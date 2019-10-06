Цорн о поражениях «Спартака»: «Будем делать выводы и исправлять ситуацию»

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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн оценил ситуацию после неудач команды в последних турах чемпионата России. А именно пять поражений красно-белых подряд.

Понятно, что результат не может нас порадовать. Впереди пауза на матчи сборной, будем делать выводы и исправлять ситуацию.

Также недавно главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу над «Спартаком».