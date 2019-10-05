«Реал» обыграл «Гранаду»

«Реал» одержал победу над «Гранадой» в матче 8-го тура чемпионата Испании.
«Реал» (18 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Гранада» (14 очков) - вторая.
Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу
«Реал» - «Гранада» 4:2 (2:0)
Голы: Бензема 2, Азар 45+1, Модрич 61, Хамес 90+2 - Мачис 69 (пенальти), Домингуш Дуарте 78
«Реал»: Ареоля, Одриосола, Варан, Рамос, Карвахаль, Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич 38), Бэйл (Хамес 83), Бензема, Азар (Иско 69)
Главный тренер: Зидан Зинедин.
«Гранада»: Руй Силва, Диас Мигель, Домингуш Дуарте, Санчес Барахона, Нева, Монторо (Гоналон 6), Родригес Диас, Азиз (Вадильо 51), Эррера, Мачис, Сольдадо (Фернандес Луна 64)
Главный тренер: Мартинес Диего.
Предупреждения: Каземиро 43, Санчес Барахона 54, Карвахаль 54, Сольдадо 56, Ареоля 68, Эррера 72, Домингуш Дуарте 74
В прошлом туре «Реал» сыграл вничью с мадридским «Атлетико».
https://youtu.be/vf3j5Dn6Szk
Поздравляю Азара с дебютным голом в Ла Лиге!)
Бензема тоже хорош.
Поздравляю Азара с дебютным голом в Ла Лиге!)
Бензема тоже хорош.
Почему же Реал не может играть норм в обоих таймах?
Карвахаль на левом фланге тоже отлично сыграл! Как и Одриосола на правом.
Каземиро супер!
У Бензема ещё моменты были. Почему он не бьёт в противоход вратарю, вообще непонятно!
Модрич супер голешник положил! Хорошо, что Азар наконец-то забил.
Вальверде в отличной форме! Очень радует этот игрок!
И хорошо, что именно Хамес забил этот последний гол. Буду рад, если и Иско начнёт забивать!
Удачи Реалу!!!
Почему же Реал не может играть норм в обоих таймах?
Карвахаль на левом фланге тоже отлично сыграл! Как и Одриосола на правом.
Каземиро супер!
У Бензема ещё моменты были. Почему он не бьёт в противоход вратарю, вообще непонятно!
Модрич супер голешник положил! Хорошо, что Азар наконец-то забил.
Вальверде в отличной форме! Очень радует этот игрок!
И хорошо, что именно Хамес забил этот последний гол. Буду рад, если и Иско начнёт забивать!
Удачи Реалу!!!
Если бы не привоз Ареоля, обошлось бы без валидола. Вратари у нас одна головная боль... Может и правда стоит отвалить денег за ТОПа в раме.
П.С.
Мадридистов с победой. Главное верить в команду!
Если бы не привоз Ареоля, обошлось бы без валидола. Вратари у нас одна головная боль... Может и правда стоит отвалить денег за ТОПа в раме.
П.С.
Мадридистов с победой. Главное верить в команду!
Забивать начали, игра идет, а это самое главное!
С победой парни. Азара с дебютным голом!
Забивать начали, игра идет, а это самое главное!
С победой парни. Азара с дебютным голом!
Скажу, как поклонник tiki-taka..:)
Скажу, как поклонник tiki-taka..:)
Кабинет ещё не сыграл, они с Севильей по моему играют!
Кабинет ещё не сыграл, они с Севильей по моему играют!