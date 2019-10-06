ГлавнаяНовости

«Краснодар» одержал победу над «Спартаком»

сегодня, 20:58
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Спартак» в матче 12-го тура чемпионата России.

«Краснодар» (26 очков) располагается на третьем месте, «Спартак» (14 очков) находится рядом с зоной переходных матчей.

Краснодар, стадион Стадион ФК «Краснодар»

«Краснодар» - «Спартак» 2:1 (2:1)
Голы: Берг 4, Петров 20 - Ларссон 45

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Мартынович, Спайич, Петров, Олссон, Камболов (Кайо Пантелеао 46), Стоцкий (Скопинцев 71), Ари, Берг (Уткин 81), Сулейманов
Главный тренер: Матвеев Сергей.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Джикия, Кутепов, Рассказов, Крал, Умяров, Мельгарехо (Глушенков 90), Мирзов, Джано (Тиль 69), Ларссон (Понсе 82)

Предупреждения: Мирзов 33, Олссон 64, Рамирес 68, Кайо Пантелеао 70, Ари 85, Кайо Пантелеао 86, Кутепов 89, Джикия 90+3

Удаления: Кайо Пантелеао 86, Джикия 90+3

Судья: Мешков Виталий.

Ранее ЦСКА уступил «Ростову».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Реал Сосьедад» проиграл «Хетафе» и не смог подняться на второе место
Сегодня, 21:25 Комментарии2
«Интер» - «Ювентус»: Роналду выйдет в старте
Сегодня, 21:14 Комментарии16
Менхенгладбахская «Боруссия» - лидер. Итоги 7-го тура Бундеслиги
Сегодня, 20:56 Комментарии1
«Наполи» не смог обыграть «Торино»
Сегодня, 20:56 Комментарии11
Поражения «Сити» и «Юнайтед», победа «Ливерпуля». Итоги 8-го тура АПЛ
Сегодня, 20:26 Комментарии8
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкаслу»
Сегодня, 20:25 Комментарии65
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ген Геныч
Ген Геныч ответил 25процентный клоун
   105 / 1044
сегодня в 23:00
Нужен нап, топище, и все, ну и Мирзова убрать
Согласен,а еще норм опорник защитного плана!!
95-shishani-95
95-shishani-95
   364 / 1044
сегодня в 22:59
Что-то Краснодар плохо играет в последнее время!
Надо норм тренера поставить
EAGinLE
EAGinLE
   48 / 1044
сегодня в 22:58
Просто не понятно , чего Фратрия от Кононова хотела . Когда ему дали таких игроков ?
kingoffam
kingoffam ответил 25процентный клоун
   194 / 1044
сегодня в 22:57
Непонятно, почему Понсе не выпустили в старте.По мне,так он не безнадёжен.Просто поддержки нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1044
сегодня в 22:56
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил спартак 1987
   86 / 1044
сегодня в 22:54
поражает сколько в игре брака у Мельгарехо! в районе 75й минуты Парагваец даёт передачу Тилю, который уже был в офсайде и не заметел слева Мирзова, сделай передачу на последнего и Мирзов выбегал бы один на один с вратарём ( забить он правда сумел бы, если убвёл Сафонова😁) аналитики из Голландии сразу говорили, что Тиль не плеймейкер, а оттянутый второй нападающий, надеюсь новый главный тренер найдёт место Тилю на поле, как Бакаеву и Шуррле. зимой нам необходимо найти забивного нападающего, плеймейкера, чтобы в команде был лидер ( выгнали Глушакова с Комбаровым и сразу в раздевалке некому стало раздовать 61....ей , в последнее время за игрой Спартака наблюдать просто стыдно) Ещенко с Ребровым зимой пора отправить в кабинеты Спартака, Андрей мог бы помогать юношам, настраивать молодых на борьбу в каждом эпизоде) на правый фланг обороны необходим быстрый защитник ( Рассказов его конкурент) на фланге полузащиты нужно дать больше игрового времени Солмуроду Бакаеву ( присмотреться к Зиньковскому из крыльев) Мирзов идеальный игрок для выхода на замену при положительном счёте...Максименко либо прибавляет в игре на выходах, либо уже этой зимой Спартаку нужно усиливать вратарскую позицию ( Беленов хоть и бабочку в туре пропустил, всё равно выглядит не плохим вариантом если смотреть цена / качество) сейчас главное выйграть дома у рубина...
заберите у питера сборника Лунева
EAGinLE
EAGinLE
   48 / 1044
сегодня в 22:54
Молодцы Краснодар . С победой .
BAHbKA BCTAHbKA
BAHbKA BCTAHbKA ответил Ваня лучший
   44 / 1044
сегодня в 22:53
Специально для гражданина Ваня лучший, хорошо подготовленная отмазка, но не прокатит, все видели профиль унитазика вашего)
Так что, раз ваша команда теперь не имеет отношения к армии, то вы не армейцы, а унитазники)
Юрниекс
Юрниекс
   256 / 1044
сегодня в 22:52
Кстати...за десятое место в таблице..десять звездочек к ромбику пришпандорить положено..Так что...надо свиньям ромбик побольше на пузо..
alexgurzan
alexgurzan ответил mangoх12
   185 / 1044
сегодня в 22:52
Все ясно , а что же вы тогда мой коммент то прикрыли ? )))Если это допустимо, то чего это вы на нашей ветке справедливость то наводите ? Сходите на ветку ппо результату матча ЦСКА Ростов , одну картинку я уже накидал надо еще что ли ? Еслт бы мне мерещелось Вы и ваши сотрудники не удаляли бы комменты задним числом, когда я их постоянно вам в доказательство представляю, а делали бы это во онлайн как на наших ветках! а это происходит постоянно .
