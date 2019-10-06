ГлавнаяНовости

Берг: «„Спартак“ занимает не своё место в турнирной таблице»

сегодня, 22:52
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Краснодара» Маркус Берг прокомментировал победу над «Спартаком».

Было приятно забить первый гол на домашней арене. Я доволен сегодняшним матчем, наша команда хорошо сыграла. Первый тайм был довольно неплохим в нашем исполнении, за исключением разве что последних минут и пропущенного гола.

Считаю, что «Спартак» очень сильная команда. Этот клуб очень популярен в России, у них много хороших игроков. Сейчас у них не очень хорошие времена. Ушёл в остатку один тренер, сейчас они ждут назначения другого. Я уверен, что эта команда вскоре прибавит, сейчас они занимают не своё место. Думаю, что в конце сезона они будут выше в таблице.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ещенко: «Наверное, у нас не выдержали нервы»
Сегодня, 22:44 Комментарии0
Ларссон: «Надеюсь, что новый тренер „Спартака“ сможет привнести позитив»
Сегодня, 22:42 Комментарии1
Мирзов: «Когда потеряли концентрацию, пропустили быстрые голы»
Сегодня, 22:38 Комментарии2
Цорн о поражениях «Спартака»: «Будем делать выводы и исправлять ситуацию»
Сегодня, 21:39 Комментарии18
Кузнецов: «Порадовало, что не было безразличия»
Сегодня, 21:36 Комментарии3
Матвеев: «Неприятно было пропустить гол от „Спартака“ в раздевалку»
Сегодня, 21:26 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100