Цорн о поражениях «Спартака»: «Будем делать выводы и исправлять ситуацию»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн оценил ситуацию после неудач команды в последних турах чемпионата России. А именно пять поражений красно-белых подряд.
Понятно, что результат не может нас порадовать. Впереди пауза на матчи сборной, будем делать выводы и исправлять ситуацию.
Также недавно главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу над «Спартаком».
что это, временный проект Лужкова, который вначале развалил Торпедо, потом появилось два Торпедо, настоящее Торпедо назвали Торпедо-Зил, а клон потом переименовали в Фк Москва, Лужков испарился и с ним канул проект Москва!
что это, временный проект Лужкова, который вначале развалил Торпедо, потом появилось два Торпедо, настоящее Торпедо назвали Торпедо-Зил, а клон потом переименовали в Фк Москва, Лужков испарился и с ним канул проект Москва!
Анекдот такой есть, про зебру. Про то что за черной полосой идет белая, потом черная, потом опять белая, а потом, внезапно, задница.
Анекдот такой есть, про зебру. Про то что за черной полосой идет белая, потом черная, потом опять белая, а потом, внезапно, задница.
По их любимым позициям
И на этом строить игру команды
А когда стадо носится по полю
не имея ни игры в защите
Ни умного построения атак
Ни хоть какого то нападения
Результаты напрямую отображаются в турнирной таблице
По их любимым позициям
И на этом строить игру команды
А когда стадо носится по полю
не имея ни игры в защите
Ни умного построения атак
Ни хоть какого то нападения
Результаты напрямую отображаются в турнирной таблице