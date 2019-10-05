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«Реал» обыграл «Гранаду»

сегодня, 18:54
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 2Логотип футбольный клуб ГранадаГранадаМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Гранадой» в матче 8-го тура чемпионата Испании.

«Реал» (18 очков) располагается на первом месте в турнирной таблице, «Гранада» (14 очков) - вторая.

Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу

«Реал» - «Гранада» 4:2 (2:0)
Голы: Бензема 2, Азар 45+1, Модрич 61, Хамес 90+2 - Мачис 69 (пенальти), Домингуш Дуарте 78

«Реал»: Ареоля, Одриосола, Варан, Рамос, Карвахаль, Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич 38), Бэйл (Хамес 83), Бензема, Азар (Иско 69)
Главный тренер: Зидан Зинедин.

«Гранада»: Руй Силва, Диас Мигель, Домингуш Дуарте, Санчес Барахона, Нева, Монторо (Гоналон 6), Родригес Диас, Азиз (Вадильо 51), Эррера, Мачис, Сольдадо (Фернандес Луна 64)
Главный тренер: Мартинес Диего.

Предупреждения: Каземиро 43, Санчес Барахона 54, Карвахаль 54, Сольдадо 56, Ареоля 68, Эррера 72, Домингуш Дуарте 74

В прошлом туре «Реал» сыграл вничью с мадридским «Атлетико».

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Все комментарии
FERIS
FERIS
   142 / 1032
сегодня в 20:39
Реал с победой!
Kresi frok
Kresi frok ответил Тео Джонс
   285 / 1032
сегодня в 20:32
Мой друг и баец Стивен Сигал ( я у него в игноре ) всегда защищает цвета кабинета, не стоит его всерьез воспринимать. Самое смешное, что победа риала над командой из Сегунды у ее глорав вызывает неменуемый оргазм аха/)
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил cevin cigan
   539 / 1032
сегодня в 20:26
Хоть статистику тупо поглядите,прежде чем несуразицы писать.
ему лишь бы ляпнуть
Трезвый повар
Трезвый повар
   102 / 1032
сегодня в 20:17
Поздравляю болельщиков Реала с победой. Азар и Модрич красивые голы забили
viv
viv
   42 / 1032
сегодня в 20:16
Уверенно на классе.....
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   869 / 1032
сегодня в 20:05
На классе:)
gentlewolf
gentlewolf
   474 / 1032
сегодня в 20:03
Азару:
Agamaga
Agamaga
   85 / 1032
сегодня в 19:54
У лысого вообще отсутствует принципы, говорил что ему Бэйл не нужен, ему лучше найти новый клуб, как только сели в лужу включил в состав и запел по-другому.
Санчо Панса
Санчо Панса
   95 / 1032
сегодня в 19:52
Наконец -то посадили на банку Куртуа! И, о чудо, забил Эден) То, что королевский клуб не сыграл на ноль, в этом ничего удивительного, увы, нет....А так с очень важной победой всех преданных мадридистов!
АПЛ рулит
АПЛ рулит
   117 / 1032
сегодня в 19:41
Реал с победой!
Поздравляю Азара с дебютным голом в Ла Лиге!)
Бензема тоже хорош.
cevin cigan
cevin cigan ответил Тео Джонс
   59 / 1032
сегодня в 19:34
Уволен))
Хоть статистику тупо поглядите,прежде чем несуразицы писать.
-Inquisitоr-
-Inquisitоr-
   211 / 1032
сегодня в 19:33
Конечно, сливочный притон смотрится на первой строчке совершенно нелепо, но пусть девицы чуть потешатся - больше двух лет столь высоко не забирались. Будем считать, что Барса даёт фору, ибо кому интересен такой чемпионат, когда титул выигрывается уже в январе?..
Тео Джонс
Тео Джонс ответил cevin cigan
   103 / 1032
сегодня в 19:32
Ты вообще значение слова "отскочили" понимаешь? Объясни нам пожалуйста.
Уволен))
cevin cigan
cevin cigan ответил Фара Миркасимов
   59 / 1032
сегодня в 19:31
Бензема 6 игр 6 гола 😘😘😘
А сколько ещё моментов бывает? Будь Бензин точнее,у него бы статистика зашкаливала!
Фара Миркасимов
Фара Миркасимов
   449 / 1032
сегодня в 19:29
Бензема 6 игр 6 гола 😘😘😘
95-shishani-95
95-shishani-95
   344 / 1032
сегодня в 19:25
Судья чудик конечно! Как в такой момент можно ставить пенальти? Видно же, что вратарь размах сделал, а тот засунул туда свою ногу.
Почему же Реал не может играть норм в обоих таймах?
Карвахаль на левом фланге тоже отлично сыграл! Как и Одриосола на правом.
Каземиро супер!
У Бензема ещё моменты были. Почему он не бьёт в противоход вратарю, вообще непонятно!
Модрич супер голешник положил! Хорошо, что Азар наконец-то забил.
Вальверде в отличной форме! Очень радует этот игрок!
И хорошо, что именно Хамес забил этот последний гол. Буду рад, если и Иско начнёт забивать!
Удачи Реалу!!!
Apsny
Apsny
   148 / 1032
сегодня в 19:22
Бензема забивает пачками, это говорит о том что командная игра налаживается в лучшую сторону.
Agamaga
Agamaga ответил Тео Джонс
   85 / 1032
сегодня в 19:21
Ничего, Барса как всегда навтыкает, а пешеход Месси в очередной раз покажет сливкам кто в доме (Ла Лиге) хозяин.
Заратустра
Заратустра ответил particular
   36 / 1032
сегодня в 19:20
Тика-така только детям нравится.
allemz
allemz
   26 / 1032
сегодня в 19:17
Азарище с почином.
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 19:14
Ну слава богу, теперь Реалу обыграть Гранаду как за счастье.
cevin cigan
cevin cigan ответил Тео Джонс
   59 / 1032
сегодня в 19:12
Отскок колхоза мадридского
Ты вообще значение слова "отскочили" понимаешь? Объясни нам пожалуйста.
Ми Ша
Ми Ша
   120 / 1032
сегодня в 19:12
Азара с почином, открыл счёт результативным действиям, думаю это предаст ему уверенности для дальнейших матчей, Модрич красиво положил, понравился очень Вальверде, отпахал по полной, в общем сыграли хорошо, как и надо с командами уровня Гранады.

