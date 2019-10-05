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«Ливерпуль» вырвал в концовке победу в игре с «Лестером»

сегодня, 18:55
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«Ливерпуль» победил «Лестер» в матче 8-го тура АПЛ. «Красные» (24 очка) занимают уверенное первое место в таблице, «лисы» (14 баллов) - третьи.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» - «Лестер Сити» 2:1 (1:0)
Голы: Мане 40, Милнер 90+5 (пенальти) - Мэддисон 80

«Ливерпуль»: Адриан, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Вейналдум (Хендерсон 78), Фабиньо, Милнер, Мане, Салах (Лаллана 90+3), Роберто Фирмино (Ориги 78)
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Эванс, Союнчу, Чилуэлл, Ндиди, Барнс (Олбрайтон 46), Прат (Перес 73), Тилеманс, Мэддисон (Чудхури 86), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.

Предупреждения: Ндиди 30, Фабиньо 39, Союнчу 53, Эванс 67, Чудхури 89

В прошлом туре «Ливерпуль» с трудом одолел «Шеффилд Юнайтед».

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Все комментарии
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB ответил Ice van Reed
   1032 / 1032
сегодня в 20:44
Походу гуртом слушают Добрынина -Не сыпь мне соль на Рану!!!
Им и так щас не легко, вратари пожарят один за другим, учитывая что француз выбыл как минимум на месяц, да и ведущие игроки судя по всему сливают тренера, ттх в этом году даже в пятёрке не будет скорее всего
Соломон Давидович
Соломон Давидович ответил Agamaga
   406 / 1032
сегодня в 20:42
Малец, будь здоров!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Jlexa MapmblHoB
   227 / 1032
сегодня в 20:39
Чайки их сегодня знатно поклевали)))
Походу гуртом слушают Добрынина -Не сыпь мне соль на Рану!!!
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB ответил Ice van Reed
   1032 / 1032
сегодня в 20:37
Приветствую! С Победой!!! Наверное представители ТТХ после 2-7 отходят!
Чайки их сегодня знатно поклевали)))
andsuman
andsuman
сегодня в 20:37
много хейтеров посчитал я тут, завидуйте молча ребята
Ice van Reed
Ice van Reed ответил dzvinka
   227 / 1032
сегодня в 20:33
Ливерпуль побеждает. Ювеналле, ты занимаешся не тем, тебе надо сконцентрироваться на другом... не выставляй себя в дурном свете. Такой Ливерпуль - это алмаз... и его даже поцарапать сейчас невозможно. Спроси у фанатов курятни... кстати, а где они?!)))
Приветствую! С Победой!!! Наверное представители ТТХ после 2-7 отходят!
Ice van Reed
Ice van Reed ответил АПЛ рулит
   227 / 1032
сегодня в 20:31
Вот Ливерпуль себе сегодня проблемы создал,много не реализованных моментов к 80 минуте матчах и еще пропустили гол на этой минуте и последние 14 минут стали нервозными,это как обычно в стиле Ливерпуля.
Благо кто-то из Ливерпуля стырил конспекты САФа и на последних минутах, пусть с пенальти, но вытащили!!!
dzvinka
dzvinka
   361 / 1032
сегодня в 20:31
Ливерпуль побеждает.

