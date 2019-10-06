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Широков: «Проблемы в „Спартаке“ все те же — нет организации в центре поля»

сегодня, 11:07
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Бывший российский футболист Роман Широков в эфире «Матч Премьер» прокомментировал предстоящий матч 12-го тура РПЛ «Краснодар» - «Спартак».

В футбол не роботы играют. Все закладываются на новые технологии, но что дают xG, xI — непонятно. В футбол играют люди. Поэтому мне пока неясно, получится ли в «Спартаке» у Тедеско.

Фаворита в матче «Краснодар» — «Спартак» не вижу, но небольшое предпочтение все же отдаю «Краснодару», так как они сегодня дома играют.

Проблемы в «Спартаке» все те же — нет организации в центре поля, они не знают, как атаковать, у них совершенно не выстроена атакующая игра. Если у Бакаева пойдет, то что-то получается, если нет — игра становится серой.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 12:49
Все тренеры Спартака не имеют власти.Отсюда их невзрачность.Кто выступил против тех ушли.А сейчас Спартак это ромбик накрытый лохматой бараньей шапкой.
Alprish
Alprish
   858 / 1015
сегодня в 11:55
Проблемы спартака в том, что их давит груз прошлого.
ABir
ABir
   176 / 1015
сегодня в 11:50
Проблемы к сожалению не только в центре поля, но и в защите и в нападении
ermak6848
ermak6848
   230 / 1015
сегодня в 11:23
Думаю и надеюсь, что фк "Спартак" всё таки подтянется для участия в Евро турах..
oFANATo
oFANATo
   35 / 1015
сегодня в 11:21
спартак-середняк, вот и все что нужно знать.
STVA 1
STVA 1
   112 / 1015
сегодня в 11:12
Широков как всегда - все знает
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