Если бы не привоз Ареоля, обошлось бы без валидола. Вратари у нас одна головная боль... Может и правда стоит отвалить денег за ТОПа в раме.

П.С.

Мадридистов с победой. Главное верить в команду!
NGYRZ
NGYRZ
   51 / 1032
сегодня в 19:11
Про оборону говорить не буду, она как всегда слабейшая!

Забивать начали, игра идет, а это самое главное!

С победой парни. Азара с дебютным голом!
Тео Джонс
Тео Джонс
   103 / 1032
сегодня в 19:09
Отскок колхоза мадридского
particular
particular ответил cevin cigan
   2 / 1032
сегодня в 19:08
Я хочу спросить у всех "отскочивших",вы каким местом футбол смотрите? Один барсук ляпнул глупость,а другие подхватили. Реал по всем статьям переиграл Гранаду и не надо ля-ля!
Выиграли солидно, забили и играли до свистка! Как в былые годы..:)
Скажу, как поклонник tiki-taka..:)
нечитайло
нечитайло
   689 / 1032
сегодня в 19:06
Ну как же так
cevin cigan
cevin cigan
   59 / 1032
сегодня в 19:05
Я хочу спросить у всех "отскочивших",вы каким местом футбол смотрите? Один барсук ляпнул глупость,а другие подхватили. Реал по всем статьям переиграл Гранаду и не надо ля-ля!
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил волгодон 2
   344 / 1032
сегодня в 19:04
отскочил кабинет
Ты что, сон увидел?
Кабинет ещё не сыграл, они с Севильей по моему играют!
Gelious
Gelious ответил волгодон 2
   164 / 1032
сегодня в 19:04
отскочил кабинет
Да, там Лестер налажал в конце в итоге
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