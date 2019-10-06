Менхенгладбахская «Боруссия» - лидер. Итоги 7-го тура Бундеслиги

Завершились матчи 7-го тура чемпионата Германии.
«Герта» - «Фортуна» 3:1
Голы: Ибишевич 37, Дилросун 44, Дарида 62 - Хеннингс 32 (пенальти)
«Фрайбург» - «Боруссия» Д 2:2
Голы: Вальдшмидт 55, Аканджи 90 (автогол)- Витсель 20, Хакими 67
«Падерборн» - «Майнц» 1:2
Голы: Золински 14 - Квайсон 8, Бросински 32 (пенальти)
«Байер» - «РБ Лейпциг» 1:1
Голы: Фолланд 66 - Нкунку 78
«Бавария» - «Хоффенхайм» 1:2
Голы: Левандовски 73 - Адамян 54, Адамян 79
«Шальке» - «Кельн» 1:1
Голы: Сердар 72 - Хектор 90+1
«Боруссия» М - «Аугсбург» 5:1
Голы: Денис Закариа 2, Херрманн 8, Херрманн 13, Плеа 39, Эмболо 83 - Нидерлехнер 80
«Вольфсбург» - «Унион» 1:0
Гол: Вегхорст 69
«Айнтрахт» - «Вердер» 2:2
Голы: Роде 55, Силва 88 - Классен 27, Рашица 90+1 (пенальти)