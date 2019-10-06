«Краснодар» одержал победу над «Спартаком»

«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России.
«Краснодар» (26 очков) располагается на третьем месте, «Спартак» (14 очков) находится рядом с зоной переходных матчей.
Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»
«Краснодар» - «Спартак» 2:1 (2:1)
Голы: Берг 4, Петров 20 - Ларссон 45
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спайич, Петров, Олссон, Камболов (Кайо Пантелеао 46), Стоцкий (Скопинцев 71), Ари, Берг (Уткин 81), Сулейманов
Главный тренер: Матвеев Сергей.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Крал, Умяров, Мельгарехо (Глушенков 90), Мирзов, Джано (Тиль 69), Ларссон (Понсе 82)
Предупреждения: Мирзов 33, Олссон 64, Рамирес 68, Кайо Пантелеао 70, Ари 85, Кайо Пантелеао 86, Кутепов 89, Джикия 90+3
Удаления: Кайо Пантелеао 86, Джикия 90+3
Судья: Мешков Виталий.
Ранее ЦСКА уступил «Ростову».
Надо норм тренера поставить
Надо норм тренера поставить
Так что, раз ваша команда теперь не имеет отношения к армии, то вы не армейцы, а унитазники)
Так что, раз ваша команда теперь не имеет отношения к армии, то вы не армейцы, а унитазники)
Да я слушаю эту пластинку уже очень много времени, бывают и огрехи я не скрывал этого никогда, но как и всегда, если придираться к каждой ветке можно накидать и трактовать много коммментариев в негативную сторону. Болелы конкретного клуба всегда будут видеть троллинг в адрес их клуба, а за собой могут и не замечать подобного. Самое забавное, что был модер, который футболом почти не интересовался и всё равно был для кого-то предвзятым то для одного, то для другого клуба. Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.
Да я слушаю эту пластинку уже очень много времени, бывают и огрехи я не скрывал этого никогда, но как и всегда, если придираться к каждой ветке можно накидать и трактовать много коммментариев в негативную сторону. Болелы конкретного клуба всегда будут видеть троллинг в адрес их клуба, а за собой могут и не замечать подобного. Самое забавное, что был модер, который футболом почти не интересовался и всё равно был для кого-то предвзятым то для одного, то для другого клуба. Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.
Быки отскочили за счет беззубости нападения, проблема последнего паса весь сезон, ну и класс игроков.
Быки отскочили за счет беззубости нападения, проблема последнего паса весь сезон, ну и класс игроков.
А то пару раз зацепились за пятое место и возомнили, что это их законная позиция.И это при том,что в еврокубках не играют...а то бы на месте Тамбова,давно обитали..
А то пару раз зацепились за пятое место и возомнили, что это их законная позиция.И это при том,что в еврокубках не играют...а то бы на месте Тамбова,давно обитали..
Сходите на ветку ппо результату матча ЦСКА Ростов , одну картинку я уже накидал надо еще что ли ?
Еслт бы мне мерещелось Вы и ваши сотрудники не удаляли бы комменты задним числом, когда я их постоянно вам в доказательство представляю, а делали бы это во онлайн как на наших ветках! а это происходит постоянно .
Сходите на ветку ппо результату матча ЦСКА Ростов , одну картинку я уже накидал надо еще что ли ?
Еслт бы мне мерещелось Вы и ваши сотрудники не удаляли бы комменты задним числом, когда я их постоянно вам в доказательство представляю, а делали бы это во онлайн как на наших ветках! а это происходит постоянно .
Спартак за Лигу по любому прицепиться!
Спартак за Лигу по любому прицепиться!