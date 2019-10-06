Мирзов: «Когда потеряли концентрацию, пропустили быстрые голы»

Полузащитник «Спартака» прокомментировал поражение от «Краснодара».

Когда потеряли концентрацию, пропустили быстрые голы. Это встряхнуло нас. Но мы не опустили руки, начали играть, отыгрываться. Мы бились и сделали то, что могли. Но это не помогло нам.

Не могу ответить на вопрос, почему у «Спартака» всегда разные вторые таймы. В первом тайме у нас были хорошие моменты и мы могли забить, в принципе смотрелись неплохо. В итоге забили, и во втором тайме действительно могли отыграться.

Что касается места в турнирной таблице, то честно говоря, этому нет объяснения. «Спартак» не должен находиться на таком месте, что бы ни было. Команда для меня на первом месте, она должна выигрывать, надо подниматься. Все остальное — второстепенные вещи.