Широков: «„Динамо“ предпоследнее, с такими тратами это непозволительно»

Бывший спортивный директор «Динамо» в эфире «Матч Премьер» прокомментировал увольнение с поста главного тренера московской команды.

Мы работали вместе, но отношения у нас не сложились. Почему так? Трудно сказать, так бывает. У Хохлова не получилось одного — дать результат. Когда его оставляли в «Динамо», руководство ждало совершенно другого. Все трансферные пожелания Хохлова были выполнены, но игры не было и побед тоже. «Динамо» предпоследнее, с такими тратами это непозволительно.

Трудно что-то сказать, что делать дальше... Психологическая встряска команде нужна. Надо дотерпеть до зимы, за это время найти нормального тренера, который вернет «Динамо» на былые позиции. Конечно, новых игроков в «Динамо» не будут убирать, все они с длинными контрактами. Скорее всего, пригласят тренера, который готов работать уже с имеющимся материалом. Больших изменений в составе зимой точно не будет.

«Динамо» нужно определиться, чего они вообще хотят и идти поэтапно к цели. Перед сезоном говорили о Лиге Европы, сначала туда забраться, потом — дальше.