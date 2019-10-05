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«Байер» и «Лейпциг» не выявили победителя в матче Бундеслиги

сегодня, 18:37
БайерЛоготип футбольный клуб Байер (Леверкузен)1 : 1Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Байер» дома сыграл вничью с «РБ Лейпциг» в матче седьмого тура чемпионата Германии. «Фармацевты» занимают четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, «быки» – второе. Обе команды набрали по 14 очков.

Леверкузен, стадион Бай-Арена

«Байер» - «РБ Лейпциг» 1:1 (0:0)
Голы: Фолланд 66 - Нкунку 78

«Байер»: Градецки, Та, Бендер, Синкгравен (Венделл 46), Вайзер, Баумгартлингер, Арангис (Демирбай 89), Беллараби (Диаби 76), Хаверц, Амири, Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.

«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Орбан, Хальстенберг, Забитцер (Шик 63), Лаймер, Демме, Форсберг, Кунья (Поульсен 70), Вернер (Нкунку 59)
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.

Предупреждения: Синкгравен 45, Демме 60, Поульсен 73, Вайзер 74

Отметим, что в прошлом туре «Байер» выступил намного увереннее, разгромив «Агусбург» в гостях.

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Все комментарии
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   690 / 1032
сегодня в 20:33
Лейпциг Зениту в ЛЧ крупно проиграет в обоих матчах!
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 19:17
Байеру повезло.
Чингачгук
Чингачгук
сегодня в 18:48
Лейпциг даже радует
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