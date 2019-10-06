Берг: «„Спартак“ занимает не своё место в турнирной таблице»

Нападающий «Краснодара» прокомментировал победу над «Спартаком».

Было приятно забить первый гол на домашней арене. Я доволен сегодняшним матчем, наша команда хорошо сыграла. Первый тайм был довольно неплохим в нашем исполнении, за исключением разве что последних минут и пропущенного гола.

Считаю, что «Спартак» очень сильная команда. Этот клуб очень популярен в России, у них много хороших игроков. Сейчас у них не очень хорошие времена. Ушёл в остатку один тренер, сейчас они ждут назначения другого. Я уверен, что эта команда вскоре прибавит, сейчас они занимают не своё место. Думаю, что в конце сезона они будут выше в таблице.