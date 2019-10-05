«Астон Вилла» не оставила шансов «Норвичу»

«Астон Вилла» разгромила «Норвич» в игре 8-го тура английской Премьер-Лиги. «Львы» (8 очков) поднялись на четырнадцатое место в таблице, «канарейки» (6 баллов) - восемнадцатые.
Норвич, стадион Карроу Роуд
«Норвич Сити» - «Астон Вилла» 1:5 (0:2)
Голы: Дрмич 88 - Уэсли 14, Уэсли 30, Грилиш 49, Хурихейн 61, Дуглас Луис 83 Нереализованный пенальти: - Уэсли 38
«Норвич Сити»: МакГоверн, Ааронс, Амаду, Годфри, Льюис, Ляйтнер, МакКлин, Буэндия, Штиперманн (Робертс 76), Кантвелл (Србени 80), Пукки (Дрмич 84)
Главный тренер: Фарке Даниэль.
«Астон Вилла»: Хитон, Жильбер, Энгелс (Конса 75), Мингс, Таргетт, МакГинн, Накамба, Хурихейн (Дуглас Луис 78), Эль-Гази (Трезеге 64), Уэсли, Грилиш
Главный тренер: Смит Дин.
Предупреждения: Пукки 32, МакГинн 42, Хурихейн 62
В прошлом туре «Астон Вилла» сыграла вничью с «Бернли».