Широков: «Весь футбол „Краснодара“ держится на Ари»

Бывший футболист сборной России поделился мнением о состоянии «Краснодара» накануне матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

Весь футбол «Краснодара» держится на Ари, в команде много травмированных. Ушел Перейра, лицо команды в центре поля. Остался Ари, он играет в старый краснодарский футбол, одно-два касания, другие под него подстраиваются.

Перспективы Мусаева? Ничего серьезного не произошло, все понимают, что может ситуация выправиться в лучшую сторону, когда вернутся травмированные.