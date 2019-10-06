Ларссон: «Надеюсь, что новый тренер „Спартака“ сможет привнести позитив»

Нападающий «Спартака» прокомментировал поражение от «Краснодара».

Мы хорошо сражались, но этого не хватило, чтобы выиграть. Безусловно, сейчас трудный период, мы проиграли много матчей. Тренер ушёл, надеемся, что новый сможет привнести позитив. Мы не можем быть довольны результатом и тем местом, которое занимает команда. Все ребята в раздевалке злы на эту ситуацию. Мы играем в «Спартаке», такое недопустимо. Думаю, после перерыва на игры сборных придёт новый тренер и наши результаты улучшатся.