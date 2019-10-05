«Ливерпуль» вырвал в концовке победу в игре с «Лестером»

«Ливерпуль» победил «Лестер» в матче 8-го тура АПЛ. «Красные» (24 очка) занимают уверенное первое место в таблице, «лисы» (14 баллов) - третьи.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» - «Лестер Сити» 2:1 (1:0)
Голы: Мане 40, Милнер 90+5 (пенальти) - Мэддисон 80
«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум (Хендерсон 78), Фабиньо, Милнер, Мане, Салах (Лаллана 90+3), Роберто Фирмино (Ориги 78)
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнчу, Чилуэлл, Ндиди, Барнс (Олбрайтон 46), Прат (Перес 73), Тилеманс, Мэддисон (Чудхури 86), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.
Предупреждения: Ндиди 30, Фабиньо 39, Союнчу 53, Эванс 67, Чудхури 89
В прошлом туре «Ливерпуль» с трудом одолел «Шеффилд Юнайтед».
Ювеналле, ты занимаешся не тем, тебе надо сконцентрироваться на другом... не выставляй себя в дурном свете. Такой Ливерпуль - это алмаз... и его даже поцарапать сейчас невозможно. Спроси у фанатов курятни... кстати, а где они?!)))
Ювеналле, ты занимаешся не тем, тебе надо сконцентрироваться на другом... не выставляй себя в дурном свете. Такой Ливерпуль - это алмаз... и его даже поцарапать сейчас невозможно. Спроси у фанатов курятни... кстати, а где они?!)))
И что за стату ты кинул, если бегунок по золотым бутсам уступает?
И что за стату ты кинул, если бегунок по золотым бутсам уступает?
Роналду 2013/14- 57 2014/15 - 63 2015/16 - 52 2016/17 - 42 2017/18 - 42
)))парень ты реально жжешь своими высказываниями)))
и еще сравни что выиграл Роналду за это время,а что Месси
Роналду 2013/14- 57 2014/15 - 63 2015/16 - 52 2016/17 - 42 2017/18 - 42
)))парень ты реально жжешь своими высказываниями)))
и еще сравни что выиграл Роналду за это время,а что Месси
Почему-то вы берете всегда именно тот переод, когда Кристина что-то выиграла для себя. Ну он не единственный кто выиграл 5 ЛЧ,если на то пошло, к чему ты это сказал? Месси в 32 и без таких игроков как Иньеста и Хави, Неймар забивает больше 50 и раздаёт больше всех.
А раньше ему предрекали провал без них. Что это дало? Индивидуально он лучше.
После вылета от Аякса говорили, что Крис сделал достаточно, и не виноват в вылете. А Месси который сделал достаточно почему то оказался виновником у хейтеров)) так что заканчивай. Переобулись, так и скажи.
Почему-то вы берете всегда именно тот переод, когда Кристина что-то выиграла для себя. Ну он не единственный кто выиграл 5 ЛЧ,если на то пошло, к чему ты это сказал? Месси в 32 и без таких игроков как Иньеста и Хави, Неймар забивает больше 50 и раздаёт больше всех.
А раньше ему предрекали провал без них. Что это дало? Индивидуально он лучше.
После вылета от Аякса говорили, что Крис сделал достаточно, и не виноват в вылете. А Месси который сделал достаточно почему то оказался виновником у хейтеров)) так что заканчивай. Переобулись, так и скажи.