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«Химки» снова теряют очки, «Торпедо» одолело «Шинник». Итоги 16-го тура ФНЛ

сегодня, 20:00

Завершились матчи 16-го тура ФНЛ.

«Луч» - «Авангард» 2:2
Голы: Насадюк 41, Алиев 45 (пенальти) - Земсков 32, Земсков 84

СКА - «Химки» 1:1
Голы: Гаджимурадов 37 - Полярус 32

«Нижний Новгород» - «Енисей» 1:3
Голы: Палиенко 3 - Хозин 17 (автогол), Савичев 43, Саркисов 75

«Чертаново» - «Спартак-2»
Голы: Бартасевич 77, Сарвели 90 - Маркитесов 57, Руденко 60

«Армавир» - «Текстильщик» 2:0
Голы: Тучевич 37, Безлихотнов 43

«Мордовия» - «Ротор» 0:1
Голы: Султонов 62

«Факел» - «Томь» 0:0

«Балтика» - «Краснодар-2» 4:1
Голы: Тишкин 13, Шаваев 37, Аллеф 65, Аллеф 86 - Сергеев 25

«Торпедо» - «Шинник» 2:0
Голы: Покидышев 30 (автогол), Рязанцев 74 (пенальти)

«Чайка» - «Нефтехимик» 0:2
Голы: Уридия 3, Шадрин 75

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Vadik
Vadik ответил susanin ultrazenith
   983 / 1032
сегодня в 20:35
Я догадался. И тем не менее...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил Vadik
   690 / 1032
сегодня в 20:32
Ротор с победой!!!! Так держать!!!! P.S. Админы, укажите счет матча Чертаново - Спартак2.
2:2. И по забитым голам понятно.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил cska plus
   690 / 1032
сегодня в 20:31
Торпедо одной ногой уже в ПЛ.
Не одной, а уже двумя. И так всё ясно...
Vadik
Vadik
   983 / 1032
сегодня в 20:21
Ротор с победой!!!! Так держать!!!!
P.S. Админы, укажите счет матча Чертаново - Спартак2.
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 20:17
Торпедо одной ногой уже в ПЛ.
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