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«Торпедо» уверенно обыграло «Шинник» в матче ФНЛ

сегодня, 19:59
ТорпедоЛоготип футбольный клуб Торпедо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)ШинникМатч завершен

Московское «Торпедо» обыграло ярославский «Шинник» на своем поле в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги. Столичная команда лидирует в чемпионате, набрав 40 очков. «Шинник» занимает четвертое место с 26 баллами в активе.

«Торпедо» - «Шинник» 2:0 (1:0)

Голы: Покидышев 30 (автогол), Рязанцев 74 (пенальти)

«Торпедо»: Кеняйкин, Шоркин, Божин, Шишкин, Галоян (Самсонов 46), Самошников, Рязанцев (Шустиков 90), Магаль, Орехов (Калугин 46), Сергеев, Лебеденко (Елисеев 73)

«Шинник»: Антипин, Первушин, Цховребов, Покидышев, Щербаков (Эктов 71), Самойлов (Низамутдинов 63), Олейников (Визнович 69), Зинков (Пухов 78), Алейников (Бакаев 59), Кожемякин, Самодин

Предупреждения: Зинков 45

Напомним, что ранее «Торпедо» вышло в следующий раунд Кубка России, обыграв «Крылья Советов».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   190 / 1032
сегодня в 20:16
Скоро увидим: Торпедо - Динамо - Спартак - ЦСКА.
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 20:15
С победой Торпедо, с победой Игнашевич!
Vadik
Vadik
   983 / 1032
сегодня в 20:13
В чем уверенность? Автогол и пенальти. Тем не менее Торпедо с победой!
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