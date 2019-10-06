Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребёнка и скрылся

Генеральный директор новороссийского «Черноморца» Виталий Бут попал в скандальную ситуацию.
Руководитель сбил ребенка на пешеходном переходе, после чего скрылся с места аварии. Сообщается, что Бут в момент аварии находился за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
Отметим, что россиянин также является депутатом новороссийской думы. Недавно капитан «Дерби Каунти» и другие игроки пострадали в пьяном ДТП.
По поводу алкогольного опьянения,то это отягчающее обстоятельство и если это будет доказано и потерпевший отделался лишь ушибами или не отягчающими переломами,то только штраф ну максимум лишение прав на 2,3 года+ пол годика от силы исправительные работы!!!!
По поводу алкогольного опьянения,то это отягчающее обстоятельство и если это будет доказано и потерпевший отделался лишь ушибами или не отягчающими переломами,то только штраф ну максимум лишение прав на 2,3 года+ пол годика от силы исправительные работы!!!!