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«Астон Вилла» не оставила шансов «Норвичу»

сегодня, 19:04
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«Астон Вилла» разгромила «Норвич» в игре 8-го тура английской Премьер-Лиги. «Львы» (8 очков) поднялись на четырнадцатое место в таблице, «канарейки» (6 баллов) - восемнадцатые.

Норвич, стадион Карроу Роуд

«Норвич Сити» - «Астон Вилла» 1:5 (0:2)
Голы: Дрмич 88 - Уэсли 14, Уэсли 30, Грилиш 49, Хурихейн 61, Дуглас Луис 83 Нереализованный пенальти: - Уэсли 38

«Норвич Сити»: МакГоверн, Ааронс, Амаду, Годфри, Льюис, Ляйтнер, МакКлин, Буэндия, Штиперманн (Робертс 76), Кантвелл (Србени 80), Пукки (Дрмич 84)
Главный тренер: Фарке Даниэль.

«Астон Вилла»: Хитон, Жильбер, Энгелс (Конса 75), Мингс, Таргетт, МакГинн, Накамба, Хурихейн (Дуглас Луис 78), Эль-Гази (Трезеге 64), Уэсли, Грилиш
Главный тренер: Смит Дин.

Предупреждения: Пукки 32, МакГинн 42, Хурихейн 62

В прошлом туре «Астон Вилла» сыграла вничью с «Бернли».

 

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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
   295 / 1032
сегодня в 20:27
Они же Сити ушатали недавно...А тут вообще приплыли...
ДАША Д
ДАША Д
   151 / 1032
сегодня в 20:17
Приятный счёт на выезде.
la-respect0
la-respect0
сегодня в 20:14
Вот это я понимаю.По тихоньку надо привыкать к АПЛ.А то в прошлых играх после 2-1 в оборону садились и тупо теряли 3 очка...Браво!))))
STVA 1
STVA 1
   118 / 1032
сегодня в 19:30
Пукки не шмог)))
VIPded
VIPded
   76 / 1032
сегодня в 19:28
Для выезда сверхшикарно!)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   9 / 1032
сегодня в 19:19
Как-то не хочется даже "Норвич" ругать, команда реально с Шипа, и это отнюдь не "Лестер", там и Хут, и Морган могли грамотно в обороне сыграть, а Канте под ними все разрушал, у кенарей же такой сброд в защите, что даже добротные Буэндиа и Пукки в атаке не могут противостоять этому хаосу.
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 19:12
Молодцы, львов с победой!
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