «Крылья» могут отпустить игрока за компенсацию свыше 15 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что в услугах Соболева заинтересован московский клуб.
Гораздо талантливее этого алкаша Аршавина.
Гораздо талантливее этого алкаша Аршавина.
Разницу куда денут ?
Неужели в клуп ?
Разницу куда денут ?
Неужели в клуп ?
Такого шанса может больше не быть никогда, если действительно хочешь
достичь вершин и стать большим профессионалом, если будешь пахать !
Такого шанса может больше не быть никогда, если действительно хочешь
достичь вершин и стать большим профессионалом, если будешь пахать !
Дзюба не забивает. И это проблема
Дзюба не забивает. И это проблема
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1141795/sobolev-aleksandr-krylya-sovetov
Одна и та же новость под разным соусом. Выложите ещё её в качестве десерта).
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1141795/sobolev-aleksandr-krylya-sovetov
Одна и та же новость под разным соусом. Выложите ещё её в качестве десерта).
В ворота Реброва
Чтоб когда играют со штангами целовался
В ворота Реброва
Чтоб когда играют со штангами целовался