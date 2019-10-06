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Гильерме – о матче с «Арсеналом»: «Продолжаем биться»

сегодня, 13:15
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Голкипер «Локомотива» Гильерме готовится к предстоящему матчу 12-го тура РПЛ против «Арсенала».

Продолжаем биться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Продолжаем биться 👊🏼 #ТолькоЛоко

Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1)

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EAGinLE
EAGinLE
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сегодня в 13:32
Удачи Арсеналу !!!!
Только Тула !!!!
Только победа !!!!!!!!!!
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