Ювеналле, ты занимаешся не тем, тебе надо сконцентрироваться на другом... не выставляй себя в дурном свете. Такой Ливерпуль - это алмаз... и его даже поцарапать сейчас невозможно. Спроси у фанатов курятни... кстати, а где они?!)))
Jlexa MapmblHoB
Jlexa MapmblHoB ответил anyway
   1032 / 1032
сегодня в 20:31
отскакивает колбаса, затяжка времени от судьи, левый пенальти..из чего сделана глотка клоппа? Почему ливер не делал летом никаких трансферов? Да потому что все деньги ушли на взнос за левое Чемпионство. Такого позорища со стороны FA Англия ещё не видела...
Ну да, не видели, не свистите тут, так называемые ферги таймы известны на весь мир, молчали бы уж про позор, позор как раз очередной год к ряду быть середняком апл))
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Y.N.W.A.
   227 / 1032
сегодня в 20:30
Наверняка, это делается для атакующих игроков, но защите тяжко пока.
Когда играете в атаку перекос всегда будет!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   751 / 1032
сегодня в 20:29
Ливерпуль с победой, фанаты Скомины в печали, ну а фанаты Ютд которые кричат, что Ливерпуль тянут, посмотрите сколько раз уже бил Юнайтед пенальти в этом сезоне, не вам про судейство ныть.
АПЛ рулит
АПЛ рулит ответил Ice van Reed
   117 / 1032
сегодня в 20:28
В этом тоже есть истина, но не всегда клуб атакующий реализует моменты, из-за этого сам себе проблемы привозит! Ведь гол, дело случая, когда н мастерстве, а зачастую ошибка соперника!!!
Вот Ливерпуль себе сегодня проблемы создал,много не реализованных моментов к 80 минуте матчах и еще пропустили гол на этой минуте и последние 14 минут стали нервозными,это как обычно в стиле Ливерпуля.
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
   85 / 1032
сегодня в 20:27
Парень ты реально жжешь, 91 когда он забивал? Никогда не достигнет этой отметки. А кто-то пешком забил.
И что за стату ты кинул, если бегунок по золотым бутсам уступает?
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Заратустра
   48 / 1032
сегодня в 20:25
Так он не азером называет, а пишет азерок. Только не говори, что разницы нет.
Заратустра
Заратустра ответил Y.N.W.A.
   36 / 1032
сегодня в 20:24
Тогда и ты не обижайся, что он тебя азером называет. Это тоже не оскорбление, а всего лишь констатация твоей национальности.
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
   85 / 1032
сегодня в 20:23
Себя со стороны видел? Голы Рамоса и Бэйла решили, а не бегунка, 4 гол не считается решающим. Когда партнёры не вытаскивают он ноль полный, потому что созидать не способен. Тоже самое было и на евро. Время летит, а Месси все лучше стал выступать, раньше как я уже сказал ему предрекали провал без хавиньесты, а теперь запели, что он в 33 ничего не сделает, так ему уже пошёл 33, а хон и со штрафных больше остальных ещё забивать стал, а бегунок и в этом сдал окончательно, раньше хоть как то выходило.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Ice van Reed
   48 / 1032
сегодня в 20:22
Наверняка, это делается для атакующих игроков, но защите тяжко пока.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Заратустра
   48 / 1032
сегодня в 20:20
Мне не нужно разьяснять, я понимаю о чем ты. Но ты меня, видимо, не понимаешь. Здесь такие правила игры. Есди бы я ему это сказал это в реале, то тогда другая история (и то зависит от контекста и пр.). А здесь на сайте, личное оскорбление было бы, если я его назвал условно "урод". Но я этого не делал и не собираюсь, поэтому никакого личностей в том смысле, в котором ты и он говорите, по сути нет.
max74
max74
   903 / 1032
сегодня в 20:17
Пенали на 90-х минутах - это трэш
juvenale
juvenale ответил Agamaga
   32 / 1032
сегодня в 20:15
Я про то, что бегунок в свои лучшие года не забивал за сезон столько, сколько пешеход, ещё раз повторяю. Почему-то вы берете всегда именно тот переод, когда Кристина что-то выиграла для себя. Ну он не единственный кто выиграл 5 ЛЧ,если на то пошло, к чему ты это сказал? Месси в 32 и без таких игроков как Иньеста и Хави, Неймар забивает больше 50 и раздаёт больше всех. А раньше ему предрекали провал без них. Что это дало? Индивидуально он лучше. После вылета от Аякса говорили, что Крис сделал достаточно, и не виноват в вылете. А Месси который сделал достаточно почему то оказался виновником у хейтеров)) так что заканчивай. Переобулись, так и скажи.
Месси 2013/14 - 46 2014/15 - 59 2015/16 -42 2016/17 - 57 2017/18 - 47

