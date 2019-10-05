«Байер» и «Лейпциг» не выявили победителя в матче Бундеслиги

«Байер» дома сыграл вничью с «РБ Лейпциг» в матче седьмого тура чемпионата Германии. «Фармацевты» занимают четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги, «быки» – второе. Обе команды набрали по 14 очков.
Леверкузен, стадион Бай-Арена
«Байер» - «РБ Лейпциг» 1:1 (0:0)
Голы: Фолланд 66 - Нкунку 78
«Байер»: Градецки, Та, Бендер, Синкгравен (Венделл 46), Вайзер, Баумгартлингер, Арангис (Демирбай 89), Беллараби (Диаби 76), Хаверц, Амири, Фолланд
Главный тренер: Бош Петер.
«РБ Лейпциг»: Гулачи, Клостерманн, Упамекано, Орбан, Хальстенберг, Забитцер (Шик 63), Лаймер, Демме, Форсберг, Кунья (Поульсен 70), Вернер (Нкунку 59)
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан.
Предупреждения: Синкгравен 45, Демме 60, Поульсен 73, Вайзер 74
Отметим, что в прошлом туре «Байер» выступил намного увереннее, разгромив «Агусбург» в гостях.