Посчитал нужным и прикрыл.
Да я слушаю эту пластинку уже очень много времени, бывают и огрехи я не скрывал этого никогда, но как и всегда, если придираться к каждой ветке можно накидать и трактовать много коммментариев в негативную сторону. Болелы конкретного клуба всегда будут видеть троллинг в адрес их клуба, а за собой могут и не замечать подобного. Самое забавное, что был модер, который футболом почти не интересовался и всё равно был для кого-то предвзятым то для одного, то для другого клуба. Не ищите чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1044
сегодня в 22:49
Ваню надо укладывать спать, иначе парень дождется у компа назначения Тедеско и увольнения бульбаша
Юрниекс
Юрниекс ответил Шуnя771
   256 / 1044
сегодня в 22:49
Всё выпрямится! Спартак за Лигу по любому прицепиться!
А к о сомневается? Как только образуется Лига обладателей кубка любимого верблюда Канделаки, хрюшки гарантированно будут играть в этом самом престижном европейском кубке.А может...кубок Соль восстановят...
25процентный клоун
25процентный клоун ответил kingoffam
   9 / 1044
сегодня в 22:48
По мне все испортила атака, в обороне у быков и моментов то не было, игру в вабанк в конце я не беру.
Быки отскочили за счет беззубости нападения, проблема последнего паса весь сезон, ну и класс игроков.
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1044
сегодня в 22:46
Тедеско уже в Москве, и лошади с бомжами облепили ветку в страхе.
Объективное мнение
Объективное мнение
   315 / 1044
сегодня в 22:45
Кайо дно какое то. А спартак с заслуженным поражением.думаю тедеско может им помочь
Юрниекс
Юрниекс
   256 / 1044
сегодня в 22:45
Ну наконец то хрюшки обрели свое законное место в турнирной таблице.
А то пару раз зацепились за пятое место и возомнили, что это их законная позиция.И это при том,что в еврокубках не играют...а то бы на месте Тамбова,давно обитали..
спартак 1987
спартак 1987 ответил Дед за ЦСКА
   149 / 1044
сегодня в 22:44
А что Байрамян уже ушёл?😂😂😂 БУ-ГА-ГА
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   239 / 1044
сегодня в 22:44
Краснодар с победой, могли разгромить свиней, но и так не плохо.. молодцы 👍🏻
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
   239 / 1044
сегодня в 22:43
Поправьте заголовку вот таким образом: Быки одержал победу над поросятами..
viv
viv ответил Шуnя771
   38 / 1044
сегодня в 22:38
Квалификацию для начала научитесь проходить....
mangoх12
mangoх12 ответил alexgurzan
   18 / 1044
сегодня в 22:38
Так называемые "провокации"/картинки были на обоих ветках. Просмотрел обе ветки, не нужно утрировать. Вам постоянно мерещатся какие то заговоры.
Все ясно , а что же вы тогда мой коммент то прикрыли ? )))Если это допустимо, то чего это вы на нашей ветке справедливость то наводите ?
Сходите на ветку ппо результату матча ЦСКА Ростов , одну картинку я уже накидал надо еще что ли ?
Еслт бы мне мерещелось Вы и ваши сотрудники не удаляли бы комменты задним числом, когда я их постоянно вам в доказательство представляю, а делали бы это во онлайн как на наших ветках! а это происходит постоянно .
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   104 / 1044
сегодня в 22:34
Закономерно, лидер обыграл аутсайдера.
mangoх12
mangoх12 ответил Дед за ЦСКА
   18 / 1044
сегодня в 22:32
Spartah n1 Сергей, где ты? Ау. На армейских ветках блещешь,а на родных своих пропал. Ясно,что сказать нечего. Не любишь критику.
под ростовской юбкой прячется)
спартак 1987
спартак 1987 ответил Ваня лучший
   149 / 1044
сегодня в 22:32
куда после игры ростов - цска пропал? неплохо вас ростовчане, да?😂 сколько моментов загубили игроки в жёлтых майках! жаль при 0-3 у Шомуродова не получилось Игоря перекинуть😂😂😂 ( на самом деле не приятные издёвки над заслуженным вратарём) ты всё пишешь что Спартаку в начале чемпионата судьи дали лишние очки, а про судейскую победу цска против тамбова, ливейшие пенки в пользу коней почти в каждой игре забываешь
Шуnя771
Шуnя771
   1 / 1044
сегодня в 22:31
Всё выпрямится!

Спартак за Лигу по любому прицепиться!
ЧингисХан
ЧингисХан
   659 / 1044
сегодня в 22:30
Бывало и хуже, но поднимались.
alexgurzan
alexgurzan ответил mangoх12
   185 / 1044
сегодня в 22:30
Алекс , это хорошо , только раз так, то поправлять надо всю всю ветку ЦСКА Ростов, а то получается что у вас модер резко продадает когда играет ЦСКА и появляется на ветках Спартака. С чего бы вы такой коридор устраиваете ? Почему предыдыщий модер спокойно пропускал все провокации?
Так называемые "провокации"/картинки были на обоих ветках. Просмотрел обе ветки, не нужно утрировать. Вам постоянно мерещатся какие то заговоры.
beefs
beefs
   351 / 1044
сегодня в 22:29
Чемпионат в разгаре...
mangoх12
mangoх12 ответил viv
   18 / 1044
сегодня в 22:28
мясные...а где Максименко? Что уже сдулся...решили сегодня штанголиза на амбразуру бросить?
Петушенко сбежал от позора
karnager
karnager
   199 / 1044
сегодня в 22:27
Спартак скоро Глушаков догонит АХАХАХАХАХААХАХА
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100