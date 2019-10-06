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Ларссон: «Надеюсь, что новый тренер „Спартака“ сможет привнести позитив»

сегодня, 22:42
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон прокомментировал поражение от «Краснодара».

Мы хорошо сражались, но этого не хватило, чтобы выиграть. Безусловно, сейчас трудный период, мы проиграли много матчей. Тренер ушёл, надеемся, что новый сможет привнести позитив. Мы не можем быть довольны результатом и тем местом, которое занимает команда. Все ребята в раздевалке злы на эту ситуацию. Мы играем в «Спартаке», такое недопустимо. Думаю, после перерыва на игры сборных придёт новый тренер и наши результаты улучшатся.

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Шуnя771
Шуnя771
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сегодня в 22:45
ДА!
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