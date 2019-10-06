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Цорн о поражениях «Спартака»: «Будем делать выводы и исправлять ситуацию»

сегодня, 21:39
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн оценил ситуацию после неудач команды в последних турах чемпионата России. А именно пять поражений красно-белых подряд.

Понятно, что результат не может нас порадовать. Впереди пауза на матчи сборной, будем делать выводы и исправлять ситуацию.

 Также недавно главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу над «Спартаком».

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Все комментарии
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил n272nm
   32 / 1044
сегодня в 22:46
Торпедо это расскажи или Ротору. Сказку про белую полосу. Болельщики Сатурна и ФК Москва тебя с удовольствием послушают :))))) Анекдот такой есть, про зебру. Про то что за черной полосой идет белая, потом черная, потом опять белая, а потом, внезапно, задница.
а что Фк Моска?
что это, временный проект Лужкова, который вначале развалил Торпедо, потом появилось два Торпедо, настоящее Торпедо назвали Торпедо-Зил, а клон потом переименовали в Фк Москва, Лужков испарился и с ним канул проект Москва!
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил kachan63
   32 / 1044
сегодня в 22:43
Не желайте кому-либо в яму попасть, сами в неё можете свалиться. По историческим меркам ЦСКА не так давно вылетало из "вышки" (в 1984 г.) и три сезона болталось в первой лиге. А у "Спартака" чёрная полоса рано или поздно перейдёт в белую.
да там гном, он то и про историю коней не знает)))))
RED_BLOOD
RED_BLOOD ответил cska plus
   32 / 1044
сегодня в 22:40
Исправлять ситуацию будете уже в ФНЛ.
кони сами в одном месте, но нет —ветку про Спартак не пропустят, лезут как мухи на «мёд»)))))
Трезвый повар
Трезвый повар
   50 / 1044
сегодня в 22:24
Цорн опоздал с выводами. Надо было начинать исправлять ситуацию ещё после первых двух поражений
n272nm
n272nm ответил kachan63
   115 / 1044
сегодня в 22:18
Не желайте кому-либо в яму попасть, сами в неё можете свалиться. По историческим меркам ЦСКА не так давно вылетало из "вышки" (в 1984 г.) и три сезона болталось в первой лиге. А у "Спартака" чёрная полоса рано или поздно перейдёт в белую.
Торпедо это расскажи или Ротору. Сказку про белую полосу. Болельщики Сатурна и ФК Москва тебя с удовольствием послушают :)))))

Анекдот такой есть, про зебру. Про то что за черной полосой идет белая, потом черная, потом опять белая, а потом, внезапно, задница.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   119 / 1044
сегодня в 22:18
Это Цорн будет делать выводы? Походу Федуну надо гнать этого афериста.
kachan63
kachan63 ответил cska plus
   756 / 1044
сегодня в 22:12
Исправлять ситуацию будете уже в ФНЛ.
Не желайте кому-либо в яму попасть, сами в неё можете свалиться. По историческим меркам ЦСКА не так давно вылетало из "вышки" (в 1984 г.) и три сезона болталось в первой лиге. А у "Спартака" чёрная полоса рано или поздно перейдёт в белую.
n272nm
n272nm ответил cska plus
   115 / 1044
сегодня в 22:11
Исправлять ситуацию будете уже в ФНЛ.
Да-да, мяску пора пройти очищение пердивом.
sir_Alex
sir_Alex
   63 / 1044
сегодня в 22:06
При нынешнем владельце будет только хуже.
112910415
112910415
   101 / 1044
сегодня в 22:01
чёрная полоса закончилась, настало время позитивных результатов.
cska plus
cska plus
   17 / 1044
сегодня в 21:55
Исправлять ситуацию будете уже в ФНЛ.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
   284 / 1044
сегодня в 21:51
А мне игра москвичей понравилась, ничем не уступали "Краснодару". Никто из футболистов "дурака на поле не валял", все старались, комбинировали, но... Пожелаю команде выбраться из этой ямы, но здесь надо в первую очередь иметь в виду, что игроки других команд РПЛ не хотят заранее поднимать руки вверх при одном имени "народной команды", все дорожат своим добрым именем и, прежде всего, прекрасной зарплатой.
МКС
МКС
   113 / 1044
сегодня в 21:47
Игроков нужно расставлять по позициям

По их любимым позициям

И на этом строить игру команды

А когда стадо носится по полю

не имея ни игры в защите

Ни умного построения атак

Ни хоть какого то нападения

Результаты напрямую отображаются в турнирной таблице
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответил 25процентный клоун
   284 / 1044
сегодня в 21:44
Пока что Крал, Понсе, Тиль ниачом
"Ни о чем"...
волгодон 2
волгодон 2 ответил 25процентный клоун
   54 / 1044
сегодня в 21:43
Пока что Крал, Понсе, Тиль ниачом
Крала можно остричь и связать мочалку для бани в тарасовке,остальные двое будут выполнять забегания в ларек за трехгорным для Джикии)
Evilhuman
Evilhuman
   10 / 1044
сегодня в 21:42
Правильно , ещё краль привезет в тарасовку
Absinthe3
Absinthe3
   52 / 1044
сегодня в 21:41
Скоро спартачам настанет Тедеско?, так?)
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1044
сегодня в 21:40
Пока что Крал, Понсе, Тиль ниачом
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