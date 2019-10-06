Гильерме – о матче с «Арсеналом»: «Продолжаем биться»

Голкипер «Локомотива» Гильерме готовится к предстоящему матчу 12-го тура РПЛ против «Арсенала».
Продолжаем биться.
Продолжаем биться.
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Продолжаем биться 👊🏼 #ТолькоЛоко
Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1) 6 Окт 2019 в 1:55 PDT
Продолжаем биться 👊🏼 #ТолькоЛоко
Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1) 6 Окт 2019 в 1:55 PDT
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Только Тула !!!!
Только победа !!!!!!!!!!
Только Тула !!!!
Только победа !!!!!!!!!!