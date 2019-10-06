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Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребёнка и скрылся

сегодня, 15:18

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Виталий Бут попал в скандальную ситуацию.

Руководитель сбил ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места аварии. Сообщается, что Бут в момент аварии находился за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. 

Отметим, что россиянин также является депутатом новороссийской думы. Недавно капитан «Дерби Каунти» и другие игроки пострадали в пьяном ДТП.

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Ген Геныч
Ген Геныч
   92 / 1025
сегодня в 15:32
Все зависит от тяжести повреждений!!!!Если обычный перелом руки или ноги,то это для всех максимум лишение прав + возмещение ущерба!!!!!!Если травмы более серьезные и человек может остаться инвалидом,то материальная компенсация+срок до 2-х лет.!!!!И только в случае смерти пострадавшего,он может сесть надолго ,там вроде от 5 лет+ опять же компенсация родственникам!!!

По поводу алкогольного опьянения,то это отягчающее обстоятельство и если это будет доказано и потерпевший отделался лишь ушибами или не отягчающими переломами,то только штраф ну максимум лишение прав на 2,3 года+ пол годика от силы исправительные работы!!!!
Ген Геныч
Ген Геныч ответил 311
   92 / 1025
сегодня в 15:28
Депутат думы в вакууме! Законы для холопов!)
Ошибаешься!!!!!Депутаты Госдумы имеют неприкосновенность а краевые и городские депутаты нет!!!!!!
311
311
   242 / 1025
сегодня в 15:26
Депутат думы в вакууме! Законы для холопов!)
волгодон 2
волгодон 2
   111 / 1025
сегодня в 15:26
депутаты нашего времени
Evilhuman
Evilhuman
   12 / 1025
сегодня в 15:26
А скажут что ребенок напал на автомобиль депутата и угрожал здоровью чиновника
dino-hsv
dino-hsv
   97 / 1025
сегодня в 15:25
условку дадут и забудется
Остапчук 67
Остапчук 67
   338 / 1025
сегодня в 15:24
Ч-М-О...
cska plus
cska plus
   18 / 1025
сегодня в 15:21
Бестолочь.
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