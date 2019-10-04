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«Манчестер Юнайтед» заинтересован в услугах нападающего «Крыльев Советов»

сегодня, 20:50

Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы могут приобрести 22-летнего форварда в зимнее трансферное окно.

По данным британской прессы, скауты МЮ в этом сезоне внимательно следили за игрой молодого футболиста. Также отмечается, что «Крылья» могут отпустить игрока за компенсацию свыше 15 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что в услугах Соболева заинтересован московский клуб.

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Все комментарии
Carradona
Carradona
   646 / 1027
сегодня в 23:40
А сам Манчестер Юнайтед и Сульшер об этом знают?
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   606 / 1027
сегодня в 23:35
Я думаю Манчестер купит игрока
EAGinLE
EAGinLE
   68 / 1027
сегодня в 23:06
Удачи.
beefs
beefs
   311 / 1027
сегодня в 23:05
Удачи Саше...
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Igo0rek
   114 / 1027
сегодня в 22:47
В Зинченко тоже никто не верил
да пусть гундят в комментариях)
ziborock
ziborock ответил Sunchees
   23 / 1027
сегодня в 22:38
Осень. Стаи уток собираются на юг...
И только бакланы на крыше крестовского и никуда не хотят!)))
xajaks
xajaks
сегодня в 22:35
Можно в зенит за 50к рублей......
nikoladolgov
nikoladolgov ответил ошалевший
   198 / 1027
сегодня в 22:32
никуда он дальше снг не уедет и денег он таких не стоит и близко
Почему не стоит ?
Гораздо талантливее этого алкаша Аршавина.
Sunchees
Sunchees
   831 / 1027
сегодня в 22:31
Осень. Стаи уток собираются на юг...
nikoladolgov
nikoladolgov
   198 / 1027
сегодня в 22:28
А кто то писал что цена Соболя 2 млн руб. ?
Разницу куда денут ?
Неужели в клуп ?
d_fincher
d_fincher
   62 / 1027
сегодня в 22:21
А может лучше в Зенит, на лавку, за бабло, а?
NAZAR 007
NAZAR 007
   14 / 1027
сегодня в 22:17
Если это реально близко к истине, едь парень, едь Соболь, без раздумий.
Такого шанса может больше не быть никогда, если действительно хочешь
достичь вершин и стать большим профессионалом, если будешь пахать !
борька
борька
   364 / 1027
сегодня в 22:17
Убегай скорее из этого 62а
ошалевший
ошалевший
   218 / 1027
сегодня в 22:17
никуда он дальше снг не уедет и денег он таких не стоит и близко
Ruslik1982
Ruslik1982
   81 / 1027
сегодня в 22:13
а что за услуги? майки гладить?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   29 / 1027
сегодня в 21:55
Как бы звезду не словил паренёк...
Ravshan.878
Ravshan.878 ответил particular
   21 / 1027
сегодня в 21:55
Ну да. Если честно, у Соболя есть чуйка. Это заметно когда правильный выбирает позицию. Остальные дело техники и везения.Да действительно может быть ему лучше столичный Динамо Юнайтед.
cska plus
cska plus
   26 / 1027
сегодня в 21:52
Парень перспективный да и старается почему бы и нет.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
   248 / 1027
сегодня в 21:46
Чем черт не шутит, не в основу, так для начала в аренду в условный Бернли
25процентный клоун
25процентный клоун ответил andrefino13
   11 / 1027
сегодня в 21:41
Сразу перечеркну твое "Дзюба в порядке"
Дзюба не забивает. И это проблема
VIPded
VIPded
   83 / 1027
сегодня в 21:40
Знатный шанс для карьеры!
andrefino13
andrefino13 ответил 25процентный клоун
   230 / 1027
сегодня в 21:40
Думаю видит, но Дзюба в порядке, и нет смысла дёргаться, Соболев пусть занимается своим делом, а то вон Чалов за год в Англию, сборную, и чуть ли ни в Барсу, а сейчас смотрю на него, как был два года назад бездарью, так и есть.
lobsterdam
lobsterdam ответил Igo0rek
   257 / 1027
сегодня в 21:33
В Зинченко тоже никто не верил
в таком окружении грех не заиграть, старательный парнишка...
Курбaн Бердыев
Курбaн Бердыев
   251 / 1027
сегодня в 21:33
Гендиректор «Крыльев» высказался об интересе МЮ к Соболеву
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1141795/sobolev-aleksandr-krylya-sovetov

Одна и та же новость под разным соусом. Выложите ещё её в качестве десерта).
Viktor Rocky
Viktor Rocky ответил BAHbKA BCTAHbKA
   560 / 1027
сегодня в 21:32
Не
В ворота Реброва
Чтоб когда играют со штангами целовался
Igo0rek
Igo0rek
   2 / 1027
сегодня в 21:32
В Зинченко тоже никто не верил
galem72
galem72
   164 / 1027
сегодня в 21:30
Ключевое в этой новости - это утиноид Сан! Дальше читать не стоит...
25процентный клоун
25процентный клоун
   11 / 1027
сегодня в 21:29
Только Стас его не видит
Petergoff
Petergoff
   269 / 1027
сегодня в 21:29
Только КС заиграли,и тут.........
andrefino13
andrefino13
   230 / 1027
сегодня в 21:28
15 фунтиков? Быстренько сориентировались.
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