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Мирзов: «Когда потеряли концентрацию, пропустили быстрые голы»

сегодня, 22:38
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов прокомментировал поражение от «Краснодара».

Когда потеряли концентрацию, пропустили быстрые голы. Это встряхнуло нас. Но мы не опустили руки, начали играть, отыгрываться. Мы бились и сделали то, что могли. Но это не помогло нам.

Не могу ответить на вопрос, почему у «Спартака» всегда разные вторые таймы. В первом тайме у нас были хорошие моменты и мы могли забить, в принципе смотрелись неплохо. В итоге забили, и во втором тайме действительно могли отыграться.

Что касается места в турнирной таблице, то честно говоря, этому нет объяснения. «Спартак» не должен находиться на таком месте, что бы ни было. Команда для меня на первом месте, она должна выигрывать, надо подниматься. Все остальное — второстепенные вещи.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   9 / 1044
сегодня в 22:51
Дружище, научись поднимать голову и играть в пас
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   104 / 1044
сегодня в 22:44
Если бы не подареные очки от судейского корпуса федуна, то спартак уже давно был бы на последнем месте
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