«Химки» снова теряют очки, «Торпедо» одолело «Шинник». Итоги 16-го тура ФНЛ

Завершились матчи 16-го тура ФНЛ.
«Луч» - «Авангард» 2:2
Голы: Насадюк 41, Алиев 45 (пенальти) - Земсков 32, Земсков 84
СКА - «Химки» 1:1
Голы: Гаджимурадов 37 - Полярус 32
«Нижний Новгород» - «Енисей» 1:3
Голы: Палиенко 3 - Хозин 17 (автогол), Савичев 43, Саркисов 75
«Чертаново» - «Спартак-2»
Голы: Бартасевич 77, Сарвели 90 - Маркитесов 57, Руденко 60
«Армавир» - «Текстильщик» 2:0
Голы: Тучевич 37, Безлихотнов 43
«Мордовия» - «Ротор» 0:1
Голы: Султонов 62
«Факел» - «Томь» 0:0
«Балтика» - «Краснодар-2» 4:1
Голы: Тишкин 13, Шаваев 37, Аллеф 65, Аллеф 86 - Сергеев 25
«Торпедо» - «Шинник» 2:0
Голы: Покидышев 30 (автогол), Рязанцев 74 (пенальти)
«Чайка» - «Нефтехимик» 0:2
Голы: Уридия 3, Шадрин 75
P.S. Админы, укажите счет матча Чертаново - Спартак2.
P.S. Админы, укажите счет матча Чертаново - Спартак2.