Роналду 2013/14- 57 2014/15 - 63 2015/16 - 52 2016/17 - 42 2017/18 - 42
)))парень ты реально жжешь своими высказываниями)))
и еще сравни что выиграл Роналду за это время,а что Месси
Ice van Reed
Ice van Reed ответил Y.N.W.A.
   227 / 1032
сегодня в 20:14
Адриан, кстати, хорош. Проблема в новой системе обороны. Очень высоко играют.
Может хотят задавить соперника с первых минут, чтобы меньше проблем у своих ворот получать, но но не всегда выходит, ибо все люди -все человеки и не всегда играют так как в матчах с Боруссие или Барселоной!
Заратустра
Заратустра ответил Y.N.W.A.
   36 / 1032
сегодня в 20:14
Нет, здесь конкретный переход на личность. "Вылез", "пот....ал" и тд. Переход на личность это даже не обязательно оскорбление. А вы там рубитесь, как хотите. Я тебе просто разъяснил, что это значит.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Ice van Reed
   48 / 1032
сегодня в 20:12
Адриан, кстати, хорош. Проблема в новой системе обороны. Очень высоко играют.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Санчо Панса
   48 / 1032
сегодня в 20:11
Жди, вас таких ждунов полсоккера в пыльных паутинах)
Ice van Reed
Ice van Reed ответил АПЛ рулит
   227 / 1032
сегодня в 20:10
На мое мнение главная проблема Ливерпуля в том что игроки не реализуют все свои моменты,сегодня столько моментов запороли и счет должен был быть 5:1
В этом тоже есть истина, но не всегда клуб атакующий реализует моменты, из-за этого сам себе проблемы привозит! Ведь гол, дело случая, когда н мастерстве, а зачастую ошибка соперника!!!
juvenale
juvenale ответил Agamaga
   32 / 1032
сегодня в 20:10
Я про то, что бегунок в свои лучшие года не забивал за сезон столько, сколько пешеход, ещё раз повторяю. Почему-то вы берете всегда именно тот переод, когда Кристина что-то выиграла для себя. Ну он не единственный кто выиграл 5 ЛЧ,если на то пошло, к чему ты это сказал? Месси в 32 и без таких игроков как Иньеста и Хави, Неймар забивает больше 50 и раздаёт больше всех. А раньше ему предрекали провал без них. Что это дало? Индивидуально он лучше. После вылета от Аякса говорили, что Крис сделал достаточно, и не виноват в вылете. А Месси который сделал достаточно почему то оказался виновником у хейтеров)) так что заканчивай. Переобулись, так и скажи.
реально смешно тебя читать)))) только голы Роналду принесли самые важные титулы,а голы месси ничего, кроме своей лиги)))и да Роналду делал невероятные вещи в 33-34 года,а вот месси уже на закате и думаю еще сезон и все
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил Заратустра
   48 / 1032
сегодня в 20:06
Ой, давай только не ханжествуй. Подобное обращение можно назвать в некотором роде безличным обращением. Тут каждый второй называет каждого второго глором, это тоже переход на личности или принятый в данном сообществе стил общения? На личность переход- это, если бы я назвал его каким-то нехорошим словом. Меня бы сразу отправили в бан, и то, что мой коммент остался- говорит о том, что и модеры не видят в нем перехода на личности, и правильно делают- потому что так и есть.
Agamaga
Agamaga ответил Rizo1
   85 / 1032
сегодня в 20:05
Так и есть, подписчики геля, где он там и они.
Agamaga
Agamaga ответил juvenale
   85 / 1032
сегодня в 20:02
Я про то, что бегунок в свои лучшие года не забивал за сезон столько, сколько пешеход, ещё раз повторяю.
Почему-то вы берете всегда именно тот переод, когда Кристина что-то выиграла для себя. Ну он не единственный кто выиграл 5 ЛЧ,если на то пошло, к чему ты это сказал? Месси в 32 и без таких игроков как Иньеста и Хави, Неймар забивает больше 50 и раздаёт больше всех.
А раньше ему предрекали провал без них. Что это дало? Индивидуально он лучше.
После вылета от Аякса говорили, что Крис сделал достаточно, и не виноват в вылете. А Месси который сделал достаточно почему то оказался виновником у хейтеров)) так что заканчивай. Переобулись, так и скажи.
АПЛ рулит
АПЛ рулит ответил Ice van Reed
   117 / 1032
сегодня в 20:02
Ливерпуль с Победой! Главная проблема ваша сейчас, отсутствие Алисона Бейкера в воротах.
На мое мнение главная проблема Ливерпуля в том что игроки не реализуют все свои моменты,сегодня столько моментов запороли и счет должен был быть 5:1
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