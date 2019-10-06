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Матвеев: «Неприятно было пропустить гол от „Спартака“ в раздевалку»

сегодня, 21:26
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу над «Спартаком».

Мы играли в хороший футбол в первом тайме. Да, Берг не реализовал момент. Но сама комбинация была хорошей. Неприятно было пропустить гол в раздевалку. Могли уйти с ощутимым преимуществом. Начали второй тайм хорошо. В концовке было тяжело. 

Удаление Кайю, конечно, осложнило положение. В таких матчах характер выходит на первый план. И мы его показали. Может, концентрации в конце первого тайма не хватало. Будем разбираться, искать ответы.

Мы пытались объяснить, что удаление Кайю нельзя проводить, ВАР не может пересматривать эпизод, касающийся желтой карточки. Нас не услышали. Нарушение регламента? Не знаю, возможно. Будет ли «Краснодар» подавать апелляцию? Посмотрим.

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Все комментарии
МКС
МКС
   113 / 1044
сегодня в 21:51
Так унизить как унизили коней

В последних трех матчах

Мало кому удается
cska plus
cska plus
   17 / 1044
сегодня в 21:28
Главное унизить.
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