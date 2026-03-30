«Хетафе» — «Атлетик»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1774876014

сегодня, 16:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Хетафе» — «Атлетик», который состоится 5 апреля 2026 года.

«Хетафе»

«Хетафе» на данном отрезке сезона выглядит очень убедительно, что подтверждает статистика последних матчей. Сейчас коллектив располагается на восьмом месте с 38 баллами и опережает нынешнего соперника лишь по дополнительным показателям. Хозяева наверняка хотят воспользоваться не лучшей формой клуба из Бильбао и одержать победу, которая позволит оторваться от него на три пункта.

Два последних матча «Хетафе» завершились победой на выезде над «Эспаньолом» (2:1) и поражением на выезде с «Атлетико» (0:1).

«Атлетик»

«Атлетик» Бильбао в нынешнем сезоне играет очень рвано и сейчас текущее девятое место с 38 баллами наверное самое справедливое. Очень интересная встреча ждет болельщиков с точки зрения турнирной таблицы, ведь любой результат существенно повлияет на таблицу, кроме ничейного. Матч не имеет самой яркой вывески в этом туре, однако по качеству ожидается очень интересная встреча.

Два последних матча «Атлетика» Бильбао завершились победой над «Бетисом» (2:1) и поражением на выезде от «Жироны» (0:3).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Хетафе» – 3

Ничья – 2.85

Победа «Атлетик» – 2.75

Статистика

«Хетафе» выиграл пять из семи последних матчей во всех турнирах

«Атлетик» не может победить на выезде уже три поединка подряд

Четыре последних матча между собой завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.38. «Хетафе» более стабильно выглядит, чем его соперник из Бильбао, но наверняка не сможет забрать полноценные три очка, сыграв вничью.