Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребёнка и скрылся

сегодня, 15:18

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Виталий Бут попал в скандальную ситуацию.

Руководитель сбил ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места аварии. Сообщается, что Бут в момент аварии находился за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.