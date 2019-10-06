Бывший российский футболист в эфире «Матч Премьер» прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ «Краснодар» - «Спартак».

В футбол не роботы играют. Все закладываются на новые технологии, но что дают xG, xI — непонятно. В футбол играют люди. Поэтому мне пока неясно, получится ли в «Спартаке» у Тедеско.

Фаворита в матче «Краснодар» — «Спартак» не вижу, но небольшое предпочтение все же отдаю «Краснодару», так как они сегодня дома играют.

Проблемы в «Спартаке» все те же — нет организации в центре поля, они не знают, как атаковать, у них совершенно не выстроена атакующая игра. Если у Бакаева пойдет, то что-то получается, если нет — игра становится серой.