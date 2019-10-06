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Широков: «Весь футбол „Краснодара“ держится на Ари»

сегодня, 11:45

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о состоянии «Краснодара» накануне матча 12-го тура РПЛ со «Спартаком».

Весь футбол «Краснодара» держится на Ари, в команде много травмированных. Ушел Перейра, лицо команды в центре поля. Остался Ари, он играет в старый краснодарский футбол, одно-два касания, другие под него подстраиваются.

Перспективы Мусаева? Ничего серьезного не произошло, все понимают, что может ситуация выправиться в лучшую сторону, когда вернутся травмированные.

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Все комментарии
max74
max74
   389 / 1015
сегодня в 12:42
Да ну, неее..
azures
azures
   471 / 1015
сегодня в 11:52
На Галицком он держится, убери его и краснодар через день забудут.
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA
   56 / 1015
сегодня в 11:50
Весь мозг Широкова держится на одной извилине...да и ту он по ходу продал.
Человек судит только по одной игре...
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