«Торпедо» уверенно обыграло «Шинник» в матче ФНЛ

Московское «Торпедо» обыграло ярославский «Шинник» на своем поле в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги. Столичная команда лидирует в чемпионате, набрав 40 очков. «Шинник» занимает четвертое место с 26 баллами в активе.
«Торпедо» - «Шинник» 2:0 (1:0)
Голы: Покидышев 30 (автогол), Рязанцев 74 (пенальти)
«Торпедо»: Кеняйкин, Шоркин, Божин, Шишкин, Галоян (Самсонов 46), Самошников, Рязанцев (Шустиков 90), Магаль, Орехов (Калугин 46), Сергеев, Лебеденко (Елисеев 73)
«Шинник»: Антипин, Первушин, Цховребов, Покидышев, Щербаков (Эктов 71), Самойлов (Низамутдинов 63), Олейников (Визнович 69), Зинков (Пухов 78), Алейников (Бакаев 59), Кожемякин, Самодин
Предупреждения: Зинков 45
Напомним, что ранее «Торпедо» вышло в следующий раунд Кубка России, обыграв «Крылья Советов».