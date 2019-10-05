«Рубин» обыграл «Тамбов» благодаря голам в первом тайме

сегодня, 18:31

«Рубин» победил «Тамбов» на своем поле в поединке 12-го тура российской Премьер-Лиги. Казанцы забили два гола в первом тайме и, пропустив один мяч во второй половине встречи, удержали преимущество. «Рубин» набрал 14 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ . «Тамбов» пребывает на 16-й строчке таблицы, имея в запасе восемь баллов.

Казань, стадион Центральный

«Рубин» - «Тамбов» 2:1 (2:0)

Голы: Коновалов 28, Давиташвили 32 - Мелкадзе 53

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Уремович, Плиев, Данченко, Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия 73), Могилевец, Подберёзкин (Башкиров 60), Ташаев, Кьяртанссон (Марков 90)

Главный тренер: Докампо Эдуардо.

«Тамбов»: Шелия, Килин, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Костюков (Мамтов 77), Мелкадзе, Карасев (Кулик 58), Чуперка, Чернышов (Аппаев 46), Обухов

Главный тренер: Григорян Александр.

Предупреждения: Плиев 5, Ойеволе 31, Данченко 68, Кьяртанссон 78, Килин 89, Дюпин 90+2

Судья: Еськов Алексей.

Напомним, что в предыдущем туре «Рубин» выступил не столь успешно. Казанцы дома не сумели обыграть «Уфу».