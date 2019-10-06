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Широков: «Кононов вообще за 4 месяца хотел нормальный футбол поставить»

сегодня, 11:17

Бывший футболист «Спартака» Роман Широков в эфире «Матч Премьер» поделился мнением о проблемах московского клуба. 

Показательный момент из матча «Спартак» — «Оренбург»: идет 25-я минута, мяч у центральных защитников, и Зобнин с Гулиевым отвернулись и закрылись. Создалось впечатление, что они боятся получить мяч, но зачем тогда в центре поля играть? Кто тогда должен разыгрывать? Максименко?

Судя по тому, как Зобнин играет в последнее время, для «Спартака» он — небольшая потеря. Роман должен играть лучше, в этом году он вообще не впечатляет.

9-10 месяцев — нормальный срок для тренера. Кононов вообще за 4 месяца хотел нормальный футбол поставить. У него целая зима была, вполне реально было футбол поставить.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
   142 / 1015
сегодня в 12:00
Хотел и не сумел.
Romkurch
Romkurch
сегодня в 11:54
Не в той команде работал.
Байкал-38
Байкал-38
   119 / 1015
сегодня в 11:48
Да, что Вы все к Кононову прицепились? Нормальный он футбол Спартаку поставил, всю страну устраивал, а Вас нет!

Зал суда. Идёт бракоразводный процесс. Судья:
— Почему вы хотите развестись со своим мужем?
— А он меня в постели не устраивает!
Женские голоса из зала: — Всех устраивает,а её не устраивает!
Мужские голоса: — Да её вообще никто не устраивает!
drug01
drug01
   118 / 1015
сегодня в 11:33
Надо было 4 года просить!!!
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