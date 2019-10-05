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«Рубин» обыграл «Тамбов» благодаря голам в первом тайме

сегодня, 18:31
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)2 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

«Рубин» победил «Тамбов» на своем поле в поединке 12-го тура российской Премьер-Лиги. Казанцы забили два гола в первом тайме и, пропустив один мяч во второй половине встречи, удержали преимущество. «Рубин» набрал 14 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Тамбов» пребывает на 16-й строчке таблицы, имея в запасе восемь баллов.

Казань, стадион Центральный

«Рубин» - «Тамбов» 2:1 (2:0)
Голы: Коновалов 28, Давиташвили 32 - Мелкадзе 53

«Рубин»: Дюпин, Денисов, Уремович, Плиев, Данченко, Коновалов, Давиташвили (Кварацхелия 73), Могилевец, Подберёзкин (Башкиров 60), Ташаев, Кьяртанссон (Марков 90)
Главный тренер: Докампо Эдуардо.

«Тамбов»: Шелия, Килин, Ойеволе, Грицаенко, Осипенко, Костюков (Мамтов 77), Мелкадзе, Карасев (Кулик 58), Чуперка, Чернышов (Аппаев 46), Обухов
Главный тренер: Григорян Александр.

Предупреждения: Плиев 5, Ойеволе 31, Данченко 68, Кьяртанссон 78, Килин 89, Дюпин 90+2

Судья: Еськов Алексей.

Напомним, что в предыдущем туре «Рубин» выступил не столь успешно. Казанцы дома не сумели обыграть «Уфу».

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Все комментарии
Т34
Т34
   29 / 1032
сегодня в 20:09
С победой!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   616 / 1032
сегодня в 20:03
Рубин с победой
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Nikola45
   14 / 1032
сегодня в 19:59
Казань с победой! Интересно Тарасовку опустили ниже по таблице?))
Да, уже одиннадцатые!!!
Верг
Верг
   194 / 1032
сегодня в 19:51
Впервые за сезон забили больше одного мяча, прогресс в тренерстве шаронова на лицо
Nikola45
Nikola45
   44 / 1032
сегодня в 19:43
Казань с победой! Интересно Тарасовку опустили ниже по таблице?))
рже
рже
   355 / 1032
сегодня в 19:28
Ха..авноклуб выйграл ,ха!
EAGinLE
EAGinLE
   77 / 1032
сегодня в 19:27
С победой Рубин.
NAZAR 007
NAZAR 007
   12 / 1032
сегодня в 19:24
Рубиновых с победой ! Вандефульному- вандефулить с поста ГТ )
ДАША Д
ДАША Д
   151 / 1032
сегодня в 19:17
Рубину теперь можно дышать спокойно.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   106 / 1032
сегодня в 19:16
ну хоть не 0:2 проиграл Тамбов
Сколько уже таких счетов было у них
cska plus
cska plus
   22 / 1032
сегодня в 19:16
Рубин с победой, тамбовчане молодцы но им вместе с хрющами нужно поиграть в ФНЛ.
cska59
cska59
   177 / 1032
сегодня в 19:01
... и задвинул Спартак на 11-е место .
ermak6848
ermak6848
   198 / 1032
сегодня в 18:42
никак фк : РУБИН " - начал прибавлять...
vitalik dobroy
vitalik dobroy
   60 / 1032
сегодня в 18:41
Татарстан с нужными тремя очками!
vadexus
vadexus
   753 / 1032
сегодня в 18:32
Жаль, что Таибов проиграл.
Союзник противников
Союзник противников
   38 / 1032
сегодня в 18:32
Манекены наконец победили.
За адекватность
За адекватность
   35 / 1032
сегодня в 18:32
Неплохой в целом матч выдали команды. После счета 2-1 могло качнуть как в одну, так и в другую сторону. Но "высокое исполнительское мастерство" подводило бьющих. Мелкадзе прямо расцвел. Болельщиков "Рубина" с победой.
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